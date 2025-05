Vollversammlung der IHK Reutlingen hat sich verjüngt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der neuen Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen gehören 29 wiedergewählte und 24 erstmals gewählte Mitglieder an. Unter den 53 Personen des Gremiums sind 10 Frauen, wie die Kammer am Freitag weiter mitteilte.

Insgesamt habe sich die Vollversammlung verjüngt: Das Durchschnittsalter liege nun bei 50 Jahren – nach 53 Jahren im bisherigen regionalen Parlament der Unternehmerinnen und Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Von Ende April bis vergangenen Mittwoch waren 44.000 Wahlberechtigte aufgerufen, elektronisch oder per Briefwahl ihre Stimmen abzugeben. Für die 53 Sitze hatten sich 13 Frauen und 60 Männer in sieben Wahlgruppen beworben.

Die konstituierende Sitzung der neuen Vollversammlung ist nach Angaben der IHK für 24. Juli 2025 geplant. Dabei wählt die Vollversammlung aus ihren Reihen die künftige IHK-Präsidentin oder den künftigen IHK-Präsidenten als Sprecher(in) der regionalen Wirtschaft sowie bis zu sieben Vizepräsident(inn)en. Christian Otto Erbe, seit 2010 Präsident der IHK Reutlingen, kann satzungsgemäß nicht mehr wiedergewählt werden; er hat auch nicht mehr für die neue Vollversammlung kandidiert, ebenso wie die bisherigen Vizepräsidenten Thomas Lindner, Hans-Ernst Maute und Stefan Wolf.

Bewerbung für Präsidentenamt

Wie der GEA hörte, gibt es eine Bewerbung unter den langjährigen Vollversammlungsmitgliedern für das Präsidentenamt. Diese Unternehmerpersönlichkeit möchte jedoch (derzeit) nicht, dass die wahlberechtigten Vollversammlungsmitglieder von der Kandidatur aus der Zeitung erfahren.

Der IHK zufolge kommen 24 Mitglieder der neuen Vollversammlung aus dem Landkreis Reutlingen, 18 aus dem Zollernalbkreis und 11 aus dem Landkreis Tübingen. Die drei Landkreise bilden den IHK-Bezirk. Die Wahlordnung sieht bestimmte Anzahlen an Sitzen für die sieben Wahlgruppen vor: Industrie, Handel, Unternehmensnahe Dienstleistungen, Dienstleistungen, Kreditinstitute, Energieversorgung sowie Information und Kommunikation. Bei Industrie und Handel gibt es auch nach Landkreisen festgelegte Zahlen und Mindestsitze nach Betriebsgrößen, bei den Dienstleistungs-Wahlgruppen gibt es Mindestsitze für Teilbranchen.

3.200 Unternehmen haben gewählt. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 7,6 Prozent. IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp wies darauf hin, dass von den 44.000 Wahlberechtigten 20.000 vom Beitrag befreite Kleinstunternehmen seien: »Von ihnen geben eher wenige ihre Stimme ab.« Die IHK-Vollversammlung fasst unter anderem Grundsatzbeschlüsse für die politische Interessenvertretung der IHK und entscheidet über das Budget, die Höhe von Mitgliedsbeiträgen und Gebühren. An ihre Beschlüsse sind Präsidium und Geschäftsführung gebunden.

Die Gewählten

Folgende 53 Personen gehören der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen in der Wahlperiode 2025 bis 2030 an: Peter Baader (Zwiefalter Klosterbräu), Peter Matthias Herrmann (Bemotec), Kristin Maier-Müller (G. Maier Elektrotechnik), Michael Rampf (Rampf Holding), Lucia Schmid (Emil Schmid Maschinenbau), Johannes Schwörer (Schwörer Haus), Johannes Uihlein (EPflex Feinwerktechnik), Daniela Eberspächer-Roth (Profilmetall), Johannes Maute (Joma-Polytec), Achim Mey (Mey Generalbau), Arnd-Gerrit Rösch (Gerhard Rösch), Martina Bandte (Karl Conzelmann), Sebastian Büchert (Bentley Innomed), Alexander Korn (Korn Recycling), Andreas Wilhelm Kraut (Bizerba), Joachim Link (Interstuhl Büromöbel), Jörg-Peter Mehrer (Mehrer Compression), Michael Pfister (Rehfuss Drive Solutions), Paul Sebastian Schwenk (Theben), Michael Steidle (Mayer Tech Concepts), Stefanie Foster (Mühlenapotheke), Verena Hertsch (Möck Lebensmittel), Robin Morgenstern (Morgenstern), Max Ritter (Stecker-Express), Hubert Schirmer (Löwenzahn Naturkost), Lars Fuhrmann (Getränke Fuhrmann), Stefan Rinderknecht (Modehaus Zinser), Christof Ruf (Christof Ruf), Thomas Gehring (GG Gebhard + Gehring), Nina Monique Lorch-Beck (ML Shop Monika Lorch), Julian Rogg (Möbel Rogg), Daniel Welte (Medialas Electronics), Markus Berger (B_Werk), Uwe Buckenmaier (RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand), Andreas Grauer (Solics), Andrea Gündera (Andrea Gündera), Jannis Rotar (Dreher + Fiedler), Patrick Simon (Huber), Katrin Völker (Voelker), Frank Wiest (HVB Wiest + Schürmann), Christoph Epple (Krams Immobilien), Johannes Fiedler (Fiedler Gewerbeimmobilien), Hannes Keppler, Garten-Moser Holding), Magnus Rösch (Hotel am Schloß), Rainer Schenk (Rainer Schenk), Nicole Sortino (Nicole Sortino), Tim Dieter Wetzel (Hotel-Rastaurant »Schwanen« Wetzel), Stephan Abt (Commerzbank), Robert Kling (Volksbank Albstadt), Hans Lamparter (Kreissparkasse Tübingen), Burkhard Freiherr von Ow-Wachendorf (Burkard Freiherr von Ow-Wachendorf), Dominik Kuhn (Dominik Kuhn) und Götz Martinek (Sodge IT). (GEA)