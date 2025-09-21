Betzinger Sichelhenke: Wenn Traktoren und Tradition zusammentreffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Symbolisch hieb Friedemann Rupp, Bezirksbürgermeister und Vorsitzender der Ortsgruppe Betzingen des Schwäbischen Albvereins, die Sichel ins Holz. Am Sonntag fand die wieder sehr gut besuchte 9. Sichelhenke am Museum statt, die vom Albverein und dem Heimatmuseum zusammen organisiert wird.

Mit Begeisterung erzählte Armin Eulberg (2. von rechts) über seinen historischen Hatz-Schlepper. Foto: Gabriele Böhm

Bereits zum achten Mal war die Sichelhenke mit einer Oldtimershow verbunden. Neun Schlepper, zwei Motorräder, ein Unimog und ein Agria fanden viel Interesse. Besonders, wenn man so begeistert von seinem Schätzchen erzählte wie Armin Eulberg aus Mittelstadt. Er hatte einen seltenen Hatz H 113 mit Hammerschlaglack mitgebracht, der mit seinen 13 PS vier Familien im Westerwald ernährt habe. »Es ist auch der einzige H 113, der in Baden-Württemberg zugelassen ist.« Ein Jahr lang hat Eulberg seinen Traktor von 1964 restauriert. Auf große Begeisterung stießen auch die Motorräder DKW Typ Hummel von 1954 sowie eine NSU Lux aus demselben Jahr. Einige Treckerbesitzer boten Rundfahrten für Kinder und Erwachsene an, für die Jüngsten war auch ein Maltisch mit Ausmalbildern von Schleppern aufgebaut.

Abschluss der Ernte: Ein Bauernfeiertag

Rupp würdigte in seiner Begrüßungsansprache auch den inzwischen verstorbenen Heinz Jürgen von Bötticher, auf den die Idee der Sichelhenke zurückgeht. »Er war Landwirt. Für ihn war die Sichelhenke als Abschluss der Ernte ein Bauernfeiertag.«

Fürs Korndreschen hatte Tim Zössmayer eigens Kinderdreschfleger angefertigt. Foto: Gabriele Böhm

Glücklicherweise hatte sich für von Bötticher, der regelmäßig traditionelle Landwirtschaftstätigkeiten vorführte, schnell ein Nachfolger gefunden. Tim Zössmayer (18) wurde von ihm angelernt und zeigte am Sonntag den Kindern, wie man früher Getreide drosch. Dazu hatte der Schreiner sogar kleine Dreschflegel angefertigt und einige ältere Modelle restauriert. Karl-Heinz Koch, einer von zwei Vollerwerbslandwirten im Ort, hatte dafür die Garben gespendet.

Rund 1.000 Besucher waren bisher zur Ausstellung über Honig und Bienen gekommen, die noch bis Ende Oktober läuft. »Das ist eine gute Quote«, sagte Rupp. Im kommenden Jahr soll es eine Präsentation über die berühmte Betzinger Tracht geben, die beim Bad Uracher Schäferlauf oder auf dem Cannstatter Wasen gezeigt wurde und seit rund 60 Jahren von der Ortsgruppe gepflegt und ausgebessert wird. Zweimal trat die Volkstanzgruppe bei der Sichelhenke auf.

Kleine Dreschflegel für den Nachwuchs

Als Neuerung spielte auch die Körschtalmusik auf. »Der Leiter des Reutlinger Heimatmuseums Christian Rilling ist dort Mitglied und möchte uns unterstützen«, so Rupp.

Ein großer Anziehungspunkt waren natürlich die kulinarischen Genüsse. Die Herren kümmerten sich um Rote vom Grill, Zwiebel-, Rahm- und Krautkuchen und Gaisburger Marsch, die Damen hatten leckere selbstgebackene Kuchen mitgebracht. Dabei ließ es sich bestens sitzen und schwätzen. (GEA)