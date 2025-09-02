75 Jahre Luftsportverein Reutlingen: Das Fliegen feiern

Jawohl, der Berg im Hintergrund ist die Achalm. Wo heute das Kreuzeichestadion steht, war bis Mitte der 50er Jahre der Landeplatz des Luftsportvereins.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schon mal Menschen gesehen, die gerne Fieber haben? Einfach den Kopf in den Nacken und nach oben schauen. Über den Wolken genießen die Menschen vom Luftsportverein Reutlingen (LVR) seit 75 Jahren die Schönheiten eines Sportes, den Segelfluglehrer Werner Heidrich bereits vor einem halben Jahrhundert so beschrieben hat: »Wer einmal mit dem Segelflug begonnen hat, den scheint ein Fieber gepackt, der scheint von einer Krankheit besessen zu sein, die ihn nie wieder loslässt«.

Ganz im Ernst haben die Pilotinnen und Piloten des Vereins höchstens dann eine erhöhte Körpertemperatur, wenn sie am Boden hart für ihre Freiheit über den Wolken arbeiten. Die Geschichte des LVR steckt voller Meilensteine, die sich nicht von selbst bewegt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Befreiung Deutschlands vom Terrorregime der Nationalsozialisten war nicht nur der Bau von Flugzeuge verboten, sondern auch jede Form der Fliegerei. 1949 gründeten, noch völlig illegal und geheim, 13 begeisterte Segelflieger wieder eine Flieger-Arbeits-Gemeinschaft.

»Erste Schleppstarts und Flüge beim heutigen SSV-Stadion«

Erst am 9. September 1950 war dann im Volksbildungshaus Reutlingen die Gründungsversammlung des neuen Luftsportvereins. Der Flugbetrieb startete zwei Jahre später, nachdem sowohl Segler aus der Schweiz besorgt als auch eine Schleppwinde gebaut war. »Damals noch nicht auf dem Übersberg, sondern auf den Schlattwiesen beim heutigen SSV-Stadion fanden die ersten Schleppstarts und Flüge statt«, heißt es in der Jubiläums-Festschrift.

In der Flugsportvereinigung Übersberg sorgen auch die Reutlinger auf der Schwäbischen Alb für sehenswerten Flugbetrieb . Foto: Stephan Zenke In der Flugsportvereinigung Übersberg sorgen auch die Reutlinger auf der Schwäbischen Alb für sehenswerten Flugbetrieb . Foto: Stephan Zenke

Im Archiv finden sich beeindruckende Bilder vom Flugbetrieb, die im Hintergrund die Achalm zeigen. 1958 auch einen Großflugtag mit 25.000 Zuschauern. Startzahlen und Flugzeiten gingen immer weiter nach oben, gleichzeitig musste das bisherige Fluggelände auf den Schlattwiesen dem Stadionneubau weichen.

Auf dem Übersberg entstand bei Pfullingen bald das neue Fluggelände. Hauptsächlich finanziert vom baden-württembergischen Luftfahrtverband, der damit gleich mehreren Vereinen eine neue Heimat zuweisen konnte. Auf dem Areal führen die vier Gruppen Luftsportverein Reutlingen, AKAFlieg Tübingen, FSG Heinkel und FSG Pliezhausen ihren Flugbetrieb durch. Zur Organisation und Verwaltung des Flugplatzes sowie der Koordination des Flugbetriebs wurde die Flugsportvereinigung Übersberg (FSVÜ) geschaffen. Heute ist das idyllische Gelände am Albrand ein beliebtes Naherholungsgebiet, Ausflugsziel für Wanderer und Radler. Als gastronomische Konstante lockt das Hofgut Übersberg. Unten im Tal der Großstadt tat sich auch so einiges.

Am 22. März 1964 wurde das neue Vereinsheim »Im Laisen« eingeweiht. Bis in die Gegenwart hinein ist der LVR hier am Heilbrunnen 131 zu Hause. Zwischendurch wurde gründlich renoviert. Was die Vereinschronik mit Stolz vermeldet, aber meistens kaum wahrgenommen wird, ist das stetige Wachstum des Flugzeugparks.

