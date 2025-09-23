100-jähriger Reutlinger erinnert sich an die Zeit als Soldat

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Durch ungeheuerliche Verluste und dauerhafte schwerste Niederlagen kopflos, flutete in den letzten Tagen des April 1945 das einst so siegesbewusste deutsche Heer von der Front in Österreich zurück. Das Schicksal Deutschlands war besiegelt.« Chaos, Anarchie, Angst, »hinter uns die Russen, denen durfte man nicht in die Hände fallen«. Und mittendrin: der 19-jährige Siegfried Hartmann. Was sich wie der Beginn eines historischen Romans liest, sind die ersten Zeilen aus dem kleinen Tagebuch, das der Reutlinger Siegfried Hartmann wie einen Schatz hütet. In ordentlicher Schrift hat er dort niedergeschrieben, was er in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs und danach in vierjähriger Kriegsgefangenschaft in Russland erlebt hat.

Siegfried Hartmann wuchs in Plauen auf, als zweitältestes Kind von sechs Geschwistern. Sein Vater war »ein Ober-Nazi«, wie Hartmann heute sagt, er war nach der Machtergreifung durch Hitler Bürgermeister geworden. Hartmann selbst seien die Nazis zuwider gewesen, sagt er, immer wieder habe es Konflikte mit seinen Eltern gegeben. Und doch meldete er sich 1944, mit 19 Jahren, freiwillig zur Wehrmacht. »Weil ich schon immer unbedingt Pilot werden wollte.« Das Fliegen habe ihn fasziniert, seit er als Kind eine Flugshow gesehen habe. Segelflugschule in Dänemark, danach Luftkriegsschule in Straubing: Als sich der Krieg schon dem Ende nährte und die Alliierten längst in Frankreich gelandet waren, begann die militärische Karriere von Siegfried Hartmann. Sein zweiter Schatz aus dieser Zeit zeugt davon: Ein Fotoalbum mit zahlreichen Bildern aus seiner Rekrutenzeit, alle säuberlich eingeklebt und beschriftet.

»Meine Mutter hat beim Abschied zu mir gesagt: Siegfried, dir wird nichts passieren. Also durfte mir auch nichts passieren«

Noch nicht fertig ausgebildet, wurde der junge Mann im Frühling 1945 schließlich in den Einsatz geschickt. Ein Schicksal, das er in diesen Tagen mit vielen anderen Jahrgängern teilte. Die Nazis schickten jeden in den Kampf, der noch irgendwie konnte. Der junge Pilot geriet über Österreich in ein Gefecht mit russischen Jagdfliegern, »das war meine Feuertaufe«, erinnert er sich. »Und ich hab' es geschafft.« Ein Satz, den er im Laufe des Gesprächs immer wiederholt. »Meine Mutter hat beim Abschied zu mir gesagt: Siegfried, dir wird nichts passieren. Also durfte mir auch nichts passieren.« Weitere Luftschlachten hat er nicht erlebt, auch keinen feindlichen Flieger abgeschossen.

Siegfried Hartmann, 100 Jahre alt, zeigt ein Bild von sich in einem Flugzeug. Noch nicht einmal fertig ausgebildet, wurde er mit 19 Jahren in den letzten Kriegswochen noch in den Einsatz nach Österreich geschickt. Foto: Frank Pieth Siegfried Hartmann, 100 Jahre alt, zeigt ein Bild von sich in einem Flugzeug. Noch nicht einmal fertig ausgebildet, wurde er mit 19 Jahren in den letzten Kriegswochen noch in den Einsatz nach Österreich geschickt. Foto: Frank Pieth

Nach der ersten Feuertaufe folgte die zweite: Der Zug, in dem Hartmann und seine Kameraden unterwegs waren, wurde von Tieffliegern beschossen. Der 100-Jährige macht eine lange Pause, als er sich im Gespräch mit dem GEA erinnert. »Der Offizier, der in der Türe stand, wurde von Kugeln in Stücke gerissen.« Vor Hartmanns Augen. Er selbst hatte erneut Glück. Schließlich wurde er Zugführer und landete zusammen mit zwölf sehr jungen Soldaten auf einem verlassenen Bauernhof in Österreich. »Aber es gab keine Anweisungen mehr. Niemand hat mehr Kommandos gegeben.« Die Soldaten waren in den allerletzten Kriegstagen sich selbst überlassen, die logistischen Strukturen waren zusammengebrochen. Als Hartmann einige Kilometer entfernt bei anderen Soldaten Gulasch besorgen wollte, wurde er auf dem Rückweg plötzlich mit Granaten beschossen. Und hatte ein drittes Mal Glück. »Ich hab' es geschafft.«

