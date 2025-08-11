Warum grün-blaue Infrastruktur auch in der Region eine Überlebensfrage ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Klimawandel in Kommunen, das bedeutet im Sommer einige Tage oder Wochen lang Hitze und Trockenheit, aber auch Starkregen und Überschwemmungen. »Grün-blaue Infrastruktur gewinnt daher an Bedeutung«, sagt Reiner Bierig, 64, im Gespräch mit dem GEA. Der in Pliezhausen wohnende Geschäftsführer der Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg verweist darauf, dass Stadtgrün zu Klimaregulation, Luftreinhaltung und Biodiversität beitrügen.

»Während Asphalt und Glasfassaden Wärme abstrahlen, senkt eine entsprechende Bepflanzung im Hochsommer die Temperatur in Innenstädten um 10 bis 15 Grad«, stellt Bierig fest. Der Schatten von Bäumen und die Kühle von Wasserflächen verbesserten die Aufenthaltsqualität. »Dies hilft auch dem Einzelhandel und der Gastronomie«, sagt der Diplom-Agraringenieur.

Grünstreifen als Rückhaltebecken

Grünflächen steigerten zudem die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel. »Regenwasser versickert langsam, wird gespeichert und steht Pflanzen in Trockenzeiten zur Verfügung«, erläutert Bierig »diese Wasserrückhaltefunktion«. Ein gutes Beispiel als Schwammstadt sei die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Dort dienten Grünstreifen als Rückhaltebecken und neu gepflanzte Bäume am Straßenrand als Wasserspeicher. Selbst bei Starkregenereignissen werde der Schaden dadurch gemindert.

Die Begrünung von Dächern und Fassaden, die Anlage von Staudenbeeten, das Entsiegeln von Flächen und Schotterwüsten seien ökologische, soziale und gesundheitliche Leistungen für die Bevölkerung, hebt Bierig hervor. Grün-blaue Infrastruktur in Städten und Gemeinden könnten auch Park-, Spiel- und Sportanlagen sein, ebenso Uferräume und Friedhöfe. »Das alles ist kein Nice-to-have, es ist in Hitzephasen, besonders für ältere Menschen, und zur Hochwasser-Vorsorge eine Überlebensfrage!« Die öffentliche Hand sollte ihrer Verantwortung gerecht werden »und auch in Zeiten herausfordernder Finanzlage investieren«. Neben der Investition in standortangepasste Pflanzen sei an Pflege und Unterhalt zu denken.

Unterschiede in der Auslastung

Gartenschauen böten viele Anregungen, erzählt Bierig. »Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu im vergangenen Jahr hat eine Industriebrache wachgeküsst«, berichtet er. Noch bis 12. Oktober laden Freudenstadt und Baiersbronn zur »Tal X Gartenschau« mit Schaugärten, Blumen, Wandererlebnissen und Schwarzwaldidylle ein. Im Jahr 2027 ist Bad Urach Gastgeber einer Gartenschau.

Nach etlichen Boomjahren sei die Auftragslage der Betriebe in der Garten- und Landschaftsbau-Branche mit einer durchschnittlichen Auslastung von 15 bis 16 Wochen im langfristigen Vergleich zwar noch immer gut, erklärt Bierig. »Aber es ist nicht mehr so einheitlich. Es gibt große Unterschiede in der Auslastung der Betriebe«, sagt der Geschäftsführer. Da die Hochbaubranche in einer Krise stecke, spürten die Mitgliedsbetriebe des von ihm seit März 1994 geführten Verbands dies durch steigenden Wettbewerb »etwa bei Aufträgen für einfache Außenanlagen oder Garageneinfahrten«.

Über 2.900 Betriebe im Land

In Baden-Württemberg gab es Ende vergangenen Jahres 2.915 Garten- und Landschaftsbaubetriebe. 795 von ihnen gehören dem Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau mit Verwaltungssitz in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) an, der als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband die Interessen der grünen Branche auf Landesebene vertritt.

Nach Bierigs Schätzung stehen die Mitgliedsbetriebe für knapp 85 Prozent des Umsatzes und für über 80 Prozent der Beschäftigten der Branche im Südwesten. Der Gesamtumsatz stieg 2024 um 1 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro. Die Branche beschäftigt 15.080 gewerbliche Arbeitnehmer/-innen und bildet 1.286 Jugendliche zu Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtnern aus. (GEA)