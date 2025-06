Auf dem Reutlinger Markt: Köstliche Kirschen aus Kappishäusern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ruth Leins (54) ist so etwas wie eine Vorbotin des Sommers. Denn immer, wenn die Beschickerin mit ihrem kleinen Selbsterzeuger-Stand aus der Winterpause auf den Reutlinger Wochenmarkt zurückkehrt, lässt die warme Jahreszeit grüßen. Mit dabei hat die Kappishäusernerin dann alle Jahre wieder frühe Kirschsorten. Darunter die zartfleischige »Burlat« und die etwas festere »Moser«.

Für Naschkatzen, die's gesund mögen

Beide sind von dunkelroter Färbung, mittelgroß und aromatisch. Beide haben wenig Säure, schmecken deshalb angenehm süß und erfreuen sich insbesondere bei Naschkatzen, die's gesund mögen, einiger Beliebtheit. Zumal Leins Kundschaft die pflückfrische Ware meist pur verzehrt. Sozusagen von der Hand in den Mund. Wiewohl die eine oder der andere natürlich auch Kuchen backt oder Kirschmarmelade zubereitet.

Knorpelkirschen kommen jetzt wieder ganz groß raus. Foto: Archiv/Landkreis Knorpelkirschen kommen jetzt wieder ganz groß raus. Foto: Archiv/Landkreis

»Noch in den Siebziger- und Achtigerjahren«, entsinnt sich die Nebenerwerbslandwirtin, »haben viele Leute Kirschen, vor allem Sauerkirschen, eingemacht« und so den Geschmack des Sommers konserviert. In Vorratsgläser abgefüllt und luftdicht verschlossen, wurden die Früchte im Keller bevorratet und meist während der Wintermonate aufgetischt: als Dessert, zu Griesbrei oder Waffeln. Was heute indes kaum mehr geschieht. Also, das Einwecken saisonalen Obstes.

Klassiker aus Kindertagen: Kirschenmichel Zutaten (4 Portionen): 6 Brötchen vom Vortag, 750 g bis 1 Kilo entsteinte Süßkirschen, 750 ml warme Milch, 3 Eier, 75 g Zucker, 1 Prise Salz, Schalenabrieb 1 unbehandelten Zitrone, 1 EL Butter (zum Einfetten der Form), Butterflöckchen zum Bestreuen, für den, der’s mag 1 TL Zimtpulver.

Zubereitung: Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Brötchen in etwa 1 Zentimeter große Stücke schneiden. Milch, Eier, Zucker, Salz Zitronenschale und Zimt gut verquirlen und über die Brötchenwürfel geben. Alles gut vermengen und durchziehen lassen. Die Brötchenmasse mit einer Schaumkelle aus der Eiermilch nehmen, etwas abtropfen lassen und sodann in eine zuvor eingefettete Auflaufform abwechselnd eine Lage Brötchenmischung und Kirschen geben. Auf der letzten Brötchenschicht die restlichen Kirschen verteilen. Die verbliebene Eiermilch darüber gießen und mit Butterflöckchen garnieren. Das Ganze auf mittlerer Schiene etwa 30 bis 40 Minuten backen und heiß servieren.

Tipp: Dazu passt Vanillesoße.

»Eigentlich ist das schade«, findet Leins. Wiewohl ihr durchaus klar ist, dass in diesem Punkt die Bequemlichkeit obsiegt hat. Vor die Wahl gestellt, im SB-Markt mal eben Früchte in Gläsern zu kaufen oder diese durch Erhitzen und hermetisches Abdichten selbst zu konservieren, greifen die meisten Zeitgenossen halt doch lieber ins Supermarktregal. Mal ganz davon abgesehen, dass sich der Aufwand des Einkochens im Grunde genommen nur dann lohnt, wenn größere Obstmengen verarbeitet werden und genug Esser am Tisch sitzen, die die Köstlichkeiten später auch verputzen.

