Zimmerer und Politiker kommen bei Landesholzbautag in Reutlingen zusammen

REUTLINGEN. Alle zwei Jahre versammeln sich Bauunternehmer aus ganz Baden-Württemberg für Fachvorträge, Workshops und geselligem Austausch zum »Landesholzbautag.« Diesjähriger Gastgeber ist die Stadt Reutlingen, wo der Festtag am Freitagvormittag eröffnet wurde. Bei sommerlichen Bedingungen erschienen rund 120 Menschen, die meisten unter ihnen in traditioneller Zunftkleidung, zur Auftaktveranstaltung vor der Stadthalle.

»Für die aktuellen Klimaziele führt am Bauen mit Holz nichts vorbei«, erklärte Gerd Renz, Präsident des Landesverbands Holzbau, bei seiner Eröffnungsrede. Der Holzbau sei für ihn außerdem der Schlüssel für den benötigten fehlenden Wohnraum im ganzen Land, weshalb die Arbeit der Zimmerer mehr staatliche Förderungen brauche. Zwar habe das jüngste Gesetz für schnelleres Bauen die Lage vorerst verbessert, »doch die Baukosten steigen immer weiter, obwohl serielles Bauen kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit sein sollte«, so Renz weiter.

Er richtete sich außerdem an die anwesende Ministerin für Landesentwicklung, Nicole Razavi (CDU), und forderte gemeinsam mit der Politik, »den Bauturbo zu zünden.« Für Zimmerer gelte es, das Bild eines modernen und digitalen Berufs nach außen zu tragen, um damit mehr junge Menschen für den Beruf zu gewinnen: »Die jüngeren Zimmerer machen jeden Tag etwas für den Klimaschutz, auch wenn sie es vielleicht noch nicht wissen«, sagte Renz zum Abschluss seiner Rede.

Forderung nach steuerlichen Erleichterungen

Auch Ministerin Razavi sieht den Holzbau als einen der Schlüssel für den Klimaschutz und schwärmte im Rahmen der Veranstaltung von der derzeitigen »Holz-Renaissance«, in der neue Schulen oder Turnhallen entstehen. Baden-Württemberg sei für die Ministerin ohnehin ein Vorreiter im Holzbau. Nach der neuen Landesbauordnung, die Razavi nicht nur als Überarbeitung, sondern als »großen Reset« betitelt, steigen die Zahlen an Baugenehmigungen im Land: Die Reform soll gemeinsam mit dem virtuellen Bauamt die Antragsstellung und Bearbeitung deutlich beschleunigen. »Dennoch kann sich kaum jemand Bauen leisten«, bedauerte Razavi und forderte hier weitere steuerliche Erleichterungen, politische Verlässlichkeit und Kooperationen mit den Kommunen, die »die Beine auf dem Weg zu bezahlbarem Wohnraum sind.«

Vorträge zu Digitalisierung und KI

Im Anschluss an ihre Rede konnte sich die Ministerin im Team mit Gerd Renz beim »Wettsägen« auf der Bühne beweisen, wo das Duo die Reutlinger Baubürgermeisterin Angela Weiskopf und den Obermeister der Zimmerer-Innung Christoph Kleih hinter sich ließ.

Am Nachmittag lud der Landesverband Holzbau zu unterschiedlichen Workshops und Vorträgen ein. Im Fokus standen dabei vor allem die Digitalisierung und der Umgang mit künstlicher Intelligenz im Holzbau, aber auch die Mitarbeitergewinnung über die sozialen Medien. Auch Baubürgermeisterin Angela Weiskopf betonte zum Abschluss nochmals die Wichtigkeit des Holzbaus für die Region: »Die Zukunft braucht Substanz, aber manchmal auch Späne.« (GEA)