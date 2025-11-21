Aktion Sternenfunkeln der Citykirche Reutlingen lässt Kinderaugen wieder strahlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Puppen, Spielzeugautos oder warme Kleidung. Für viele Kinder ist es selbstverständlich, solche Geschenke an Weihnachten unter dem Christbaum vorzufinden. Doch für einige Familien sind solche Präsente nur schwer bezahlbar. Den betroffenen Kindern und Jugendlichen möchte die Citykirche in Kooperation mit der Diakonie und der Caritas mit der Aktion Sternenfunkeln auch in diesem Jahr wieder eine große Freude machen.

Über 1.600 Wünsche eingegangen

Vor den Herbstferien schrieb ein Team von zahlreichen Helfern unter der Leitung von Pastoralreferentin Malin-Sophie Hagel an alle Familien mit Kindern und Jugendlichen, die bis zu 14 Jahre alt sind und das Reutlinger (Kinder-)Gutscheinheft haben. Das sind über 2.000 Kinder und Jugendliche. Die Heranwachsenden durften dann einen Weihnachtswunsch im Wert von bis zu rund 35 Euro aufschreiben und diesen bei den Helfern der Citykirche abgeben. »Bisher sind rund 1.600 Wünsche eingegangen«, weiß die ehrenamtliche Helferin Viktoria Mack, die dafür sorgt, dass alles rund um die Aktion glattläuft. Durch Nachzügler erwartet sie in den nächsten Tagen noch weitere ein- bis zweihundert.

Anschließend werden die Wünsche anonymisiert - nur das Geschlecht und Alter des Kindes sind zu sehen - und auf Papiersterne gedruckt, die dann in der Citykirche aufgehängt werden. Ab Dienstag, 25. November, sind alle eingeladen, sich Sterne abzuholen und den Kindern und Jugendlichen mit dem Erfüllen ihrer Wünsche eine Freude zu machen. Bis Freitag, 12. Dezember, ist die Abholung der Sterne sowie die Abgabe der verpackten Geschenke direkt in der Citykirche möglich. Jeweils dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr. In diesem Zeitraum sind rund 40 Helfer für die Aktion im Einsatz.

Kein Wunsch bleibt unerfüllt

Vom 16. bis 18. Dezember dürfen die Beschenkten in die Kirche kommen und ihre Präsente mitnehmen, um sie an Weihnachten auspacken zu können. Unter den Wünschen sind nicht nur Spielzeuge. Besonders Sterne mit dem Wunsch nach warmen Winterklamotten nehmen jährlich zu. Wer ein Kleidungsstück verschenkt, sollte den Kassenzettel beifügen. So kann es, falls es zu groß oder klein ist, umgetauscht werden.

Dass ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt, kommt für das Team um Malin-Sophie Hagel, Viktoria Mack und Pfarrer Stefan Schwarzer nicht infrage. Falls nicht alle Sterne von Privatpersonen, Unternehmen oder Institutionen »gepflückt« werden, besorgen die fleißigen Helfer die restlichen Geschenke mit Spendengeldern selbst.

Mit den voraussichtlich rund 1.800 Wünschen kommt das Team allmählich an seine Grenzen. »Sowohl was unsere Lagermöglichkeiten als auch die Zahl der Schenkenden angeht«, sagt Schwarzer. Wenn die Zahl der potenziellen Wünscher weiter zunimmt, während die Zahl der Erfüller eher abnimmt, müsse man sich etwas überlegen.

Buntes Rahmenprogramm

Neben der Geschenkaktion gibt es - wie im letzten Jahr - ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Von einem Alleinerziehendentreff über Bastel- und Spielenachmittage bis hin zu einem Besuch von Bischof Nikolaus am Nikolaustag. Das Rahmenprogramm ist sowohl für die Beschenkten als auch die schenkenden Familien gedacht. Für das leibliche Wohl ist im Sinne von Punsch, Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis gesorgt. (GEA)