Amtsrichter in Reutlingen: alles, nur keine Routine

REUTLINGEN.. 40 Jahre der eine, 25 Jahre der andere. Kurz hintereinander haben Eberhard Hausch und Sierk Hamann ihr Jubiläum im öffentlichen Dienst gefeiert. Und seit beachtlich langen 28 beziehungsweise 18 Jahren sprechen die beiden Juristen am Amtsgericht Reutlingen Recht. Wenn andere die Stelle gewechselt haben, sind sie geblieben. Gewollt, bewusst. Gehalten hat sie die, so Sierk Hamann, »fruchtbare Arbeitsumgebung«. Die passt für sie wegen der Größe des Gerichts und wegen des kollegialen, kritischen Austauschs: Ein Korrektiv für sie als Einzelkämpfer, auf das sie nicht verzichten wollen. Erst recht nicht auf den Mehrwert, der ihnen die in den vielen Reutlinger Dienstjahren gewonnene Erfahrung bringt. In die Schublade der, so Hamann ironisch, »Verhockten, Unbeweglichen«, passen die beiden selbstbewussten Richter allerdings so gar nicht. »Ich höre mit dieser Arbeit erst dann auf, wenn ich nicht jede Woche etwas Neues lerne«, sagt Hamann. Und Hausch: »Bei uns stellt sich alles ein, nur keine Routine.«

Hausch ist am Amtsgericht als Vorsitzender des Schöffengerichts tätig, Hamann als Jugendrichter, Zivil- und Ermittlungsrichter. Vor Reutlingen machten die beiden verschiedene Stationen in der Justiz durch, Hausch zuletzt am Münsinger Amtsgericht. 35 Jahre war er damals alt. Und sagt heute: »Ich fühlte mich zu jung für den Vorruhestand.« Weniger Fallzahlen habe es gegeben, aber auch weniger kollegiales Feedback. Und bei längerer Dauer die Gefahr, »im eigenen Saft zu schmoren oder schrullig zu werden«.

"Ich kann ganze Biografien zusammenbasteln""

Also Reutlingen. Ein Amtsgericht, das zwar groß ist, damals aber in puncto Kollegialität nicht den besten Ruf hatte, wie Hausch anmerkt. »Das war ein bissle belastend.« Er kam trotzdem – und blieb. Seine »Work-Life-Balance« ist es, nicht stundenlang zur Arbeitsstelle fahren zu müssen, vor Ort zu sein, zu wissen, bei wem er was anbringen kann, wie die Anwälte ticken. Und die Angeklagten. »Wir kennen unsere Pappenheimer. Ich weiß, was ich bei der letzten Verhandlung gesagt habe, kann einschätzen, ob’s besser oder noch schlechter aussieht.« Früher sei er schockiert gewesen, wenn plötzlich die Kinder eines »Kunden« im Gerichtssaal vor ihm standen. Jetzt seien es gelegentlich die Enkel. »Ich kann«, sagt der 62-Jährige, »ganze Biografien zusammenbasteln.«

Auch Sierk Hamann spricht von einer bewussten Entscheidung, die auf häufigen Stellenwechsel angelegten Karrierewege in der Justiz nicht mitzumachen. »Das hier ist rein fachlich wertvoller.« Die lange Zeit auf der gleichen Stelle sieht er wie Hausch als Gewinn. Und als Chance. »Es gibt mir die Möglichkeit, aus Fehlern von früher zu lernen«, räumt der 53-Jährige ein. »Das hättest du besser machen können«: Eine Einsicht, die einem dank der Erfahrung manchmal erst nach Jahren komme. Er arbeite heute noch an der perfekten Verhandlung, sagt Sierk Hamann, und sein Kollege stimmt ihm zu. Immer wieder Neues dazu lernen, ob über die Menschen oder hoch Rechtliches: Das mache das Schöne, das Interessante ihrer Arbeit aus, sagen die beiden Überzeugungstäter, die sich trotz ihrer vielen Dienstjahre eine fast jugendliche Neugier bewahrt haben.

"Reutlingen hat eine wunderbare Größe""

Routine schleicht sich bei ihnen also nicht ein. Auch deshalb, weil sich das Duo Hausch und Hamann die Freiheit nimmt, nicht nur sich selbst, sondern auch den anderen kritisch zu hinterfragen. Sierk Hamann spricht von einer »fröhlich-schonungslosen Fehlerkultur«. Hausch, der bodenständige Pragmatiker, Hamann, der Analytiker mit linksliberalem Touch – zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich dennoch gut ergänzen. Die miteinander reden, die sich austauschen. Und, so Hausch grinsend, schon mal reingrätschen, wenn der Kollege beim Mittagessen seine soeben angelesenen Grundzüge des Feminismus episch ausbreitet.