»Bald kam der Gedanke auf, es auch mit Motor zu versuchen«

Bereits in den 70er-Jahren findet sich im Geschichtsbuch des LVR eine geradezu süße Formulierung: »Bald kam der Gedanke auf, es auch mit Motor zu versuchen«. Gemeint ist die Anschaffung des ersten Motorseglers. Dieser Doppelsitzer mit dem Namen »SF 25 B Motor-Falke« absolvierte in einem Jahr 310 Flugstunden mit 20.000 Streckenkilometern. Heute besitzt der Verein sieben Segelflugzeuge sowie vier Motorflugzeuge. Der Clou daran: Niemand muss reicher Flugzeugbesitzer sein, um abheben zu können – die Vereinsmitgliedschaft reicht.

Unvergessen sind die Flieger-Bergfeste in den 80er-Jahren auf den neu gebauten Landebahnen und Schleppstrecken. »Zur nicht mehr wegzudenkenden Veranstaltung mauserte sich der Übersberg-Wettbewerb«, erinnert die Chronik. Nach der Jahrtausendwende wurde aus dem Gelände auf dem Übersberg auch das, was heute zu sehen ist.

Glänzende Augen im Flugsimulator, den sich die Reutlinger selbst bauten. Foto: Stephan Zenke Glänzende Augen im Flugsimulator, den sich die Reutlinger selbst bauten. Foto: Stephan Zenke

Im Terminkalender fanden sich der Hallenanbau (2001 bis 2003) sowie ein neues Dach und der Umbau im Jahre 2008. Im September 2024 begannen die Erdarbeiten auf sehr felsigem Untergrund für die markante Rundhalle der Flugsportvereinigung, um die Ultraleicht-Flugzeuge unterzubringen. In gerade mal 46 Tagen erbrachten 63 Vereinsmitglieder eine Arbeitsleistung von 4.800 Stunden.

Wer fliegen will, darf arbeiten. In der Werkstatt des Luftsportvereins Reutlingen genießen die Flugzeuge liebevolle und fachkundige Behandlung. Foto: Stephan Zenke Wer fliegen will, darf arbeiten. In der Werkstatt des Luftsportvereins Reutlingen genießen die Flugzeuge liebevolle und fachkundige Behandlung. Foto: Stephan Zenke

Geflogen wird das ganze Jahr, vorausgesetzt die Bedingungen für den Sichtflug sind erfüllt und der Flugplatz in einem geeigneten Zustand. In den Monaten April bis Oktober sind feste Flugbetriebsdienste eingeteilt. Für die Monate danach wird der Flugbetrieb nach Bedarf eingerichtet.

Der LVR hat heute 150 Mitglieder, von denen 93 aktive Fliegerinnen und Flieger sind. »Wir haben einen sehr starken Nachwuchs«, freut sich Jugendleiter Florian Taigel. In einer Zahl ausgedrückt sind 20 Menschen unter 25. Gewiss liegt das auch daran, dass Segelfliegerei ab 14 Jahren aufwärts möglich ist. Viele der Jugendlichen, die während des Flugbetriebes am Übersberg zu sehen sind, haben keinen Autoführerschein – lernen und üben aber eifrig für ihre Fluglizenz und kommen bei den zahlreichen Ausflügen oder Wettbewerben auch ordentlich herum. Immer wieder beeindrucken Projekte des Vereins. Mal wurde ein ziemlich lebensechter Flugsimulator gebaut, dann eine Handsteuerung für einen Segler entwickelt. »Der Verein deckt Unmengen von Interessen ab«, sagen Insider. Womit die nächsten 75 Jahre gewiss meistens aus einem bestehen werden: »Happy landings«. (GEA)

www.lv-reutlingen.de

www.uebersberg.de