Anträge aus Degerschlacht: Hallen-Sanierung, Kunstrasen-Platz und Vereinsraum

REUTLINGEN-DEGERSCHLACHT. Neu sind die Anträge zum städtischen Doppelhaushalt aus Degerschlacht nicht, vielmehr sind es Investitionen, die sich die Bezirksgemeinde seit Längerem sehnlich erhofft. Dennoch war es kein unüberlegtes Antrags-Recycling, das der Bezirksgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung veranstaltet hat, sondern ein wohlüberlegtes »Signal senden« Richtung Reutlinger Ratsaal. Auf drei Anträge hat sich das Gremium einstimmig geeinigt, auch in der Reihenfolge nach Wichtigkeit waren sich die Ratsmitglieder einig.

Antrag 1: Sanierung der Halle

Priorität eins hat die Sanierung der Auchterthalle. »Von der Halle haben alle im Ort was«, betonte Bezirksbürgermeisterin Ute Dunkl, wird sie doch von Bürgern, Vereinen, Schulen und sämtlichen Institutionen gleichermaßen genutzt. Außerdem sei sie längst überfällig, ergänzt Robert Breusch, eine Sanierung »augenscheinlich notwendig«. Wie wahr, die Mängelliste ist lang. So falle die Heizungsanlage nicht nur regelmäßig aus, sondern sei auch zu schwach, um die Halle bei niedrigen Außentemperaturen aufzuheizen oder auf einer Temperatur zu halten, heißt es in dem Antrag.

Der Boden sei klebrig und nur schwer zu reinigen, die Küche abgenutzt, die Fassade in Mitleidenschaft gezogen und die Fenster nur schwer zu schließen. Eine Kostenschätzung liegt dem Antrag nicht bei, allerdings werde es teurer, wenn man die Sanierung noch weiter vor sich herschiebe, so die mahnenden Stimmen aus dem Bezirksgemeinderat.

Antrag 2: Ein Kunstrasenspielfeld

Die Jugendabteilung des SV Degerschlacht kann sich sehen lassen: »Es ist die größte im ganzen Nordraum«, betonte Peter Weber. Weit über 300 Nachwuchssportler sind aktiv, die Trainingsmöglichkeiten im Winter seien für sie jedoch sehr begrenzt, wurde in der Sitzung deutlich. Teilweise müsse man auf andere Plätze ausweichen, die man bezahlen muss, und so manch einer befürchtet deshalb einen Einbruch in der erfolgreichen Jugendarbeit. Die engagierten Vereinsmitglieder und Trainer kümmern sich dabei nicht nur um die Leistungsträger, sondern der Sportverein sorge auch für Integration und schaue danach, dass alle Kinder Spaß am Sport und an Bewegung haben.

»Es ist eine Bereicherung für das Dorfleben«, meinte Weber, die soziale Komponente des Vereins sei immens. Darum sei es notwendig, dass der Verein und die SG Desi (Degerschlacht und Sickenhausen) ganzjährig Trainingsmöglichkeiten haben. Möglich machen würde dies ein besandetes vereinsübergreifendes Kunstrasenspielfeld für den Nordraum. Die Kosten liegen geschätzt bei 850.000 Euro, darin enthalten wäre zusätzlich die Sanierung der Umkleiden und Duschen.

Antrag 3: Ein Vereinszimmer

Priorität 3 hat für die Bezirksgemeinde ein Vereinszimmer. Ein solches ist bislang in die Auchterthalle integriert – allerdings fühlen sich die Anwohner durch den Lärm belästigt, wenn beispielsweise der Musikverein im Sommer während der Proben die Fenster öffnet. Die Folge: Eine Belüftung des Raums sei während der Proben nicht möglich. Zudem ist der Raum so stark ausgebucht, dass die Vereine ihn nicht zusätzlich für Sitzungen nutzen können. Daher wäre ein »Vereinsraum« dringend notwendig. Vorgesehen ist ein Anbau an den Erweiterungsbau der Schule. Dies hätte den weiteren Vorteil, dass die Kernzeitbetreuung das Zimmer mitnutzen könnte. Die leidet nämlich angesichts guter Besuchszahlen ebenfalls an Platzmangel, mehr als 70 Schüler nutzen die Kernzeitbetreuung. Die Planungskosten, die für dieses Jahr veranschlagt sind, liegen bei 25.000 Euro, die Baukosten betragen 350.000 Euro, aufgeteilt auf die Jahre 2026 bis 2028. (GEA)