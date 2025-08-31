»Beet-Paten« schaffen blühende Mini-Oasen in Reutlinger Fahrradstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer die Reutlinger Fahrradstraße am Fuß der Achalm entlang radelt, kann sie kaum übersehen: kleine Oasen am Straßenrand. Darbt an der Kreuzung Charlotten-/Burgstraße auf der einen Seite kurzgeschnittenes Gras unter liegengebliebener Mahd in der glühenden Spätsommersonne, schießen auf der andern Seite Blätter und Blüten meterhoch ins Kraut. Hier das schwäbisch-sparsam »g'mähte Wiesle« unterm Spitzahorn, dort ein summendes, brummendes Bienen-, Hummel- und Schmetterlingsparadies. Statt Monokultur sind da etwa 50 Pflanzenarten zu bestäuben - und für Passanten zu bewundern: von der Verbene zum filigran aufragenden gemeinen Eisenkraut, vom sonnengelben Johanniskraut zur Nachtkerze, die abends ihre zitronenhellen Blüten öffnet. Ziergräser wiegen sich im Wind, blau schimmern Astern neben lila und rosa Blüten von Majoran und Prachtkerze.

Wer bepflanzt diese Mini-Paradiese zwischen Cottage-Garten und idealtypischem Feldrand? Wer pflegt sie? Darüber klären in den Straßenrand-Oasen steckende Schilder nur rudimentär auf: »Dieses ,Stück Reutlingen' hat einen Paten«, steht da - mit Info-Telefonnummer und Mailadresse. Frühmorgens oder abends ist an dieser Kreuzung Katharina Wiebel anzutreffen. Beim Gießen, Stutzen, Erdeauflockern. Verdanken Naturfreunde ihr diese Pracht? »Ich hab mich irgendwann dieses Urpostens angenommen«, sagt sie. Zusätzlich zu ihrem großen Garten nebenan kümmert sie sich seit Jahren auch um die an die fünf Meter lange Straßenrabatte - aufgrund ihrer Rückenprobleme zurzeit mithilfe ihrer Freundin Monika.

Die »Beet-Paten« engagieren sich im Rahmen der Initiative »Saubere Stadt«. Unterstützung gibt es dafür in Zeiten knapper Stadtfinanzen so gut wie keine mehr, aber wohlwollende Anerkennung. Foto: Frank Pieth Die »Beet-Paten« engagieren sich im Rahmen der Initiative »Saubere Stadt«. Unterstützung gibt es dafür in Zeiten knapper Stadtfinanzen so gut wie keine mehr, aber wohlwollende Anerkennung. Foto: Frank Pieth

Die Bewunderung anderer Beet-Paten ist ihr dafür sicher. Karl-Heinz Krauß etwa gesteht neidlos, Katharina Wiebel habe die Latte hoch gehängt. »Über die kann nicht jeder springen.« Er selbst hat vor ein paar Jahren eine Kräutermischung, die nicht in seinen Garten an der Aulberstraße passte, an der schmucklosen Rabatte am Eck ausgestreut. Heute bewirtschaftet der 74-Jährige drei kleinere Oasen an der Ecke Charlotten-/Aulberstraße. Beide führen den Ursprung dieser wohltuend wilden Blühbeete in der Oststadt auf 2019 bis 2021 zurück. »Um diesen Dreh gab es den Erstkontakt«, erzählt die 73-Jährige. Übers städtische Programm »Saubere Stadt« wurden die Paten mit Säcken und Greifzange ausgestattet und »eingewiesen«: Wegen Unfallgefahr sollten sie nicht von der Fahrbahnseite aus jäten oder harken. Bei einem Rundgang erklärte der damalige Leiter der Grünflächenpflege, die Stadt wünsche keine Friedhofsbepflanzung, berichtet Wiebel. »Sondern Blütenpflanzen. Und es sollte gepflegt aussehen.«

Das tut es, auch wenn der Name des Programms laut Martin Röder nicht recht passt. »Sauber, das ist doch nicht so unseres«, überlegt der 66-Jährige, der seit Kurzem die Mission »Gras zurückdrängen« in mehreren Rabatten auf Höhe der Schillerstraße zusammen mit Ulrike Landmann, Sandra Neudert und Katja Ahlskog unterstützt. »Eher schon Vielfalt«, stimmt Wiebel zu. So dürfen sich entlang der Fahrradstraße nun Storchschnabel neben Fetthenne, Rosmarin neben der Christrose und dazwischen herrlich duftender Salbei entfalten.

