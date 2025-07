Ausgezeichnete Präventionsprojekte für Kinder und Jugendliche

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. »Alles, was wir präventiv verhindern können, schützt Menschen davor, Opfer zu werden«, betonte Udo Vogel, der Leiter des Reutlinger Polizeipräsidiums, bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Kriminal- und Verkehrsprävention. Der diesjährige Kriminalitätsbericht vom Polizeipräsidium Reutlingen zeige, dass es nicht mehr ausreicht, wenn sich die Polizei allein um die negativen Entwicklungen in der Gesellschaft kümmert. Die gesamte Gesellschaft sei verantwortlich, Farbe zu bekennen und dort hinzuschauen, wo andere wegschauen.

Damit Menschen erst gar nicht zu Tätern werden, müsse Prävention schon bei den Jüngsten anfangen, so der Polizeipräsidiumspräsident. Wie jedes Jahr vergab auch dieses Jahr der Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention wieder Förderpreise an Projekte, die sich speziell für Präventionsarbeit einsetzen. Dieses Jahr gingen die Preise an drei Konzepte aus der Region Reutlingen, die speziell auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind.

Fördergelder von über 2.000 Euro

Ein Preisgeld von 500 Euro ging an das Projekt Pflasterspaß aus Bad Urach. Spielerisch sollten Grundschulkinder lernen, wie sie sich in Gefahrensituationen verhalten sollen. Die Kinder lernten, wie sie einen Notruf absetzen und Hilfeleistung geben können. Ein Projekt, das bei den Kindern so gut ankam, dass sie zu Hause ihren Eltern erzählt haben, wie Erste-Hilfe aussehen kann.

750 Euro übergaben Landrat Dr. Ulrich Fiedler und Polizeipräsidiumspräsident Udo Vogel einem Lehrer und Sozialarbeiter von der Grund- und Werkrealschule in St. Johann. Das Projekt »Vertrauen und Teamwork- Wir- Gemeinsam« sollte eine Schulklasse fördern, in der immer wieder aggressives Verhalten von einigen gegenüber anderen Schülern festgestellt wurde. Das Projekt sollte die Klassengemeinschaft stärken und das allgemeine Klima im Klassenzimmer verbessern. Dass die Schüler aufeinander angewiesen sind, sollte beim gemeinsamen Klettern gelernt werden. Dort mussten sich die Schüler gegenseitig sichern und den anderen vertrauen.

Der 1.000-Euro Preis ging an ein Boxprojekt von Pro Juventa. Das Boxen soll den Jugendlichen im Eninger Jugendtreff helfen, ihre Gewaltabsichten unter Kontrolle zu bekommen. Das Projekt will die Mädchen und Jungen auch darüber aufklären, wie Konflikte ohne Gewalt gelöst werden können. Dr. Ulrich Fiedler und Udo Vogel aus dem Vorstand sagten, sie seien sehr dankbar über solche Projekte, die Jugendliche in ihrer positiven Entwicklung fördern und unterstützen. (GEA)