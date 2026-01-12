Baby-Elefant und Federleo: Tiermotive in der Zehntscheuer Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Die Ausstellung in der Zehntscheuer Betzingen beschäftigt sich mit Tiermotiven, die weit über eine naturalistische Darstellung hinausgehen und zu kraftvollen Bildträgern von Emotion, Bewegung und Ausdruck werden: Unter dem Titel »Zwischen Fell und Federn« stellen Christa Schuster-Salas sowie Künstlerinnen und Künstler des Atelier 1 im Wendler Areal bis zum 29. Januar insgesamt 28 Exponate vor, in denen sich Dynamik, Charakter und Individualität spiegeln.

Wenn wir genau hinhören, was uns diese Ausstellung sagen möchte, dann ist es vielleicht dies: Der Traum, ein möglichst vielfältiges Abbild von Tieren zu schaffen, ist fast so alt wie die Menschheit selbst und reicht bis in die Antike zurück. So haben Künstler im Verlauf der gesamten Kulturgeschichte Techniken entwickelt, um Tiere so realistisch wie möglich abzubilden. Dabei war das bloße Vortäuschen von Lebendigkeit niemals das Ziel, sondern nur ein Mittel.

Verschiedene Stile und Sichtweisen

Im Zentrum der Ausstellung »Zwischen Fell und Federn« stehen farbige Tiermotive der Reutlinger Künstlerin Christa Schuster-Salas, deren Ölgemälde »mit großer Ausdrucksstärke, mutiger Farbigkeit und emotionaler Tiefe überzeugen«, so Oscar Flores Santiago bei seiner Einführung: »Ihre Tiere wirken nahbar und zugleich geheimnisvoll«. Sie erzählen von Instinkt, Zusammenhalt und der Lebendigkeit des Lebens. Ergänzt werden ihre Werke mit Titeln wie »Lebenslust«, »Träumereien«, »Der Löwenkäfig« und »Der Panther« (nach einem Gedicht von Rainer Maria Rilke), »Gefahr«, »Herbsttag« oder »Federleo« durch mehrere Künstlerinnen, die in Schuster-Salas’ Atelier 1 im Wendler Areal Mal- und Zeichenkurse besuchten oder wie Regina Flores-Santiago mit der Künstlerin zusammenarbeiten.

Auch Flores-Santiagos Ölgemälde stehen für einen Dialog verschiedener Stile, Sichtweisen und Ausdrucksformen. Arbeiten von zum Teil ganz jungen Künstlerinnen wie Maja und Mina Rösch oder Mira Koschwitz, die an Malkursen von Christa Schuster-Salas teilgenommen haben, sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen und mit Liebe zum Detail gestaltet. Zudem gibt die Zehntscheuer mit ihrem schönen Ambiente, dem eindrucksvollen Satteldach und dem prächtigen Mauerwerk einen passenden Rahmen für die Ausstellung ab. Der Förderverein Ortskern Betzingen hat die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und sich zur Aufgabe gemacht, historische Gebäude im Betzinger Ortskern zu erhalten und zu sanieren. Für diese Ausstellung hat er zum vierten Mal im Januar seine Räumlichkeiten für eine Ausstellung zur Verfügung gestellt, um regionalen Künstlern ein Forum zu bieten.

Für die musikalische Umrahmung bei der Ausstellungseröffnung am Sonntagnachmittag sorgten Hans und Harry Bachmeir, die die Besucher mit Gitarre und Akkordeon sowie Titeln wie »Let it be«, »Boat on the river«, »Street of London« und »What a wonderful world« unterhielten. (GEA)