»Der Offizier, der in der Türe stand, wurde von Kugeln in Stücke gerissen«

Nun wurde ihm klar: Ausharren hat keinen Sinn mehr. »Also habe ich den Kameraden gesagt: Wir machen uns auf den Weg nach Hause.« Zu Fuß liefen die jungen Männer in Richtung Bayern, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Alliierten besetzt war. Tausende Soldaten waren unterwegs, viele Verbände stark dezimiert. An den Straßenrändern lag allerhand Kriegsmaterial, weggeworfen, »um sich für den Rückzug so leicht wie möglich zu machen«, wie es Hartmann in seinen Memoiren beschreibt. Und über allem stand nur der eine Wunsch: zu den Amerikanern, bloß nicht zu den Russen in Kriegsgefangenschaft kommen.

Auf 132 Seiten hat Siegfried Hartmann mit säuberlicher Handschrift seine Erlebnisse aus den letzten Kriegstagen und der Kriegsgefangenschaft festgehalten. Foto: Frank Pieth Auf 132 Seiten hat Siegfried Hartmann mit säuberlicher Handschrift seine Erlebnisse aus den letzten Kriegstagen und der Kriegsgefangenschaft festgehalten. Foto: Frank Pieth

Die Soldaten sahen auf ihrem Weg kahlgeschorene und befreite KZ-Häftlinge, ein Offizier habe den Befehl gegeben, auf diese zu schießen, erinnert sich Hartmann. »Es fand eine regelrechte Menschenjagd statt.« Er selbst habe nur in die Luft geschossen, »das waren doch alles auch nur Menschen«. Als Hartmann und seine Kameraden schließlich die Amerikaner erreichen, veränderte sich das Bild, das er von diesen bislang hatte, rapide. Die GI's hätten sich auf die Deutschen gestürzt, schildert er in seinem Buch, hätten ihnen Auszeichnungen abgerissen, Uhren und Ringe abgenommen. Drei Tage lang verbrachten die deutschen Gefangenen ohne Essen unter freiem Himmel, »umringt von 70 Panzern«, wie Hartmann schreibt. Dann mussten sie, von Amerikanern bewacht, in Richtung der Russen marschieren - sie wurden an diese übergeben.

»Es fand eine regelrechte Menschenjagd statt«

»Mancher brach auf diesem Marsch bei glühender Hitze unter dem schweren Gepäck zusammen, erbarmungslos wurde auf Zurückbleibende geschossen«, schreibt Hartmann in seinem Buch. »Seitdem hasse ich die Amerikaner«, sagt er beim Gespräch mit dem GEA. »Das war Mord.« Bilder, die sich ein Menschenleben lang unwiderruflich eingebrannt haben. »Das kriegen Sie nicht mehr los.«

»Überrollen«: Siegfried Hartmann lernte als 19-Jähriger auch wie man sich in Erdlöchern versteckt und von Panzern überrollt wird. Foto: Frank Pieth »Überrollen«: Siegfried Hartmann lernte als 19-Jähriger auch wie man sich in Erdlöchern versteckt und von Panzern überrollt wird. Foto: Frank Pieth

Was er nach der Rückkehr aus Sibirien in seinem Büchlein aufgeschrieben hat, beschreibt das Grauen, das Hartmann in den letzten Kriegstagen erlebt hat, in nüchterner, aber eindringlicher Sprache. Auf dem viertägigen Fußmarsch in ein weiteres Lager, nun unter Regie der Russen, sah er viele tote Soldaten im Straßengraben liegen. »Die vielen Toten schreckten uns vor einer Flucht zurück«, schreibt er. »Wie sehr hing man doch an dem bisschen Leben.« Einige Soldaten seien bei diesem Marsch durch ihre Heimatstädte gekommen, einer habe seine Frau und sein Baby am Straßenrand gesehen. »Tränen flossen in Strömen, doch der Russe trieb alle ohne Erbarmen weiter.«

