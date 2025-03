Asiatische Hornisse jetzt auch in der Region Neckar-Alb

Sie ist gekommen, um zu bleiben: Die asiatische Hornisse ist jetzt gesichert in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen angekommen und hat bereits erste Nester gebaut. Was Experten befürchten und was sie Imkern sowie den Menschen in der Region raten.

Die Zahl der asiatischen Hornissen und ihrer Nester hat stark zugenommen. Auch in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen ist sie heimisch geworden. Foto: Boris Roessler Die Zahl der asiatischen Hornissen und ihrer Nester hat stark zugenommen. Auch in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen ist sie heimisch geworden. Foto: Boris Roessler

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.