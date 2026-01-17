Was die Metzinger Neura-Roboter können

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das Bild erinnert den Filmklassiker mit Will Smith: Ein humanoider Roboter steht am Bügelbrett und erledigt die Hausarbeit. Der Hersteller Neura Robotics in Metzingen hält solche Anwendungen für »4NE1« für keine Zukunftsmusik mehr. Die Maschine soll aber vor allem in Handwerk, Werkstatt oder Industrie monotone Arbeiten übernehmen. Dabei kann 4NE1 – gesprochen: For Anyone – auch anspruchsvolle Arbeiten übernehmen. Die Maschinen von Neura sollen nach den Vorstellungen von Gründer David Reger dem wachsenden Fachkräftemangel begegnen. Die Vorserien-Version von 4NE1 – sie kann beispielsweise Wäsche sortieren und die Spülmaschine einräumen – ist für 60.000 Euro zu haben.

Die Roboter aus Metzingen haben ein besonderes Merkmal: Sie lernen dazu. Auch so eine Parallele zu Hollywood. Diese Fähigkeit will Neura zusammen mit Bosch weiterentwickeln. Die Kontakte zwischen den Unternehmen sind besonders gut. Jens Fabrowski, bei Neura für das Operative Geschäft zuständig, war zuvor im Bachbarten Reutlingen im Geschäftsfeld »Automotive Electronics« tätig. Dort entwickelt und baut der Stuttgarter Technologieriese Chips und Sensoren, die in Autos, Hands und im Maschinenbau eingesetzt werden.

Kooperation mit Bosch

Beide Unternehmen haben ein Projekt angeschoben, damit die Roboter mehr Erfahrungsdaten sammeln können. Dabei sollen Mitarbeiter von Bosch in verschiedenen Werken spezielle Sensoranzüge tragen. Die registrieren dann Arbeits-, Bewegungs- und Umgebungsdaten unter realen Bedingungen. Dabei können die Entwickler auf die Arbeit in mehr als 300 verschiedenen Werken zurückgreifen. Die Informationen werden den Robotern in Metzingen im »Neura Gym« antrainiert. »Das kann uns weltweit in eine Poleposition bringen«, sagt Firmengründer Reger. Neura habe schon jetzt einen Vorsprung vor vielen Konkurrenten.

Teilweise lassen sich humanoide Roboter inzwischen auch mit Simulationen, sogenanntem »synthetischen Training«, anlernen. Doch das hat seine Grenzen. »Man kann Schwimmen nicht nur mithilfe eines Videos trainieren«, sagt Reger. Das Muskelgedächtnis müsse in der Praxis geschult werden. Auch Roboter könnten nicht nur synthetisch trainiert werden. Neura habe bereits einen Auftragsbestand von einer Milliarde Euro.

Der Autozulieferer Schaeffler will für rund 300 Millionen Euro bis 2035 eine mittlere vierstellige Zahl der Neura-Roboter in sein Produktionsnetzwerk integrieren. Auch bei dem Mischkonzern aus Herzogenaurach sollen Daten gesammelt werden, damit die Maschinen ständig dazulernen. Hierzu hat Neura die Plattform Neuraverse entwickelt. Die humanoiden Roboter sollen nicht isoliert lernen, sondern Teil eines Netzwerks sein, in dem im Sinne einer Schwarmintelligenz Fähigkeiten und Daten geteilt werden. »Wir wollen das Betriebssystem aller Roboter auf der Welt bauen«, betont Reger. Durch Software-Updates und KI soll sich die gesamte Flotte permanent verbessern. »Wir sind die Einzigen, die eine Plattform haben, auf der alle Roboter mit sämtlichen intelligenten Geräten über das gleiche Gehirn verbunden sind.«

Inzwischen sind in dem erst 2019 gegründeten Unternehmen mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Gründer Reger hatte damit begonnen Sensoren in Roboterarme einzubauen und sie mit KI zu vernetzen. Mehr und mehr haben so sein Roboter Sehen, Hören und Tasten gelernt. Die menschenähnlichen Maschinen können nicht nur durch ihre Lernfähigkeit schneller in der Produktion umsetzen. Das Wissen wird automatisch auf die »Geschwister« übertragen. Ursprünglich hatte Reger die Produktion in China errichtet. Doch viele Anwender hätten klar signalisiert, dass sie sensible Produkte von dort nicht akzeptieren. Zudem stamme die wichtigste Technologie ohnehin aus Deutschland, so Reger. Also ist Neura wieder nach Metzingen zurückgekehrt und breitet sich dort rasant aus.

»Unser Ziel ist es, nach SAP der nächste international erfolgreiche Multimilliardenkonzern zu werden, der aus Deutschland kommt«, hat Reger mal gesagt. Der Walldorfer Software-Riese kooperiert bereits mit Neura. Aber auch Volvo, die L-Bank sowie eine Reihe internationaler Risikokapitalgesellschaften gehören zu den Investoren. Für dieses Jahr rechnen die Metzinger Senkrechtstarter erneut mit Umsätzen im dreistelligen Millionenbereich. Dabei steht noch das Training im Mittelpunkt für das neben Metzingen auch in München Hallen eingerichtet wurden. In den Neura Gyms sollen Kunden in aller Welt sehen, was möglich ist. In den nächsten Jahren ist dann die Skalierung im großen Stil geplant.

Regulierung bremst

»Uns lähmt der Reflex, Bestehendes zu schützen – statt Neues zu fördern«, klagt Reger. Drum habe man in Deutschland viele Innovationen nicht zur Marktreife gebracht, oder ganze Trends verpasst. Während man in Deutschland über Shopping-Center auf der grünen Wiese als Gefahr für die Innenstädte diskutierte, habe Amazon den ganzen Markt aufgemischt. Ähnlich befürchtet Reger das Regulierungen die Entwicklung in Europa ausbremsen könnte: »Den nächsten großen Fortschritt werden wir dann erreichen, wenn sich Roboter mühelos in bestehende IT- und Datenlandschaften integrieren lassen. Und wenn dann Unternehmen und Anwender mit minimalem Aufwand eigene, neue Anwendungen und Fähigkeiten erstellen können, wird Robotik zum Alltagsprodukt skalierbar.«

Der weltweite Markt für Robotik soll in diesem Jahr erstmals die Marke von 50 Milliarden Euro übersteigen. Hinzu kommen weitere 40 Milliarden Euro für den Bereich der Service-Robotik. Das durchschnittliche Wachstum wird von Marktexperten auf jährlich 5 Prozent geschätzt. Allerdings sind diese Prognosen mit Vorsicht zu genießen. Den je mehr die künstliche Intelligenz und die Maschinen eine Symbiose eingehen, desto größer werden die Anwendungsmöglichkeiten. Die Ro-botik gilt deshalb gerade in Deutschland als einer der Wachstumsfelder schlechthin. Jedes dritte Top-Unternehmen der deutschen Branche hat nach Angaben des Landeswirtschaftsministeriums seinen Sitz in Baden-Württemberg.

Neura will nicht nur in die Industrie, sondern hat auch den Massenmarkt im Blick. Mipa heißt der passende Roboter. Er steht auf Rollen, hat eine große Touchscreen-Front und verfügt über zwei Arme. Mipa ist für 10.000 Euro reservierbar, »Roboter werden Menschen von allen Aufgaben befreien, die uns lästig sind und für die sich keine Arbeitskräfte finden lassen«, glaubt Reger. Bleibt nur zu hoffen, dass die neuen Helfer nicht das Bügelbrett verlassen und wie in Hollywood zum Aufstand blasen. (GEA)