Rückbesinnung auf saisonale Produkte

Dessen ungeachtet fände es Ruth Leins schön, wenn bewährte Küchentechniken nicht gänzlich verloren gingen. Und: Wenn es eine verstärkte Rückbesinnung auf saisonale Produkte gäbe. »Mitunter wissen die Menschen gar nicht mehr, wann was reif ist« und wundern sich, dass Kirschen aus heimischem Anbau im Oktober schlichtweg nicht zu haben sind.

Bewusst saisonal und regional Einkaufen - für die Kappishäusernerin sind das Tugenden, die es zu pflegen gilt: weil sie Genuss garantieren und ganz nebenbei den Geldbeutel schonen. Kann über weite Distanzen herangekarrte und oft genug in unreifem Zustand geerntete Importware doch kaum mit vollaromatischem, pflückfrischem und noch dazu kostengünstigerem Obst aus nächster Nachbarschaft konkurrieren.

Marktbeschickerin Ruth Leins empfiehlt den GEA-Lesern einen Klassiker aus Kindertagen: den Kirschenmichel. Foto: Ruth Leins Marktbeschickerin Ruth Leins empfiehlt den GEA-Lesern einen Klassiker aus Kindertagen: den Kirschenmichel. Foto: Ruth Leins

Vollaromatisch und pflückfrisch sind auch Ruth Leins’ »Mosers« und »Burlats«, deren Erntetage allerdings gezählt sind. Nur noch wenige Exemplare der beiden Sorten hängen an den Bäumen ihres Kappishäuserner Obstgartens. Denn die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Dafür sind jetzt der Deutschen Lieblinge - Knorpel- und Herzkirschen - am Start. »Ab kommender Woche«, so Leins, »werden sie bei mir zu haben sein« – rötlich-schwarz, saftig, prall und deutlich größer als das, was bislang in den Auslagen der 54-Jährigen zu finden war.

Trockenheit einerseits und außergewöhnlich dichter Fruchtbehang andererseits haben das frühe Steinobst heuer nämlich im Wachstum beeinträchtigt. Im Gegensatz zu besagten Herz- und Knorpelkirschen, bei denen aktuell alles darauf hindeutet, dass sie in diesem Jahr optisch und geschmacklich überzeugen werden.

Eine der ältesten Sorten überhaupt

Was Knorpelkirschen betrifft, zählen sie zu den ältesten Kirschsorten überhaupt. In Aufzeichnungen französischer Klöster finden sie bereits anno 1540 Erwähnung und rangieren bis heute ganz weit oben in der Verbrauchergunst. Umso mehr, als die vitaminreichen Wonneproppen nicht mit Reizen geizen - mit blutrotem, festem Fruchtfleisch und ebenmäßiger Form. Kurz: Sie bieten einen höchst appetitlichen Anblick, der sogar hält, was er verspricht. Zumal Knorpelkirschen regelrechte Aromawunder sind - mit vergleichsweise kleinem Stein und reichlich Fruchtfleisch drumrum.

Nur kurzzeitig lager- und transportfähig

Wichtig zu wissen: Kirschen jedweder Sorte sind nur kurzzeitig lager- und transportfähig. Weshalb ein Großteil der jährlichen Ernte gar nicht erst in den freien Verkauf gelangt, sondern sozusagen vom Baum weg industriell zu Konserven, Marmelade, Saft oder Kirschwasser verarbeitet wird.

Im Privathaushalt empfiehlt es sich, frische Kirschen - unbedingt mit Stiel - im Kühlschrank zu bevorraten, wo sie sich etwa zwei Tage ohne nennenswerte Qualitätseinbußen halten. Da sie nach dem Pflücken nicht nachreifen, rät Ruth Leins dazu, nur wirklich reife Ware zu kaufen. Andernfalls bleibt der Genuss auf der Strecke. Statt aromatischer Süße macht sich dann nämlich bittere Säure auf der Zunge bemerkbar. Ein Geschmackserlebnis, auf das man dankend verzichten kann. (GEA)