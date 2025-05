Woher kommt die schlechte Stimmung in der regionalen Wirtschaft?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Weltwirtschaft befindet sich zunehmend in einem Spannungsfeld. Zollkrieg, bewaffnete Konflikte, Digitalisierung und Klimawandel - alles Faktoren, die Handel und Produktion von Gütern erschweren und damit Einfluss auf Wertschöpfungskette sowie Unternehmensentwicklungen weltweit haben. Betrachtet man jedoch die jüngste Entwicklung der deutschen Kennzahlen, so könnte eigentlich davon ausgegangen werden, dass es um die Unternehmen in der Bundesrepublik gar nicht so schlecht bestellt ist. Immerhin hat der DAX noch vor wenigen Tagen ein Allzeithoch geknackt, der IFO-Geschäftsklimaindex ist positiv und die Zahlen des Bruttoinlandprodukts waren deutlich besser als erwartet. Im Gegensatz dazu scheint bei manchen Unternehmen eine konstante Schwermut zu herrschen.

Dass gefühlte und tatsächliche Realität manchmal nicht recht zusammenpassen wollen, belegt auch eine Studie der Wirtschaftsförderung der Stadt Reutlingen. 1.000 Unternehmen, vom kleinen Fünf-Mann-Betrieb bis hin zum großen industriellen Arbeitgeber, hat das Amt angeschrieben. Diese sollten im Schulnotensystem wichtige Punkte benoten. Der Fragebogen erkundigte sich nach Themen wie: Digitalisierung, Verkehrsinfrastruktur, Standortfaktoren, allgemeinen Bedürfnissen und vielem mehr. Eine ähnliche Umfrage hatte die Stadt bereits 2014 erhoben und ausgewertet.

»Die Grundstimmung ist im Vergleich zu vor zehn Jahren negativer geworden«

»Was uns schnell klar wurde: Die Schwerpunkte in der Kritik und bei den Wünschen haben sich kaum verändert. Allerdings ist die Grundstimmung im Vergleich zu vor zehn Jahren negativer geworden«, erklärt Markus Flammer, Leiter der Abteilung. Im Vergleich liegen die Bewertungen oft eine Note niedriger als noch vor zehn Jahren - sogar bei Themengebieten, bei denen sich nachweislich viel Positives entwickelt habe. Oft genug kommen die schlechteren Bewertungen zu den Zukunftsaussichten sogar von Unternehmen, welche in anderen Bereichen der Befragung positive Tendenzen, wie Standorterweiterungen oder Forschungsfortschritte anführen.

Roland Wintzen ist seit 2021 der Chef des städtischen Finanzdezernats.

Reutlingens Finanzbürgermeister Roland Wintzen erklärt: »Hier kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur mutmaßen. Seit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und der anhaltenden Konjunkturflaute in Deutschland wird in zahlreichen Umfragen die aktuelle Situation tendenziell schlechter bewertet, als vor einigen Jahren. Dies ist möglicherweise auch bei unserer Unternehmensbefragung der Fall. Ein Beispiel: Die Flughafenanbindung wurde dieses Mal schlechter bewertet als vor 10 Jahren, obwohl sich daran seither offensichtlich nichts geändert hat. Die schlechtere Bewertung scheint also ein «Stimmungs-Thema» zu sein. Mut macht auf jeden Fall, dass die Planungen vieler Unternehmen für die Zukunft Erweiterungen, Investitionen in neue Produkte und Verfahren, sowie Personalaufbau beinhalten und damit erfreulich positiv sind. Wir sind schon dabei, die Ergebnisse im Detail auszuwerten und zu analysieren. Die Befragungsergebnisse sind nicht anonymisiert, sodass wir direkt auf die Unternehmen zugehen können und werden, um zu erfahren, wo konkret der Schuh drückt.«

Seit Jahresanfang steigt der IFO-Geschäftsklimaindex als wohl wichtigste Kennzahl der deutschen Wirtschaft konstant. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte er sich siebenmal in Folge nach unten bewegt. Die Chefetagen deutscher Unternehmen gaben als Gründe dafür meist die generelle Flaute in der deutschen Wirtschaft, aber auch die steigende Konkurrenz aus Asien und die Unsicherheiten auf dem Weltmarkt an. Alle diese Gründe drücken auch heute auf die Stimmung. Besonders die Beunruhigung der Märkte, die in jüngster Zeit vor allem aus den USA kommt, verursacht nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa eine stetige Vorsicht, die mit zunehmender Dauer auf die Stimmung drückt.