Beim gemeinsamen Mittagessen in der Stadt sieht man die beiden mit ihren Richterkollegen oft, gelegentlich sind auch Staatsanwälte oder die Steuerfahndung dabei. »Das Rudel des Schreckens der oberen Wilhelmstraße«, ulkt Hamann, betont, dass trotz der Nähe im Umgang professionelle Distanz gewahrt bleibe, schwärmt im gleichen Atemzug von Reutlingen. »Es hat eine wunderbare Größe, man kennt die Menschen, die Behörden.« Was manchmal erst dann auffalle, wenn beispielsweise aus einer überschaubaren Polizeidirektion ein Polizeipräsidium mit viel größerer behördlicher Struktur wird. »Ich wüsste nicht mehr, wen ich da als Ansprechpartner habe«, bedauert Hausch.

"Ein Blatt vor den Mund zu nehmen, macht keinen Sinn""

Die lange Zeit am Amtsgericht bringt es mit sich, dass sich Dinge wiederholen, dass sich der Blick für bestimmte Mechanismen in den Verhandlungen schärft, sagt Hamann. So achtet er beispielsweise auf rassistische oder patriarchalische Untertöne. Und stellt fest: »Manche hätten gerne ihr altes Rollenbild zurück.« Er zitiert einen älteren Verteidiger, der die junge Staatsanwältin mit den Worten »da hat sie aber ein schönes Plädoyer vorbereitet« (vermeintlich) lobt. »Bei uns würde der das nicht sagen.« Ungerechtigkeiten im Sitzungssaal, so Hamann, »gehen mir zutiefst gegen den Senkel«. Ganz heftig dann, wenn Frauen, denen Unrecht geschehen ist, meinten, sich rechtfertigen zu müssen. Das an- und auszusprechen – für ihn eine Selbstverständlichkeit. Auch für Eberhard Hausch. »Ein Blatt vor den Mund zu nehmen, macht keinen Sinn. Und das Verbrämte nervt.« Statt »er hat nicht die Wahrheit gesagt« heißt es bei Hausch: »Er hat uns plump angelogen.«

Die beiden erfahrenen Richter schätzen ihr Umfeld ebenso wie die berufliche Abwechslung. Für die sorgen sie manchmal selbst. Das Jugendstrafrecht, sagt Sierk Hamann, biete unendliche viele Gestaltungsmöglichkeiten. Er nutzt sie kreativ aus. So verdonnert er jugendliche Delinquenten schon mal dazu, ein Kapitel über Verhütung aus einem Aufklärungsbuch abzuschreiben. »Jugenddelinquente Straftaten sind oft von äußerster Unreife getragen. Da kann man ein Gegengewicht setzen und ihm zeigen, dass er verantwortungsvoll sein kann«, begründet er die unorthodoxen Sanktionen.

"Dass wir unfair wären, hat uns noch keiner ankleben können""

Teil der richterlichen DNA sei es, eine eigene Meinung zu haben, nicht angepasst zu sein, nicht obrigkeitshörig, sagt Hamann. Hausch drückt es so aus: »Reutlingen hat einen Anspruch auf Richterpersönlichkeiten.« Gedanken über die richterliche Unabhängigkeit machen sie sich mit Blick auf die USA oder auf Osteuropa sehr wohl. Eberhard Hausch bereiten inzwischen auch die politischen Entwicklungen vor Ort Sorge. Laienrichter werden vom Reutlinger Kreistag bestimmt, in der auch die AfD vertreten ist, gibt er zu bedenken. »Mir wäre es schon recht, wenn Schöffen gewählt werden, die objektiv entscheiden und nicht nach Hautfarbe.«

Das Amtsgericht Reutlingen Beim Reutlinger Amtsgericht sind insgesamt 12 Richterinnen und Richter beschäftigt. Zu seinem Bezirk gehören die Städte und Gemeinden Reutlingen, Eningen, Pfullingen, Lichtenstein, Walddorfhäslach, Wannweil, Pliezhausen und Sonnenbühl. (pm)

Aber noch ist die Richter-Welt der beiden Dienstjubilare im Lot. Manchmal gehe er abends mit dem Gefühl aus dem Gericht, an der richtigen Stelle streng gewesen zu sein oder eben nicht, sagt Sierk Hamann. »Die Welt retten kann ich nicht. Aber dann ist das große kosmische Ganze ein ganz, ganz bissle eher im Ausgleich.« Anfeindungen haben die beiden bisher nicht erlebt. Das, sagt Eberhard Hausch, hat einen Grund: »Wir gehen fair mit den Menschen um. Dass wir unfair wären, hat uns noch keiner ankleben können, zu Recht schon gar nicht.« (GEA)