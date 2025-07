Arbeiten, Geld verdienen und wieder ausgeben - Kinderstadt an der FES in Reutlingen

An der Freien Evangelischen Schule in Reutlingen war bei der Kinderstadt in den vergangenen drei Tagen das Tattoo-Studio ein Renner - zumindest bei den Mädchen.

REUTLINGEN. Die Kinderstadt an der Freien Evangelischen Schule in Reutlingens Laisen wurde diese Woche zum ersten Mal durchgeführt. Drei Tage lang war an der FES für die 5. und 6. Klassen kein »normaler« Unterricht, sie gestalteten selbst, was im täglichen Leben gebraucht wird. Natürlich eine Bank, jede Menge Produktionsbetriebe wie eine Näh-, Holz- und Lederwerkstatt, Buchbinderei und Druckerei – überall konnten die Schüler je nach Lust und Laune 20 Minuten arbeiten, um Geld zu verdienen.

Warten auf die Pommes beim McLaisen war in der Kinderstadt mehrfach angesagt. Foto: Norbert Leister Warten auf die Pommes beim McLaisen war in der Kinderstadt mehrfach angesagt. Foto: Norbert Leister

Wer sich nicht entscheiden konnte, suchte Hilfe im Jobcenter, wie Tanja Gröning aus dem Orga-Team der FES-Kinderstadt erläuterte. Dabei gab es so viele Möglichkeiten – man konnte sich etwa bei der Müllabfuhr Geld verdienen. Oder in Miu Mellas Nagelstudio oder nebenan im Tattoo Studio. Bei den letzten beiden Anbietern konnte man natürlich auch Taler liegen lassen – indem man sich Tattoos, Zöpfe und sogar farbige Haare verpassen ließ.

Von Mittwoch bis Freitag war die Kinderstadt, am letzten Tag waren die Eltern eingeladen, die richtige Euro in Taler eintauschen und in den fast 30 Betrieben wieder ausgeben konnten. Bei Bäcker Winter etwa, der mit einem eigenen Ofen angerückt war. Oder am Crêpe-Stand.

Fast Food bis Freizeitangebot

Oder bei McLaisen, dem Fast-Food-Stand des Jahres in der FES-Kinderstadt. »Die Pommes sind ständig ausverkauft«, rief ein Schüler empört. Tja. Nachschubmangel kann halt auch so ein Problem sein – wie im wahren Leben. Auf dem ganzen Schulgelände waren viele weitere Möglichkeiten zu finden, um das erarbeitete Geld wieder auszugeben. In einer Gärtnerei etwa, in der man Pflanzen kaufen konnte, aber auch arbeiten.

Kickboxen im Fitness-Center war bei den Jungs angesagt. Foto: Norbert Leister Kickboxen im Fitness-Center war bei den Jungs angesagt. Foto: Norbert Leister

Natürlich mussten Freizeitangebote vorhanden sein – wie eine selbstgefertigte Minigolfanlage. Oder ein Fitness-Center in der Sporthalle, wo nicht nur Kickboxen angeboten wurde, sondern auch der Hüftschwung mit Hula-Hoop-Reifen geübt werden konnte – »ich habe das 45 Minuten lang geschafft«, sagte eine Schülerin stolz.

Das Highlight schlechthin bei den männlichen Fünft- und Sechstklässlern aber war die Spielhölle, wo Computerspiele wie »Stumble Guys« oder Autorennen einen riesigen Andrang erlebten. 20 Minuten spielen kosteten allerdings fünf Taler. Wer es ruhiger mochte, konnte basteln oder Bibelbüchlein selbst gestalten. »Der Andrang war hier nicht so groß, aber diejenigen, die kamen, waren konzentriert dabei«, sagte der Betriebsleiter.

Zum Start und Abschluss des Kinderstadt-Tages wurde jeweils eine Bürgerversammlung durchgeführt. Foto: Norbert Leister Zum Start und Abschluss des Kinderstadt-Tages wurde jeweils eine Bürgerversammlung durchgeführt. Foto: Norbert Leister

Die Leiterinnen und Leiter der jeweiligen Betriebe waren im Übrigen Lehrerinnen, Ehrenamtliche, Eltern und sogar ältere Schüler der FES. So auch Oliver, der mit Experimenten auf dem Schulhof lockte. »Der Renner war die Brauserakete«, sagte der Zehntklässler, der gerade seinen Schulabschluss hingelegt hatte.

Der Arzt verschreibt Glückspillen

Wer vor lauter Erschöpfung von der vielen Arbeit nicht mehr konnte – vielleicht half der Gang zum Arzt, den gab es nämlich auch in der Kinderstadt. Genauso wie eine Apotheke – dort gab es homöopathische Glückspillen zu kaufen. Oder eine »Schokolade, die spürt es, wenn du traurig bist«. Hilfreich war auch die »Sommer-Schlürfbar«: Dort standen Getränke wie »Kids Hugo« oder »Fitmacher Smoothie« im Angebot: »Ich brauch was, das richtig Power gibt«, rief ein Schüler beim Eintritt. Hier war er genau richtig.

Selbst gebaute Minigolfbahnen waren extrem kreativ, aber schwierig zu bespielen. Foto: Norbert Leiste Selbst gebaute Minigolfbahnen waren extrem kreativ, aber schwierig zu bespielen. Foto: Norbert Leiste

Zum Start und Abschluss der Kinderstadt gab es jeden der drei Tage eine Bürgerversammlung für die rund 200 Kinder. Für den Morgen hatte die Theater-AG jeweils ein kurzes Stück einstudiert, »es geht jeden Tag um unterschiedliche Ängste«, sagte Emma Whitmarsch, die ebenfalls im Orga-Team mit für die umfangreiche Vorbereitung der Kinderstadt zuständig war. Und für das nächste Mal gebe es vielleicht auch eine Zeitung, hatte Tanja Gröning überlegt. Und Fernsehen. Und vielleicht ein Finanzamt. (GEA)