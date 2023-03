E-Bike Sicherheitstraining für Senioren

Mit dem GEA sicher durch den Straßenverkehr

Unfallforscher und Versicherer machen unter E-Bikefahrern vor allem bei zwei Altersgruppen ein höheres Verletzungsrisiko aus: bei jüngeren und älteren Menschen. Für alle radelnden Verkehrsteilnehmer gilt freilich die Volksweisheit »Übung macht den Meister«. Und genau diesen Leitgedanken verfolgen wir bei unserem Pedelec-Fahrsicherheitstraining für Senioren. Gleich sechs kostenlose Kurse bietet der GEA in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen e.V. in der letzten April-Woche an.

Bei dem rund vierstündigen Training werden unter anderem sicheres Anfahren, Wenden und Anhalten, richtiges Lenken und Bremsen auch in Notsituation sowie das Überfahren von Bordsteinen geübt.

Ort: Verkehrsübungsplatz An der Kreuzeiche, Reutlingen

Teilnahmebedingung: eigenes, verkehrssicheres Pedelec, Schutzhelm

Mindestalter: 60

Hier können Sie sich für einen der verfügbaren Termine anmelden: