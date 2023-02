Älteres Ehepaar sammelt zwei Jahre Kleingeld für Tierheim Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Team des Reutlinger Tierheims freut sich in diesen Tagen über eine außergewöhnliche und wohl auch unverhoffte Spende. Die Freude ist so groß, dass die Einzelheiten samt Foto im Internet veröffentlich wurde. »Ein sehr nettes, älteres Ehepaar sammelte zwei Jahre lang alles Kleingeld, das vom Einkaufen übrig blieb in einer großen Blechdose«, schreibt das Tierheim auf seiner Facebookseite.

Irgendwann sei die Dose mit dem vielen Kleingeld doch mächtig schwer geworden und das Ehepaar aus dem Landkreis Reutlingen vermachte sie samt Inhalt dem Tierheim Reutlingen. »Gerne holten wir die Dose ab und damit wir nicht nur wegen des Kleingeldes unterwegs sind, legten sie noch ein paar Scheine drauf. 500 Euro waren im Kuvert, das Geld aus der Dose ist noch gar nicht mit inbegriffen«, freute sich das Tierheim-Team im Netz.

Mittlerweile wurde mit der Spardose eine Art Kassensturz gemacht und das Wechselgeld von den Einkäufen des Ehepaares gezählt. »Das waren immerhin 97 Euro, die wir gut gebrauchen können«, verriet Renate Schäfer vom Tierheim dem GEA.

Was mit dem Geld geschehen soll, scheint derweil auch schon klar, so Renate Schäfer: »Wir brauchen Geld für Operationen bei unseren Tieren, vor allem bei den Hunden. Damit können wir die Tierarztkosten bezahlen.« (GEA)