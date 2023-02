Nicht alle Kosten darf der Vermieter einfach weitergeben. Für Mieter kann es sich deshalb lohnen, die Nebenkostenabrechnung genau anzuschauen. Besonders nach einmaligen Kosten und unverhältnismäßigen Steigerungen sollte geschaut werden. FOTO: PLEUL/DPA Nicht alle Kosten darf der Vermieter einfach weitergeben. Für Mieter kann es sich deshalb lohnen, die Nebenkostenabrechnung genau anzuschauen. Besonders nach einmaligen Kosten und unverhältnismäßigen Steigerungen sollte geschaut werden. FOTO: PLEUL/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.