Besonders Branchen, die exportabhängig sind, sind betroffen. Aber auch Branchen, die sich auf inländische oder lokale Kunden fokussieren, spüren die Zurückhaltung der Verbraucher. Hier werden häufig die geopolitischen Konflikte und die Transformationen durch neue nationale Gesetzgebung als Unsicherheitsfaktoren genannt. Oft werden die guten Zahlen zum Jahresanfang mit Vorzugseffekten begründet, was für manchen Unternehmer, der den Blick ins nächste Quartal oder die zweite Jahreshälfte richtet, dann trotz aktuell guter Bilanz kein Grund zum Jubeln mehr ist.

»Wir haben keinen Standortfaktor, der plötzlich viel schlechter bewertet wird«

Unterm Strich fehlt einem Teil der deutschen Wirtschaft wohl die Planungssicherheit, die sie Jahrzehnte lang gewohnt war - so könnte das aktuelle Dilemma zusammengefasst werden. In Reutlingen selbst sind die Ergebnisse in den Branchen zwar sehr unterschiedlich, doch die Bedürfnisse decken sich mit denen, die Unternehmen in ganz Deutschland äußern. So fehlen im produzierenden Gewerbe vor allem Fachkräfte, manche bemängeln die Verkehrsinfrastruktur und bei anderen kommen viele weiche Standortfaktoren hinzu.

Markus Flammer will mit seinem Team nach der aktuellen Befragung Unternehmen direkt auf die geäußerten Probleme ansprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Den Negativtrend im wirtschaftlichen Stimmungsbarometer bewertet er so: »Wir haben keinen Standortfaktor, der plötzlich viel schlechter bewertet wird. Die ganze Bewertung ist ein bisschen schlechter ausgefallen. Das zeigt schon, dass es ein Stimmungs-Thema ist. Wirtschaft ist viel Psychologie und wenn die Leute beispielsweise wieder Vertrauen fassen und die neue Bundesregierung jetzt ins Handeln kommt, dann wird die Stimmung besser und die Leute wieder zuversichtlicher.«

»Wir müssen wissen, wo konkret die Aufgaben und Bedürfnisse der Firmen sind.«

Um dies auf lokaler Ebene zu unterstützen, will die Reutlinger Wirtschaftsförderung als Vermittler, Kümmerer und Experte helfen - laut Flammer besonders in den Bereichen Flächen- oder Immobiliensuche bei Erweiterungen oder Neuansiedlungen. Zudem sei die Unternehmensnachfolge ein großes Thema oder, wie bereits erwähnt, die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften.

Was ihn überrascht habe, sei der noch verhaltene Informationsbedarf in Sachen Künstliche Intelligenz (KI). Eigentlich sei die Transformation der Wirtschaft und deren Digitalisierung ein wichtiges Thema, vom industriellen Großbetrieb bis zum Kleinunternehmen. Möglicherweise sorge auch diese Veränderung für Unsicherheit und am Ende schlechtere Stimmung. Aber auch hier gebe es in Reutlingen mit der KI-Allianz und dem Innoport Projekte, die Informationen und Beratungsangebote bereithielten. Markus Flammer betont: »Wir haben mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk. Unsere Tür ist offen, aber wir müssen auch wissen, wo konkret die Aufgaben und Bedürfnisse der Firmen sind. Wir freuen uns, wenn diese auch auf uns zukommen.« (GEA)