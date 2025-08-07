Bildhauer-Workshop in Reutlingen: »Jeder Stein ist ein Abenteuer«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ernst guckt der Löwe und würdevoll. Jederzeit könnte er aufstehen und sein Gebrüll ertönen lassen. Der lebendig wirkende Löwenkopf ist das viel bestaunte Erstlingswerk von Jochen Kuhnle, der am einwöchigen Workshop »Steinbildhauerei« im Garten des IB Bildungscampus Carlo-Schmid-Haus in der Nähe des Naturtheaters teilgenommen hat. Im Rahmen des Projekts »Querbeet« war Barbara Berndt für die Organisation verantwortlich.

»Das dreijährige Projekt ist aus Bundesmitteln finanziert und läuft bis Ende 2026«, berichtet sie. Das Spektrum des Angebots ist breit, die Schwerpunkte liegen auf Natur und Handwerk. Ziel ist, Menschen jeden Alters und jeder Nationalität einander näherbringen. Es geht um Zusammenhalt. Und der ist deutlich zu spüren, als 14 angehende Hobbybildhauer und -maler aus Reutlingen, Tübingen, Metzingen, Karlsruhe oder Darmstadt im Alter von rund 30 bis 70 Jahren sich in Disziplinen versuchen, die für die meisten noch Neuland darstellen. Umso erstaunlicher, wenn gleich ein Löwenkopf dabei herauskommt, der aus der italienischen Renaissance zu stammen scheint.

Die Idee hatte Jochen Kuhnle, im wahren Leben Beamter, von Anfang an. Er brachte Fotos als Vorlagen mit. Doch kann man »so einfach« mithilfe von Meißeln, Fäusteln und Schleifpapier einen Gesteinsbrocken in eine Skulptur verwandeln? »Ich glaube, dass das jeder kann«, meint Kuhnle. Voraussetzung sei ein guter Lehrer mit entscheidenden Tipps.

Den haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Reutlinger Architekten Ulrich Schwille gefunden. Bisher hatte der Hobby-Bildhauer, dessen Werke auch in den von ihm verwirklichten Gebäuden stehen, an verschiedenen Orten Workshops gegeben. Bis seine Frau Barbara, die im Projekt die Hobbymalerinnen und -maler anleitet, 2024 bei einem Sommerfest das Carlo-Schmid-Haus kennenlernte. »Wir freuen uns sehr, dass daraufhin hier in Reutlingen ein Workshop zustande kam«, so Barbara Berndt. Seit März 2025 wurde er geplant.

Das Haus kooperiert mit diversen Reutlinger Einrichtungen, unter anderem mit der BruderhausDiakonie. Aus dem Betreuten Wohnen kommt Klaus Schäfer, der auf einer kleinen Marmorplatte einen Violinschlüssel und Notenlinien mit dem ersten Takt der »Sechsten Pastorale« von Beethoven einmeißelt. »Von diesem Musikstück handelte meine Zulassungsarbeit als Pädagoge«, sagt der ehemalige Schulrektor.

Beethovens Werk in einem Stein

Überall auf dem Hof wird gehämmert und geschliffen. Susanne Böhm aus Karlsruhe ist Anfängerin, doch das sieht man ihrem Werk aus einem Serpentinstein nicht an. Mit viel Gefühl für Formen und Proportion verwandelt sie das rohe Felsstück durch eingebrachte Schraffuren und geglättete Flächen in ein spannendes Kunstwerk. Zwischendurch stagniert allerdings der Ideenfluss und stehen will das Objekt auch nicht. Kein Problem, genau dafür ist Leiter Schwille da. In diesem Fall bringt er außer Tipps auch gleich eine Schleifmaschine samt Kabeltrommel mit.

Birgit Stenzl aus Tübingen lässt aus Böttinger Marmor einen stilisierten Zahn entstehen - als Geschenk für die Tochter zum Staatsexamen als Zahnärztin. Waltraud Mai aus Reutlingen, die sich einen Platz im Gewächshaus gesucht hat, hatte bereits Erfahrungen gesammelt. »Aber noch nie mit einem so harten Marmor«, meint sie. Aus weißem Carraragestein meißelt sie ein geometrisch-abstraktes Gesicht heraus.

Architekt Wendolin Breithaupt, der Schwille gelegentlich assistiert, hat lobende Worte für seinen Kollegen und dessen Frau: »Die beiden können einfach begeistern.« Er habe vor 18 Jahren einen Schnupperkurs gemacht und dabei sein Faible für die Bildhauerei entdeckt. »Jeder Stein ist ein Abenteuer für sich. Entweder lässt man sich von seiner Form und seinen Strukturen leiten oder man hat eine feste Vorstellung.« In jedem Fall sei das Ergebnis sehr befriedigend. Breithaupts neuestes Werk ist die Figur eines sitzenden Schreibers aus der Pharaonenzeit.

»Was man haben muss oder sich aneignen kann, ist ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen«, erläutert Schwille. »Man beginnt mit der Bearbeitung des Steins in großen Zügen und arbeitet sich dann bis zu den Details vor.« Vor allem am Schluss müsse man sich aber vor zu forschen Hammerschlägen hüten, denn: »Wieder drankleben geht nicht.« Was ihn antreibe, solche Kurse ehrenamtlich zu geben, sei schnell erklärt: »Ich sehe es als Dienst an der Kunst und als Wertschätzung des Handwerks.« Jochen Kuhnle fügt hinzu, er genieße am Workshop das Ausprobieren, Kennenlernen und »einen neuen Blick auf die Dinge«. (GEA)