65 Jahre durch dick und dünn: Eiserne Hochzeit des Sickenhäuser Ehepaars Schießl

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Kennengelernt haben sich Helga und Rudolf Schießl in Augsburg. Dort wurden sie beide auch geboren, in den Jahren 1938 und 1937. Dass sie es erleben würden, 65 Jahre lang verheiratet zu sein – »wer hätte das gedacht?«, so Rudolf Schießl am Jahrestag der eisernen Hochzeit.

Nach Reutlingen kamen die Schießls 1958 – Rudolf Schießl war vom SSV Reutlingen von den Schwaben Augsburg abgeworben worden. »3.000 Mark habe ich dafür erhalten«, erinnert sich der damalige Fußball-Crack. Im Monat bekam er um die 400 Mark für seine Leistungen. Halbprofi sei er gewesen, 1860 München und einige andere Vereine hätten ebenfalls Interesse an dem Abwehrspieler gehabt. »Aber es war schon gut, dass ich in Reutlingen gelandet bin.« Den Lebensunterhalt musste er sich freilich anders sichern. Er arbeitete als Schriftsetzer im Bleisatz für den Reutlinger General-Anzeiger. Bis 1963 tat er dies, dann sollte er auch noch sonntags arbeiten. »Aber das geht nicht, da muss ich doch kicken«, hatte Schießl gesagt - und den Job gewechselt.

Landrat als starker Fürsprecher

Bei der Strickmaschinenfabrik Stoll lernte er Programmierer und verdiente dort – wie seine Frau Helga auch bis zur Geburt der Tochter – fortan das Geld. Im damaligen Landrat Hans Kern hatte der Fußballer einen starken Fürsprecher, er ebnete so manchen Weg für Schießl. Noch heute ist Schießl dankbar dafür.

»88 Jahre zu werden ist keine Kunst, bei so einer guten Frau«, sagt Rudolf Schießl. Michael Baisch aus dem Sickenhäuser Bezirksgemeinderat ist am Montag gekommen, um zur Eisernen Hochzeit zu gratulieren, er wohnt quasi in der Nachbarschaft. Baisch hatte die Glückwünsche von Oberbürgermeister Thomas Keck und sogar von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorbeigebracht.

Dass Schießls früherer Arbeitgeber Stoll heute vor dem Aus steht, das setzt dem Ehepaar zu. Doch dafür ist die Erinnerung an die glorreiche Fußballzeit bei Rudolf Schießl sehr präsent, er hat alle Zahlen parat: »von 1958 bis 1970 habe ich für den SSV gespielt, ab 1962 war ich Spielführer.« Von 1968 bis 1970 hat er zudem die A-Jugend des Reutlinger Vereins trainiert. »Danach bin ich dann als Trainer nach Nürtingen gegangen«, berichtet er. Anschließend trainierte er auch den SSV Reutlingen zweimal, Landrat Kern hatte ihn dazu aufgefordert.

Immer alles übertrieben

Doch dabei blieb es nicht: Seit 50 Jahren ging er nach St. Johann in Tirol in den Urlaub. Aber nicht etwa, um sich auszuruhen oder um zu wandern. »Er hat den ganzen Tag lang Tennis gespielt, da bin ich anfangs nicht mitgegangen«, erinnert sich Helga Schießl. »Ich war sogar Württembergischer Tennismeister in der Altersklasse 50«, wirft ihr Mann ein. »Er hat immer alles übertrieben«, sagt Helga Schießl.

Fußball, Tennis, Skifahren – immer betrieb Rudolf Schießl alles intensiv. Doch damit ist es nun leider vorbei: Seit einem Unfall in Tirol kann er keinen Sport mehr treiben. Das bedauert er sehr. Bewusstlos lag er in der Sauna, bis seine Frau ihn fand. »Zehn Minuten später und er hätte es nicht überlebt«, hätten die Ärzte danach gesagt. Schwere Verbrennungen hatte er davongetragen.

Zum 65. Jahrestag ihrer Hochzeit kamen aber viele Erinnerungen wieder auf. »Meine Mutter war ja gegen eine Beziehung von mir zum Schießl«, sagt die Jubilarin. Ein Fußballer war ihnen suspekt. »Deine Mutter wollte was Solides, einen Beamten für dich«, sagt Rudolf Schießl und lacht. Doch im Vater von Helga fand der junge Ausnahmekicker einen Unterstützer – und so kam es schließlich im Jahr 1960 zur Hochzeit in Reutlingen. (GEA)