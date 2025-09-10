Betzinger TSV-Sportcamp feiert Jubiläum mit 108 Kindern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. »So eine verregnete Woche hatten wir auch noch nie beim Sportcamp«, sagt Camp-Leiterin Gabi Meier. Doch dem Engagement der Helfer und Trainer sowie der Begeisterung der Kinder tut dies keinen Abbruch. Dann werden die Sportgruppen eben in die Sporthallen bei der Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule verlegt. Zehn Sportarten lernen die 108 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren in dieser einen Sportcamp-Woche kennen, aufgeteilt in neun Gruppen. Auch am Mittwoch war da einiges los und die Bewegung sowie das Miteinander standen in der Betzinger Halle im Mittelpunkt, während draußen der Regen prasselte.

Immer in der letzten Ferienwoche bietet der TSV Betzingen das Sportcamp an und dies zum nunmehr 20. Mal, wie Gabi Meier betont. Besonderes Lob spricht sie für das gesamte Team aus, von den Ehrenamtlichen in der Küche bis zu den Trainern, Übungsleitern und Helfern. »Das sind ganz treue Leute, das ist ein eingespieltes Team.« Bei aller Routine, für den TSV ist es jedes Jahr aufs Neue eine riesige Herausforderung, die es zu meistern gilt. Vom Gemüse- und Obstschneiden für den Zwischensnack bis zur Ausgabe des Mittagessens und den Vorbereitungen für die Sportgruppen muss eben alles klappen.

Basketball, Turnen, Tischtennis oder Rope-Skipping, Turnen oder Handball: Der TSV Betzingen zeigt dem Nachwuchs die ganze Palette des Vereinsangebots. Aktivitäten, die dann auch in den einzelnen Abteilungen weiter fortgesetzt werden können, wenn die Kinder daran Freude finden. Und sogar die Eagles waren als zusätzlicher Verein mit dabei, um die Kinder in American Football einzuführen. Zwei Drittel der teilnehmenden Kinder kommen aus dem Verein, ein Drittel sind Kinder, die bislang noch nicht Vereinsmitglieder sind. »Mit dem jährlichen Sportcamp präsentieren wir natürlich unseren Verein«, sagt Gabi Maier. »Aber wir bieten auch ein Betreuungsprogramm bis in den späten Nachmittag hinein.« Die Kinder bekommen neben dem ausgewählten Sportprogramm ab 8.30 Uhr auch Frühstück, einen Snack am Vormittag, ein Mittagessen und noch eine süße Kleinigkeit am Nachmittag.

Nicht nur Ausdauer, auch Muskelkraft ist gefragt beim TSV-Sportcamp. Foto: CAROLA Eissler

Dass die Kinder am Sportcamp Gefallen finden, macht unter anderem dadurch bemerkbar, dass die Teilnehmerliste jedes Jahr schnell voll ist. Kinder, die altersmäßig nicht mehr teilnehmen können, melden sich gerne als Helfer für die nächsten Camps, wie Gabi Maier berichtet. Insofern habe man beim Sportcamp überhaupt keine Nachwuchssorgen. Aber es gilt auch, die Kinder in ihren späteren Jugendjahren bei der Stange zu halten und ins Vereinsleben zu integrieren. Der TSV Betzingen ist mit dieser Basisarbeit jedenfalls auf einem guten Weg, um die Zukunft des Vereins zu sichern.

Noch bis Freitag dauert das Sportcamp. Und weil, wie erwähnt, ein runder Geburtstag gefeiert wird, gibt es diesmal sogar ein Shirt als kleines Geschenk für alle Kinder. Und im nächsten Jahr gibt’s eine Neuauflage des TSV-Sportcamps. Dann hoffentlich mit besserem Wetter. (GEA)