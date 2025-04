B28: Mysteriöses Auto beschäftigt Reutlinger Behörden

Dieses Auto wurde am 26. Februar an einer Haltebucht der B28 in Reutlingen in Richtung Tübingen abgestellt. Seitdem fehlt von dem Besitzer jede Spur.

REUTLINGEN. Ein mysteriöses altes Auto beschäftigt die Reutlinger Polizei und das Ordnungsamt. Seit mehr als drei Wochen steht es in einer Haltebucht der B28, kurz nach dem Reutlinger Ortsende in Fahrtrichtung Tübingen. Auch einigen Autofahrern ist der Audi Avant bereits aufgefallen. Sie rätseln: Warum steht das Auto mit rumänischem Kennzeichen dort? Und warum wird es nicht abgeschleppt? Eines steht fest: Lange wird es dort nicht mehr bleiben. Doch die Frage nach dem Warum bleibt bislang auch für Polizei und Ordnungsamt unbeantwortet.

Ein Bürger entdeckte das Fahrzeug am 26. Februar und meldete es noch am selben Tag der Polizei. Was die Polizisten bei der Überprüfung vorfanden, erstaunte sie sehr, wie Pressesprecher Christian Wörner berichtet: »Das Auto war nicht abgeschlossen, und der Schlüssel steckte noch.« Wegfahren ließ es sich jedoch nicht – die Batterie war komplett entladen. Die Beamten konnten den Halter, einen Rumänen, ermitteln, ihn jedoch nicht erreichen. Laut Wörner steht fest: »Es liegt weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Straftat vor.« Daher sah die Polizei keinen Anlass, das Auto zu entfernen. Somit war nun das Ordnungsamt der Stadt Reutlingen gefragt.

Stadt Reutlingen will Kontakt zu rumänischen Behörden aufnehmen

Auch bei der Stadtverwaltung beschäftigt das mysteriöse Auto die Verantwortlichen schon länger, sagt Albert Keppler, Leiter des Ordnungsamts. »Wir haben zunächst abgewartet, bis geklärt war, ob das Fahrzeug auf der Fahndungsliste steht oder strafrechtliche Ermittlungen laufen.« Beides war nicht der Fall. Warum wurde das Auto dann nicht umgehend entfernt? »Wenn das Fahrzeug keine akute Gefahr für den Verkehr darstellt, versuchen wir zuerst, den Halter zu erreichen«, erklärt Keppler. »Denn uns ist nicht nur wichtig, das Auto von der Straße zu bekommen. Wir wollen vor allem auch dafür sorgen, dass er selbst den Abschlepper bezahlt und nicht der Steuerzahler.« Die Kosten für den Abschleppvorgang belaufen sich in diesem Fall auf 230 Euro. Doch da auch die Bemühungen des Ordnungsamts bislang erfolglos blieben, werde das Auto am Donnerstag abgeschleppt, so Keppler.

Der alte Audi wird dann auf einen sogenannten Verwahrplatz gebracht. Die Kosten für die Verwahrung betragen acht Euro pro Tag. »Wir werden weiterhin versuchen, den Halter zu erreichen«, kündigt Keppler an. Man wolle dazu auch Kontakt zu den rumänischen Behörden aufnehmen. Falls sich der Eigentümer meldet, kann er das Auto gegen Erstattung der angefallenen Kosten wieder in Besitz nehmen. Und falls nicht? »Dann kann es sein, dass wir das Fahrzeug verschrotten oder verwerten lassen«, sagt Keppler. »Wir müssen jedoch sicher sein, dass es wirklich aufgegeben wurde.« Das mysteriöse Auto wird das Ordnungsamt also wohl noch eine Weile länger beschäftigen. (GEA)