Am Mittwoch beginnt der Reutlinger Weihnachtsmarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Mittwoch, 26. November, öffnen sich die hölzernen Budentüren und -fenster. Bis 22. Dezember soll der Reutlinger Weihnachtsmarkt Winterflair in die City bringen und Gäste aus nah und fern zu adventstypischem Verhalten wie Glühweintrinken, Nippes suchen und Geschenkekaufen in Altstadtgeschäften animieren. Bis 6. Januar ist die Dependance, der Weihnachtspark im Bürgerpark, geöffnet.

Auch der Albtorplatz wird wieder mitbespielt: als »zusätzlicher, deutlich aufgewerteter Standort«, wie Vildana Vohrer von der »Marktwerkstadt« betont. Das Nikolausdorf habe einen neuen Reutlinger Betreiber, sei »moderner, ansprechender, hochwertiger und stärker regional«. Stehtische, Speisehütten und Bars, Bühne und Musik sollen Publikum auf den mittlerweile mit Betonklötzen gesicherten Platz locken.

Auch einen Zipfel Marktplatz dürfen die Veranstalter wieder bespielen: Die Glühwein-Pyramide, deren Standort beim letzten Mal für ausgiebigen Gesprächsstoff gesorgt hatte, wird wieder dort hingestellt. Den Nachwuchs erwarten Kinderkarussell und Süßigkeitenstand.

Knapp 60 Stände laden zum Schauen und Konsumieren ein, etwas mehr als im Vorjahr. Der Schwerpunkt liegt wieder auf dem Gastroangebot. »Rund 90 Prozent der Besucher kommen zum Essen, Trinken, und um Leute zu treffen«, erläutert Vildana Vohrer. Kunsthandwerker seien zudem weiterhin schwer zu finden, da sich ein vierwöchiger Stand für viele wirtschaftlich nicht lohne.

Angebot im Bürgerpark

Riesenrad, Schlittschuhbahn, Gastrostände und Almhütte sorgen im Bürgerpark für leuchtende Kinderaugen, volle Bäuche und wer's gern kuschliger hat, warme Sitzplätze drinnen.

Die Bühne im Bürgerpark entfällt diesmal laut Vohrer. Die große Fläche würde zu hohe GEMA-Kosten verursachen. Auch das Verbindungsbähnle zwischen Bürgerpark und Altstadt fährt dieses Jahr nicht, da der Betrieb aufgrund der notwendigen Terrorsperren sicherheitsbedingt nicht möglich sei. Dieses Jahr gebe es auch kein großes Kinderprogramm und keinen klassischen Nikolaus. Dafür habe das Nikolausdorf am Albtorplatz ein eigenes, attraktives Programm, das online einsehbar ist. Auch das allgemeine Rahmenprogramm ist im Netz einzusehen. (GEA)