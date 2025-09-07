Blick hinter die Kulissen des Reutlinger Weindorfs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Allerbeste Stimmung mit den allerbesten Gästen« – so fassen begeisterte Besucher wie Joana und Marta, die mit Bosch-Kollegen das Reutlinger Weindorf besuchen, ihre Eindrücke zusammen. Die Innenstadt verwandelt sich damit schon zum 38. mal in eine riesige Gartenwirtschaft. Mit rund 3.000 überdachten Sitzplätzen in sechs komfortabel ausgestatteten Lauben rund um die Marienkirche, auf Bierbänken und an Stehtischen unter Schirmen und Pavillons, mit vielfältigen Speisen, Getränken und Programm.

Die meisten der sieben renommierten Gastronomiebetriebe aus Reutlingen und der Region haben dort mehrere Dependancen – die Weinagentur Vohrer betreibt neben dem Küferzelt, wo Küchenchef Jochen Pudelko vom »Maultaschenwirt« an der Nebelhöhle mit Herzblut darüber wacht, dass die Saiten nicht zu kurz und nicht zu lang im Wasserbad verbringen, bevor er sie zu den Linsen gibt, auch noch »Vohrers Küferhäusle« und das Herz des dreiwöchigen Fests, den »Weinbrunnen«.

Armin Fritz von der Reutlinger Feuerwehr (vorne links) feiert das Fassrollen mit seiner Frau, Aarauer Kollegen und Winzerplatte zu Musik der Schwarzwälder Luusbube im Küferzelt. Foto: Dieter Reisner

Jede Laube ist individuell geschmückt: Beim Honauer Rössleswirt wacht etwa Maskottchen Bodo über das fröhlich-geschäftige Treiben. Unter seinen braunen Bären-Knopfaugen weist Larissa Maier (36), im Forellenhof Rössle sonst fürs Catering zuständig, zur Mittagszeit Gäste schon mal freundlich drauf hin, dass die Mittagskarte mitnichten schon um 13.30 Uhr der Abendkarte weicht. »Aber ich frag’ mal unsere Jungs«, verspricht sie dem älteren Paar. »Da finden wir was.« In der Tat: Marvin Wiedner, Alex Berg und Roland Stoll »von unserem starken Küchenteam« machen das Unmögliche möglich – bis auf Kässpätzle, die lassen sich bei frisch gekochten Gerichten nun mal nicht von einer Minute auf die andere zaubern.

In der Sommer-Laube legt Seniorchef Andreas Sommer Wert darauf, dass sich das Traditionsbewusstsein des Familienbetriebs auch in der Gestaltung der Pop-up-Gastronomie spiegelt. So hängt an einer Zeltwand der »Röhrende Hirsch« in Öl und daneben zeigen vergrößerte Fotografien Leon Sommers Opa »zu Lehrzeiten in der Backstube« und »meinen Papa beim Baumkuchen backen«, wie der 27-jährige angehende Küchenmeister erklärt. Bis heute entstehe der nach demselben bewährten Rezept.

Jede Laube ist individuell dekoriert, Foto: Dieter Reisner

Gewirbelt wird dort wie in allen Lauben auch außerhalb der Öffnungszeit. Nachdem »wunderbare Aushilfen« wie Vivien und Franzi an den 14 Reutlinger-Herbst-Tagen zwischen späten Mittagstisch- und frühen Kaffeegästen Besteck binden und Reservierungskarten beschriften, organisiert Elena Köteles, eine der Chefkellnerinnen des Café Sommer, die täglich persönlich, telefonisch oder online eingehenden Platzwünsche. »Wir haben viele Stammkunden«, erklärt Leon Sommer, »die wissen über die Jahre ganz genau, welches ihr Lieblingsplätzle ist.«

»Abends weiß man auf jeden Fall, was man getan hat«

Er selbst ist mit seinen Brüdern Paul Sommer (33), dem hauptamtlichen Konditormeister, und Küchenmeister Carl Sommer, der im Café die Stellung hält und »für Backup sorgt«, ebenfalls schon am frühen Nachmittag am Werk. »Wir gehen nicht in den Samstagabend-Service, ohne uns 100 Prozent vorzubereiten«, versichert Leon. So werden in der temporär an der Kirche auf Wilhelmstraßenseite – mit mehreren Kühlschränken, Kühlhaus, Grills, Induktionskochplatten, Vorratsregalen und Soßenchafern – eingerichteten Küche schon Baumkuchen geschnitten, Zwetschgenschnitten portioniert und »genügend Rote für den ersten Schwung« vorbereitet. Die »Wein- und Cocktailfraktion« sorgt zudem dafür, dass ausreichend Getränke nicht nur da, sondern auch kaltgestellt sind. Das macht Spaß, findet der 27-Jährige, ist aber auch anstrengend. »Abends weiß man auf jeden Fall, was man getan hat.«

Sabine Meinecke an der Quelle: in Vohrers Weinbrunnen. Foto: Dieter Reisner

Das gilt auch für die anderen Teams. Während »Rössle«-Wirt Gerhard Gumpper gegen 16.30 Uhr auf der Metzgerstraßenseite mit acht jungen Männern und Frauen gerade die Pavillons aufstellt, gibt es bei Vohrers eine Teambesprechung.

