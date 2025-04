Über Berg und Tal bis ans Meer mit dem Original Musikverein Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Mit auf eine Wanderung über die Alb, durchs Gebirge und bis nach Italien nahm der Original Musikverein Sondelfingen sein Publikum. Beim Jahreskonzert begrüßte der Vorsitzende Markus Wacker die Gäste in der vollbesetzten Festhalle, darunter auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksgemeinde und der örtlichen Vereine.

»Wir sind stolz, Ihnen die Ergebnisse unserer intensiven Probenarbeit präsentieren zu können«, so Wacker. Vor kurzem habe man noch ein ganzes Probenwochenende gestaltet, was auch den Zusammenhalt intensiviert habe. Davon konnte sich das Publikum überzeugen, das jedes Stück mit Beifall, Pfiffen und Bravorufen feierte.

Die Jugendkapelle überzeugte mit ihren Qualitäten und mitreißenden Stücken. Foto: Gabriele Böhm

Den Anfang machte die Jugendkapelle unter Leitung von Evelyn Epp. Die rund 20 jungen Leute führten mit ihren eigenen Moderatorinnen Emily Lipp und Thea Schönle durch ein Programm, das in jeder Hinsicht begeisterte. »Viva la Vida« von »Coldplay«, die fröhliche Hymne auf das Leben, wurde mit hellem Glockenspiel unterstrichen, »Kingdome Dance« aus »Rapunzel« zauberte eine Drehbewegung, die zum Tanzen animierte. Sehr gut kam auch die Titelmelodie »The Pink Panther« (1963) an, leicht und transparent gespielt und mit coolen Tenorsaxophon-Passagen. Natürlich wollten die Gäste noch eine Zugabe, die mit einem Stück aus »Shrek« serviert wurde. »Die Jugendausbildung ist sehr wichtig für uns«, betonte Wacker. Viele Jugendliche wurden für ihre absolvierten D-Lehrgänge geehrt.

Musikalische Wanderreise

Bei der Aktiven Kapelle mit ihren rund 40 Mitwirkenden wurde Dirigent Fabian Kessler auch zum Wanderführer. Dagmar Steinhilber, Ulrike Schneller, Frank Wittel und Rainer Kazmaier versetzten die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren Texten in die Berge, wo das Orchester schwungvoll den Marsch »Allgäu Land« intonierte. Weiter gings mit dem faszinierenden Stück »Hallstatt«, bei dem humorvoll Schutzhelme aufgesetzt wurden. Steine wurden rhythmisch aneinander geschlagen, bevor man die Arbeiter entschlossen in die Salzstollen marschieren hörte. Doch im Berginnern liegt auch ein geheimnisvoller See, den Vokallaute und Chimes zum Klingen brachten.

Langen Beifall gab es auch für »Theme for Trumpet« mit einem stimmungsvollen Trompetensolo von Sylvia Engelberger und »Montanas del Fuego«, in dem mit fast orientalischen Klängen und Flamenco-Rhythmen ein Bild der Feuerberge auf Lanzarote gezeichnet wurde. Bei viel Bewegung in der dynamischen Ausgestaltung blieb das Orchester immer zusammen. Aus sehr guten Einzelakteurinnen und -akteuren bildete sich ein wandelbarer, exzellenter Klangkörper, der wie aus einem Guss spielte.

Kurz ging es mit der fröhlichen »Alb Polka« in die Heimat, bevor der »Glacier Express« nach langsamer Anfahrt schnell Tempo aufnahm, über die Schienen huschte und herrliche Landschaften durchquerte. Auch beim »Gipfelkreuz« der »Fäaschtbänkler« aus der Schweiz erzählten die Instrumente eine Geschichte. In einem Mix von traditionellem Oberkrainer-Stil, Pop und Rock ging es unaufhaltsam und in beachtlicher Geschwindigkeit den Berg hinauf. Mit dem schwärmerischen »Azzuro« und dem rhythmusbetonten »Gloria« aus »Italo Pop Classic« sah sich das Publikum zum Schluss am Meer. Zugaben waren der berühmte »Bozner Bergsteigermarsch« und das anrührende »Kim guat hoam«, warm gesungen von Uli Schneller.

Viele Ehrungen hatten Ahmed Ali (2. von links) vom Verband sowie MV-Vorsitzender Markus Wacker (hintere Reihe Mitte) auszuführen. Foto: Gabriele Böhm

Ehrung für treue Mitglieder

»Musik verbindet auf eine besondere Art und Weise und bewahrt Traditionen«, sagte Wacker. Für seine beeindruckende 70-jährige Mitgliedschaft wurde Heinz Besch geehrt, für 60 Jahre Doris Krauß, für 50 Jahre Claudia Volk und für 25 Jahre Judith Krohmer. Birgitt Bopp, Markus Schick und Markus Wacker musizieren seit 40 Jahren im MV. Sie erhielten außer der Vereinsnadel auch von Ahmed Ali vom Kreisverband Neckar-Alb die BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant. Thea Schönle, Timo Heiß und Sophie Epp sind seit 15 Jahren aktiv.

Ali verlieh die BVBW-Ehrennadel in Silber an Manfred Stoffregen und Gregor Krohmer für 20 Jahre Aktivität sowie die BVBW-Verdienstmedaille in Gold mit Diamant für 25 Jahre an Evelyn Epp. Für zehn Jahre Aktivität erhielt Werner Roskosch die Verbandsehrung und die BVBW-Nadel in Bronze.