Bunte Blütenpracht schmückt die »Paten-Beete« entlang der Charlottenstraße. Foto: Frank Pieth Bunte Blütenpracht schmückt die »Paten-Beete« entlang der Charlottenstraße. Foto: Frank Pieth

Regenwasser zum Gießen entnimmt Katharina Wiebel ihrer »Zisterne in einem umgebauten Erdöltank«. Karl-Heinz Krauß gießt nur frisch Gesetztes. »Die anderen Pflanzen müssen so klarkommen.« Wenn jemand in Urlaub fährt, hilft man sich »unter Nachbarn« gegenseitig aus. Auch sonst halten die Beet-Paten Kontakt. Das sei zwar kein offizielles Projekt der Initiative Lebenswerte Oststadt (ILOS), sagt Karl-Heinz Krauß. »Aber daher kennt man sich halt.« So hat er etwa auch Martin Röder als Beet-Paten gewonnen, als der sich bei ILOS zum Gießen im Stadtgarten gemeldet hatte. »Da hatte ich acht Bewerber für zwei Bäume.« Der gelernte Landschaftsgärtner und Landespfleger, der zu jeder Pflanze den lateinischen Namen weiß, ging leer aus - und bekommt stattdessen nun selbstgezogene Malven-Samen von Krauß und Wiebel angeboten.

Die Rabatten, die Karl-Heinz-Krauß entlang der Charlottenstraße auf Höhe der querenden Aulberstraße pflegt, müssen ohne Gießen auskommen. Trotzdem wirken sie gepflegter als das Gras auf der gegenüberlegenden Straßenseite. Foto: Claudia Reicherter Die Rabatten, die Karl-Heinz-Krauß entlang der Charlottenstraße auf Höhe der querenden Aulberstraße pflegt, müssen ohne Gießen auskommen. Trotzdem wirken sie gepflegter als das Gras auf der gegenüberlegenden Straßenseite. Foto: Claudia Reicherter

Mit einem sachkundigen »Acer platanoides«, identifiziert der 66-Jährige den Baum, der den unteren Teil der Mini-Oase an der Ecke Burgstraße beschattet. Der sei etwa 15 bis 20 Jahre alt, schätzt er, »ein richtiger Klimabaum«. Der Spitzahorn zieht viel Wasser, bestätigt die Beet-Patin, die einst beruflich »gar nichts mit Gärtnern zu tun hatte«. Aber »Gärtnern statt Kehren vor der eigenen Haustür« schien ihr eine gute Idee. Die Erde im Beet werde immer besser, freut sie sich. »Viele Regenwürmer.« Röder berichtet von einer Echinacea, die von Unbekannten aus einem Paten-Beet gerissen wurde. Und an einer Ecke fahren gern Autos drüber. Krauß weiß Abhilfe: »Ich hätte da einen Tuffstein ...«

Grundsätzlich sind die Drei mit den Blüten, die ihre ehrenamtliche Arbeit hier treibt, zufrieden. Immer wieder bleiben Leute stehen und freuen sich, berichtet ILOS-Sprecher Krauß. »Selbst die Hundebesitzer respektieren das jetzt«, sagt Wiebel. Die Narzissen, die sie mal zum Geburtstag bekam, haben sich nach Ostern wieder in ihre Zwiebeln zurückgezogen, erklärt die Rentnerin, und auch der orientalische Mohn scheint verblüht. »Doch der treibt nochmal aus«, ist sie überzeugt. »Es ist spannend zu sehen, was sich spontan ansiedelt. Das ist wie ein Lernfeld für mich.« (GEA)

An der Ecke Charlotten-/Schillerstraße haben jüngst auch Ulrike Landmann, Sandra Neudert, Katja Ahlskog und Martin Röder die Aufgabe übernommen, Wiesen in Blühinseln umzuwandeln. Foto: Claudia Reicherter An der Ecke Charlotten-/Schillerstraße haben jüngst auch Ulrike Landmann, Sandra Neudert, Katja Ahlskog und Martin Röder die Aufgabe übernommen, Wiesen in Blühinseln umzuwandeln. Foto: Claudia Reicherter