»Tränen flossen in Strömen, doch der Russe trieb alle ohne Erbarmen weiter«

Nach einer kurzen Verschnaufpause wurde Siegfried Hartmann schließlich mit 45 anderen Soldaten in einen Viehwaggon verfrachtet. »Nun waren wir gefangen, eingepfercht und wie Vieh verfrachtet, nach echt russischem Muster über Menschentransporte«, heißt es in seinem Büchlein. Eine weitere, rund zweiwöchige Odyssee begann. Hartmann berichtet von extremem Hunger und Durst, einer Hitze, so groß, dass sich alle bis auf die Unterhose auszogen. Die Luft war stechend im Waggon, wurde dieser schließlich kaum geöffnet. Die Soldaten warfen Zettel mit den Namen und Adressen von Eltern und Ehefrauen aus dem Zug, in der Hoffnung, diese würden auf diesem Weg erfahren, dass sie noch am Leben waren. Läuse machten sich breit, an Schlaf war kaum zu denken, wie Hartmann berichtet. Der Durst war so groß, »es wurden schon Tauschgeschäfte gemacht, einen Liter Wasser gegen die Tagesportion Brot«.

Siegfried Hartmann und seine Kameraden wurden auch an der russischen Panzerabwehrkanone (kurz: PAK) ausgebildet. Foto: Frank Pieth Siegfried Hartmann und seine Kameraden wurden auch an der russischen Panzerabwehrkanone (kurz: PAK) ausgebildet. Foto: Frank Pieth

Nach einem Zwischenstopp in Rumänien ging es schließlich in Richtung Ural. Auf dem Weg hätten Kinder den Zug mit Steinen und Dreck beworfen. Manchmal sei es zu Demütigungen durch einfache russische Soldaten gekommen, doch »mitunter war der Russe gar nicht so schlecht, manchmal schoben sie uns Brot und Schweinefleisch zu, dabei redeten sie uns mit Kamerad an«, wie Hartmann schreibt. Zwei deutsche Soldaten hätten erfolgreich die Flucht ergriffen, dafür habe der russische Offizier dann eben vier ungarische Bauern verhaftet und in den Zug verfrachtet. »Hauptsache, die Zahl stimmte.«

»Mitunter war der Russe gar nicht so schlecht, manchmal schoben sie uns Brot und Schweinefleisch zu«

Schließlich landete Hartmann in einem Gefangenenlager bei Perm, mit rund 400 anderen deutschen Soldaten. Er arbeitete in Fabriken und in der Landwirtschaft. Erlebte tiefsten sibirischen Winter, »bis minus 30 Grad«, ausgerüstet mit Filzstiefeln, Watteanzügen, Pelzmänteln und -mützen. Die Tage in der Gefangenschaft seien hart gewesen, die Russen seien aber meist gut zu ihnen gewesen, sagt Hartmann. Doch es gab auch Verhöre, Anschuldigungen und Denunziantentum, wie er in seinem Erinnerungsbuch beschreibt.

Mit russischer Pelzmütze: Siegfried Hartmann im Jahr 1949 nach seiner Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft. Foto: Frank Pieth Mit russischer Pelzmütze: Siegfried Hartmann im Jahr 1949 nach seiner Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft. Foto: Frank Pieth

Er habe sich immer bemüht, die Hoffnung auf eine Heimkehr nicht aufzugeben, sagt Siegfried Hartmann. 1949 wurde diese schließlich wahr. Sein älterer Bruder, einst bei der SS, Leibstandarte Adolf Hitler, war ebenfalls in Gefangenschaft gewesen. Ein jüngerer Bruder hatte sich mit 17 Jahren, fanatisch vom Endsieg überzeugt, noch zum Kampf gemeldet und war gefallen.

»Mein ganzes Leben lang habe ich nicht über diese Zeit geredet«, sagt der heute 100-Jährige, als er an diesem Septembermittag in seinem Wohnzimmer in Reutlingen sitzt, fast ein wenig nachdenklich. Erst im hohen Alter habe er sich dazu entschieden. Er weiß, dass er einer der allerletzten noch lebenden Soldaten ist, mit bewundernswert klaren Erinnerungen. »Ich wollte unbedingt 100 werden. Jetzt hab ich es geschafft.« (GEA)