Täglich ab 19 Uhr nehmen auf den stündlich belebter werdenden Straßen und Gassen um die Marienkirche und in den Lauben Live-Musiker die Arbeit auf – grundsätzlich ohne Verstärker. Die Steinlach Stompers liefern am Freitagabend schon zur Siegerehrung den Tusch und unterhalten im Anschluss mit fröhlichem Dixie-Jazz, während die Schwarzwälder Luusbube erst im Küferzelt und später beim Rössleswirt auf den Tischen eine mitreißende Percussionshow abziehen.

Die Steinlach Stompers lieferten den Tusch bei der Siegerehrung nach dem Fassrollen am Freitag, und unterhielten danach mit Dixie-Jazz. Foto: Dieter Reisner

»So a schöner Tag« intoniert Helmuth Keller vor Biergarnituren voll junger, tätowierter ebenso wie herausgeputzter graumelierter Gäste, die es schunkelnd kaum auf den Bänken hält. Dabei animieren er und Tanja Baumeister vom Stauferland Duo klassisch volkstümlich mit Klampfe und Akkordeon. »Einfach toll für uns Musikanten, wenn die Leute so dabei sind und mitmachen«, findet seine Stauferland-Partnerin.

Während die Stimmung unter den Gästen den Garpunkt erreicht, packen die Fassroller Roland Stoll vom »Rössle« und Finn Grumbach von Vohrers schon wieder tatkräftig zu: Ab 23 Uhr beginnen Küchen- wie Servicekräfte, die Biergarnituren zackig zusammenzuklappen und stapelnd aus dem Weg zu räumen. Der 20-jährige Finn bildet mit zwei Kollegen zudem das »Nachlade-Team«: Noch in der Nacht räumen sie Leergut auf einen Transporter und Wein-Nachschub in die Kühlzelle.

»Ich habe Respekt, bleibe locker und zeige keine Aggressionen«

Hans Ott (66) und sein Mitarbeiter Mitja Krüger (32) treten da gerade erst ihren Dienst an. Jeweils zwei Security-Männer sind bereits seit 15. August – während der Aufbauphase ab 22 Uhr und an Festtagen ab Mitternacht bis 7 Uhr – im Einsatz, damit sich nachts an den Lauben keine Unbefugten zu schaffen machen. Der Rössleswirt hat seit einem Vorfall im vergangenen Jahr eine Alarmanlage installiert – regt sich dort etwas, piepst Otts Handy. Vor allem gelte es, Augen und Ohren offenzuhalten, erklärt der Reutlinger Fachmann für Personen-, Begleit- und Objektschutz. »Ab 2 Uhr hört man sofort, wenn was wär’.«

Mitja Krüger (links) und sein Chef Hans Ott sorgen dafür, dass rund um das Weindorf auch bei Nacht alles seine Ordnung hat. Im Hintergrund räumt das Vohrer-Team um Finn Grumbach den Leerguttransporter ein. Foto: Claudia Reicherter

»Wir patrouillieren praktisch laufend ums Festgelände«, sagt Mitja. In Bewegung bleiben helfe gegen Kälte und Monotonie. Anfangs werden sie noch von vielen Bekannten angesprochen. Lange nachdem der Weinbrunnen versiegt ist und die Lauben verschlossen sind, beobachten die beiden geduldig eine Gruppe Nachtschwärmer, denen es schwerfällt weiterzuziehen. »Das sind meist Angeschossene, die hoffen, sie kriegen noch was«, erklärt Ott. Nach 30 Jahren weiß er, »eine gewisse Präsenz« ist die wichtigste Eigenschaft in seinem Metier. »Ich habe Respekt, bleibe locker, zeige keine Aggressionen.« Betrunkene seien oft sehr sensibel, da rede er lieber fünf Minuten länger statt einen Kampf anzuzetteln. »Denn dazu sind wir nicht da. Das erledigt sich oft von selber.« Am Besten sei es, wenn der Veranstalter nach dem Fest feststelle, »eigentlich hätten wir Euch gar nicht gebraucht«. (GEA)

Wichtiges zum Weindorf Montags ist das Weindorf geschlossen, am Dienstag, 9. September, beginnt die Schlusswoche: Von Dienstag bis Samstag sind die Sommer-Laube und der Rössleswirt zwischen 11 und 23 Uhr, die Laube des Joli, die Ermstallaube, Vohrers Küferzelt und Elke Seywalds Alteburg-Laube von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Getränke- und Speisekarten finden sich auf der Website, dort können auch Tische reserviert werden. Am Abschlusstag, Samstag, 13. September, beginnt um 12.30 Uhr der 1. Reutlinger Echaz-Cup, ein Jedermann-Skatturnier. (GEA) www.reutlinger-weindorf.de