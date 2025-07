Aushängeschild der Stadt: Reutlinger Musikschule präsentiert breite Angebotspalette

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Programm beim Tag der offenen Tür der Reutlinger Musikschule war wie immer vielfältig. »Es ist wichtig, hier den gesamten Querschnitt zu präsentieren, den wir anbieten«, sagte Musikschulleiter Daniel Schmahl am Rande der Veranstaltung. Reutlingens Erster Bürgermeister Robert Hahn, der kurz den Weg vom Rathaus in den Spitalhof zurückgelegt hatte, betonte: »Mit dem Tag der offenen Tür gibt die Musikschule die Visitenkarte der Stadt ab.«

Die große Kunst des Spiels an der E-Gitarre und am Fagott wurde am Samstag ebenfalls gezeigt. Foto: Norbert Leister Die große Kunst des Spiels an der E-Gitarre und am Fagott wurde am Samstag ebenfalls gezeigt. Foto: Norbert Leister

Denn: Unterschiedlichste Altersgruppen und unterschiedlichste Leistungsniveaus gebe es an dieser besonderen Schule - von der musikalischen Früherziehung und dem Musikgarten über Grundschulkooperationen bis hin zur studienvorbereitenden Abteilung werde eine breite Vielfalt geboten, wie Schmahl betonte. Und noch viel mehr - wie etwa die inklusive Gruppe »Musik zum Leben« unter der Leitung von Gunhild Liebchen. Und die wurde sogar ausgezeichnet: »Die Musikschule Reutlingen ist ein Ort, an dem Inklusion seit vielen Jahren gelebt wird«, ließ Dr. Matthias Slunitschek vom Deutschen Cäcilienverband am Samstag von Schmahl verlesen. Der Pressesprecher des Verbands ließ sich entschuldigen, er sei privat verhindert.

Inklusion konsequent umgesetzt

In der Gruppe »Musik zum Leben« musizieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammen, egal, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Dort werde »Inklusion konsequent umgesetzt« und wirke als Multiplikator, so Slunitschek. »Die Auszeichnung soll die hier erbrachte Leistung sichtbar machen«, zitierte Schmahl und überreichte den Preis an das inklusive Ensemble. »Die Musikschule ist ein Aushängeschild für Reutlingen«, lobte Hahn obendrein. Zumal in der Begleitung der Grundschulen ab kommendem Jahr bei der Ganztagesbetreuung viel Potenzial für die Musikschule stecke. »Ob das Potenzial dann auch gehoben werden kann, wird sich zeigen«, so der Bürgermeister.

Das kleine Konzert von rund 80 Grundschülern lockte mehrere hundert Zuschauer an. Foto: Norbert Leister Das kleine Konzert von rund 80 Grundschülern lockte mehrere hundert Zuschauer an. Foto: Norbert Leister

Ein durchweg gemischtes Orchester von an die 80 Schülerinnen und Schülern hatte zu diesem Zeitpunkt aus einer Kooperation mit Grundschulen bereits bewiesen, wie toll Kinder beim Singen, Klavier- und Gitarrenspiel oder auch an den Violinen ihr Instrument finden können. »Logistisch war die Aufführung hier schon eine Herausforderung«, hatte Frank Hüther als stellvertretender Musikschulleiter erklärt. Zusammen habe die Vielzahl der Schülerinnen und Schüler bis dahin noch nicht geprobt. Geklappt hatte es dennoch.

400 Schüler präsentierten ihr Können

Insgesamt haben sich laut Hüther zwischen 9.30 und 13 Uhr beim Tag der offenen Tür rund 400 Schülerinnen und Schüler präsentiert, hinzu kamen rund 60 Lehrerinnen und Lehrer, die ebenfalls anwesend waren und ihre Schützlinge betreuten. In den einzelnen Zimmern wurden die unterschiedlichsten Instrumente gezeigt, vorgestellt und natürlich konnten sie auch ausprobiert werden.

Fagott - ein Instrument, das im Normalfall keine breite Fangemeinde anzieht, an der Reutlinger Musikschule aber finden sich einige Schüler. Foto: Norbert Leister Fagott - ein Instrument, das im Normalfall keine breite Fangemeinde anzieht, an der Reutlinger Musikschule aber finden sich einige Schüler. Foto: Norbert Leister

Im Spitalhof zeigten obendrein Schülerinnen und Schüler ihr Können – an Blechblasinstrumenten an Harfen, E-Gitarren, Fagotte und Oboen. Alles war dabei. Und insgesamt, wie viele Schüler betreut und unterrichtet die Musikschule Reutlingen? »2.703«, kam die Antwort von Daniel Schmahl wie ein Paukenschlag. Von dieser Zahl zeigte sich sogar Bürgermeister Robert Hahn beeindruckt. Wie zur Bestätigung sagte er: »Musik spielt in Reutlingen eine Riesenrolle.« (GEA)