Ausstellung »WinterWale«: Zum Abkühlen ins Reutlinger Naturkundemuseum

REUTLINGEN. Als Anke Bächtiger erstmals das Plakat zur neuen Ausstellung im Reutlinger Naturkundemuseum gesehen hat, herrschten draußen 32 Grad Celsius. Das Postermotiv zeigt die Schwanzflosse eines Wals, von der tausende Tropfen abperlen, umgeben vom nächtlichen Polarmeer - Dunkelheit und Kälte: "Im Sommer kann es nichts besseres geben." Museumsleiterin Dr. Barbara Karwatzki erging es ähnlich: "Bei diesem Titel, und dem Bild dazu, fühlt sich die Welt gleich um ein paar Grad kühler an."

Nach der Welt im Kleinen in der vorherigen Ausstellung »Drecksarbeit« thematisiert das Museum am Weibermarkt mit »WinterWale« jetzt das glatte Gegenteil, erklärt Kulturamtsleiterin Bächtiger: Wale gehören zu den größten Tieren, die jemals diesen Planeten bevölkerten. Da können selbst Dinosaurier nicht mithalten. Und auf das Element Erde folgt von 26. Juli bis 26. Oktober das Wasser. Darin sind die Blau-, Buckel-, Schwert- und Pottwale zuhause.

Ein Buckelwal erzeugt eine Wasserfontäne in pastelliger Polarlicht-Atmosphäre. Foto: ©Audun Rikardsen Ein Buckelwal erzeugt eine Wasserfontäne in pastelliger Polarlicht-Atmosphäre. Foto: ©Audun Rikardsen

Die hat der mehrfach als Wildlife Photographer of the Year ausgezeichnete Audun Rikardsen in faszinierenden Bildern eingefangen. Drei Monate lang lassen sich nun in den beiden obersten Geschossen des Fachwerkhauses die Schönheit und die Lebensumstände dieser Giganten der Meere nachvollziehen. Denn vier von 90 existierenden Walarten ziehen jeden Winter vom Polarmeer auch in die Fjorde von Rikardsens nordnorwegischer Heimat. Seit Jahren nutzt der Meeresforscher sein Wissen über das Verhalten der majestätischen Riesen, um ihre Besonderheiten, aber auch ihre Probleme in der heutigen Welt in ungewöhnlichen Aufnahmen festzuhalten.

»Koexistenz. Schwertwal und Fischtrawler« nennt der norwegische Forscher und Fotograf Audun Rikardsen diese Aufnahme, die bis 26. Oktober im Rahmen der »WinterWale«-Ausstellung im Naturkundemuseum Reutlingen zu sehen ist. Foto: ©WinterWale_Audun Rikardsen »Koexistenz. Schwertwal und Fischtrawler« nennt der norwegische Forscher und Fotograf Audun Rikardsen diese Aufnahme, die bis 26. Oktober im Rahmen der »WinterWale«-Ausstellung im Naturkundemuseum Reutlingen zu sehen ist. Foto: ©WinterWale_Audun Rikardsen

Zu den titelgebenden Walen kommen andere Tiefseebewohner, die den Heringsschwärmen im tiefsten nordischen Winter auf dem Weg zu ihren Laichplätzen folgen: Möwen, Kabeljau, Seeadler, Robben, Seesterne und Quallen. Der Fotograf nutzt ungewöhnliche Perspektiven. Einen Seeadler erwischte er via Fish-Eye-Objektiv aus der Tiefe des Meeres heraus im Flug. Auch die Koexistenz mit dem Menschen thematisiert der 67-Jährige in »Split-Level-Technik« - mit der Kamera halb unter, halb über der Meeresoberfläche. Dazu hat der Tüftler ein spezielles Kamerasystem inklusive Unterwassergehäuse und Blitz entwickelt.

