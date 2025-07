Vizepräsident der IHK Reutlingen verabschiedet sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT/REUTLINGEN. Nach über 40 Jahren ist Thomas Lindner, zuletzt Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen, aus dem IHK-Ehrenamt ausgeschieden. »Es ist schwer, sich die IHK ohne Sie vorzustellen«, sagte IHK-Präsident Johannes Schwörer bei der Verabschiedung in Albstadt. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Wirtschaftsministerin des Landes, hat Lindner dabei für herausragende unternehmerische Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die Wirtschaft im Südwesten die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen.

Die Liste von Lindners Verdiensten für die IHK Reutlingen ist lang: Über 40 Jahre war er in der Vollversammlung, davon 25 Jahre als IHK-Vizepräsident und 23 Jahre als Vorsitzender des Gremiums Zollern-alb. »Thomas Lindner hatte großen Einfluss auf die Arbeit der IHK«, sagte Schwörer. Lindner gab der Stimme der Wirtschaft im Zollernalbkreis ein Gesicht und setzte sich mit Nachdruck für die Interessen der Unternehmen dort ein. Durch die wachsende Bedeutung der beruflichen Weiterbildung wuchs in seiner Amtszeit zudem das Kurs- und Seminar-Angebot in der Albstädter IHK-Akademie. Mit der Gründung der IHK-Geschäftsstelle Zollernalbkreis 2018 baute die IHK ihre Präsenz vor Ort aus.

Von der ersten Stunde an übernahm Lindner den Vorsitz des IHK-Gremiums Zollernalbkreis, das im Jahr 2002 als Sprachrohr der Wirtschaft auf Landkreisebene gegründet wurde. Lindner setzte Impulse bei standortpolitischen Themen wie den Ausbau der B 27, die Elektrifizierung der Bahnstrecken von Albstadt bis Stuttgart und den Ausbau von Infrastruktur für schnelles Netz. »Ihre Einschätzungen und Prognosen sowie ihre klaren Worte wurden in der Politik stets gehört und waren immer eine wertvolle Orientierungshilfe für viele Unternehmerinnen und Unternehmer«, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp.

Persönliche Haftung

Als Unternehmer baute Lindner die Groz-Beckert KG (weltweit über 9.000 Beschäftigte) zu einem international führenden Konzern im Bereich industrieller Maschinennadeln, Präzisionsteile und Feinwerkzeuge auf. Er sicherte Arbeitsplätze in Albstadt, wo Groz-Beckert über 2.000 Menschen beschäftigt. Lindner unterstützte den Aufbau einer Kindertagesstätte und einer Grundschule vor Ort. Hoffmeister-Kraut betonte: »Seit Jahrzehnten gehören Sie zu den prägenden Machern und Gestaltern der baden-württembergischen Wirtschaft: als Unternehmer, als Verbandsvertreter, als Brückenbauer zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und nicht zuletzt als engagierter Bürger ihrer Heimatregion.« Groz-Beckert stehe für vieles, was den innovativen Mittelstand auszeichne: für technische Präzision, für langfristiges Denken, für weltweite Vernetzung und eine regionale Verwurzelung zugleich.

Lindner ist persönlich haftender Gesellschafter der Groz-Beckert KG mit Sitz in Albstadt. Er ist seit 1997 Mitglied im Vorstand des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Baden-Württemberg (VDMA), seit 2022 dessen Ehrenmitglied. Von 2004 bis 2010 war er Vorsitzender des VDMA Baden-Württemberg, von 2010 bis 2013 Präsident des VDMA Deutschland. Von 2012 bis 2014 war Lindner Vizepräsident sowie Mitglied im Präsidium und Vorstand des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Das Verdienstkreuz am Bande wurde ihm im Jahr 2003 verliehen. (GEA)