Absprachen zwischen Landratsamt Reutlingen und Amtsgericht Reutlingen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Richter Sierk Hamann eröffnete die Sitzung des Schöffengerichts mit ungewöhnlichen Äußerungen - zunächst legte er den Zuhörern den Podcast »Kollaps des Hilfesystems - Jugendämter unter Druck« ans Herz. Bevor er von Gesprächen berichtete, die momentan zwischen Verwaltung und Justiz, genauer zwischen Staatsanwaltschaft und Landratsamt laufen würden. Muss das sein?, stellte er die Frage, um sie sogleich selbst zu beantworten: »Ich finde das schwierig, da kommen wir wo hin, wo wir nicht hinwollen«. Näheres wollte er auf Nachfrage nicht dazu sagen, nur, dass er sich manchmal ein bisschen wundere und das seltsam sei.

Sollte es etwa während des Verfahrens Absprachen geben? Oder will das Landratsamt irgendwie versuchen, einen laufenden Prozess zu beeinflussen? Landrat Dr. Ulrich Fiedler wies dies auf Nachfrage der Presse weit von sich. »Mir liegt es fern, die Gewaltenteilung aufzuweichen«, betonte er. Ebenso wenig versuche seine Behörde, Einfluss zu nehmen auf ein Urteil, er achte die Unabhängigkeit der Gerichte.

Gespräche zielen nicht auf das Verfahren ab

Aber es habe eine Kontaktaufnahme von Seiten des Landratsamtes mit der Justiz gegeben, wie Fiedler bestätigt. Der Sozialdezernent des Landkreises, Andreas Bauer, hat »die Richterinnen und Richter des Landgerichts Tübingen, des Amtsgerichts Reutlingen sowie die Staatsanwaltschaft Tübingen eingeladen. Gerichte und Staatsanwaltschaft entscheiden selbst, wer teilnehmen wird«, schreibt die Pressestelle des Landratsamtes in einer Mitteilung. »Dieser Termin zielt aber nicht auf das laufende Verfahren ab«, betont der Landrat. Bereits vor vielen Wochen habe man sich überlegt, wie man in Austausch treten könne. Der Impuls dazu sei bei einem anderen Verfahren gekommen, in dem die Arbeit des Jugendamtes kritisiert worden sei. Daher wolle das Kreisjugendamt einen Einblick in seine Arbeit geben, »komplett informell«, wie Fiedler betont. Es gehe darum, zu zeigen, »Wie ticken wir?« und auf der anderen Seite vielleicht auch zu erfahren, wie Staatsanwaltschaft und Richter ticken.

Im Gerichtssaal Richter: Sierk Hamann; Schöffen: Susanne Häcker, Rolf Goller; Staatsanwältin: Franziska Hipp; Verteidiger: Benjamin Fischer, Stephan Lohrmann.

Solche Schnittstellengespräche seien üblich und werden andernorts bereits erfolgreich praktiziert, so die Erläuterung der Pressestelle. »Das Gespräch soll das Verständnis für die Aufgaben der anderen am Verfahren Beteiligten verbessern. Es stärkt dadurch die Gewaltenteilung.« Das Gespräch ist für den 1. August geplant - einen Tag nach dem Prozessende. »Es wurde bewusst ein Termin gewählt, der nach dem voraussichtlichen Ende des Verfahrens gegen die Mitarbeiterinnen des Kreisjugendamtes liegt«, so die Pressestelle. Dass das Treffen so nah am Verfahren terminiert wurde, liegt daran, dass das Landratsamt von einem früheren Prozessende ausgegangen ist.

Da der Termin schon länger, nämlich Ende Mai, vereinbart wurde, noch immer nach Ende des Verfahrens liegt und als sinnvoll erachtet wird, wolle man den Termin am 1. August weiterhin durchführen, heißt es in der Mitteilung. Seitens des Landratsamtes werden Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Sozialdezernent Andreas Bauer und Christine Besenfelder, Leiterin des Kreisjugendamtes, teilnehmen. Dabei sein wird zudem ein Rechtsanwalt, der das Jugendamt bei der juristischen Einordnung von Fällen berät.

Wie arbeitet das Jugendamt?

Zu begreifen, wie im Jugendamt gearbeitet wird und wie es dazu kommen konnte, dass eine Mutter ihre zwei Kinder massiv vernachlässigte, ohne dass die Behörde einschritt - eben darum müht sich das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Sierk Hamann seit dem Verhandlungsbeginn am 24. Mai. »Es geht uns nicht darum, jemanden bloßzustellen«, sagte Hamann auch in der Sitzung am Montag. In dieser wurde eine frühere Teamleiterin als Zeugin gehört. Man sei in einem ständigen Austausch mit den Mitarbeiterinnen gewesen, betonte die Zeugin, es wurden Dinge besprochen und die Zusammenarbeit sei immer gut gewesen. »Beide sind sehr feinfühlige Menschen«, erklärte sie, die sehr professionell mit den teils schwierigen Klienten umgehen könnten. In zehn Jahren gab es vier bis fünf Meldungen im Zusammenhang mit der Familie. Eine Meldung wegen Kindeswohlgefährdung wurde überprüft - »es wurden keine Anhaltspunkte dafür gesehen«, sagte die Zeugin aus.

Im Vorfeld ihrer Aussage habe sie die Berichte des Familienpflegers nochmals durchgelesen, eines privaten Anbieters, der vom Jugendamt beauftragt wurde. In diesen Berichten habe stets gestanden, dass sich die Kinder gut entwickeln und alles in Ordnung sei. Was sich dann als falsch herausstellte - die Kinder sind zwischenzeitlich in staatlicher Obhut, die Mutter im Gefängnis.

Die Verhandlung wird am 30. Juli um 13.30 Uhr fortgesetzt. Zunächst werden drei weitere Zeugen gehört, dann folgen die Schlussplädoyers und das Urteil. (GEA)