Schwarmintelligenz in Bewegung: »Das Silber des Arktischen Ozeans« von Audun Rikardsen. Foto: Audun Rikardsen Schwarmintelligenz in Bewegung: »Das Silber des Arktischen Ozeans« von Audun Rikardsen. Foto: Audun Rikardsen

Rikardsen fand zur Fotografie, da er seine wissenschaftlichen Erkenntnisse als Professor für Süßwasser- und Meeresbiologie an der Universität Tromsø sichtbar machen wollte, wie er in einem Video in der Ausstellung erklärt. Er habe das Talent und Sendungsbewusstsein, um für die arktische Landschaft und ihre wendigen, klugen Bewohner »Herzen zu öffnen«, lobt die Museumsleiterin. Dem Bildungsanspruch des Naturkundemuseums entsprechend, gibt es zu jedem Bild vielfältige Informationen, die der Redakteur der Gesellschaft für Naturphotographie und Geograph Werner Bollmann verfasst hat.

Entwickelt mit dem Stadtmuseum Schleswig, ist Audun Rikardsens Wander-Ausstellung »WinterWale« als vierte Station drei Monate lang in Reutlingen zu sehen. Foto: Audun Rikardsen Entwickelt mit dem Stadtmuseum Schleswig, ist Audun Rikardsens Wander-Ausstellung »WinterWale« als vierte Station drei Monate lang in Reutlingen zu sehen. Foto: Audun Rikardsen

Audun Rikardsens Bilder vermitteln nicht nur ästhetisch-subtile Stimmungen, sondern erzählen stets eine Geschichte. So erfahren die Besucher gleich am Anfang des Rundgangs, woher Buckelwale ihren Namen haben, und auf welch ausgefuchste Weise sie in Gruppen ihre Beute jagen.

Wenn Orcas dem passionierten Taucher und Umweltschützer gegenüber Zähne zeigen, wirkt das, als lächelten sie. Wie groß die Hauer in ihren Unterkiefern tatsächlich sind - bis zu 20 Zentimeter lang und ein Kilo schwer -, zeigt das Museum durch echte Walzähne in Vitrinen direkt nebendran. Auch originale Walwirbel aus der Reutlinger Sammlung sind in der Wanderausstellung zu sehen.

Der Meeresforscher und preisgekrönte Fotograf Audun Rikardsen mit seinem selbstgebauten »Split Camera System«, das ihm erlaubt, über und unter der Wasseroberfläche zugleich scharfe, perfekt belichtete Bilder zu schießen. Foto: Sune Hansen Der Meeresforscher und preisgekrönte Fotograf Audun Rikardsen mit seinem selbstgebauten »Split Camera System«, das ihm erlaubt, über und unter der Wasseroberfläche zugleich scharfe, perfekt belichtete Bilder zu schießen. Foto: Sune Hansen

Dramatische Szenen illustrieren das komplexe Zusammenspiel von Walen und lokalen Fischern. Sie konkurrieren um die als »Silber des Arktischen Ozeans« geltenden Heringe. Und werden zum tödlichen Feind. Das zeigt ein Wal, der sich in einem Unterseekabel verfangen hat. Rikardsen lichtete ihn ab - und hat dann als einzige Möglichkeit, um das Tier zu retten, das Kabel durchtrennt, berichtet Karwatzki. »Die ganze Region war daraufhin drei Woche ohne Handyempfang und Internet - wofür ihm die Mobilfunkfirma 150.000 Euro abknöpfen wollte.«

Dank seiner umfangreichen Sammlung zeigt das Naturkundemuseum zu den Fotografien von Audun Rikardsen aus seiner arktischen Heimat in Vitrinen echte Wal-Wirbel und -Zähne. Foto: Claudia Reicherter Dank seiner umfangreichen Sammlung zeigt das Naturkundemuseum zu den Fotografien von Audun Rikardsen aus seiner arktischen Heimat in Vitrinen echte Wal-Wirbel und -Zähne. Foto: Claudia Reicherter

Zum Schauen kommt das Hören: Walgesänge bringen den Museumsbesuchern die bis zu 33 Meter langen Meeressäuger noch näher. Im Vermittlungsprogramm lädt das Museum donnerstags kostenlos zu Führungen und zu vielfältigen Kinderaktionen. Die erfrischenden Plakate gibt es übrigens auch zu kaufen - bei der letzten Ausstellung waren sie am Ende restlos ausverkauft. (GEA)