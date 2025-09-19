Tochter-Firma der Reutlinger Reiff-Gruppe insolvent

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die zur angeschlagenen Reutlinger Unternehmensgruppe Reiff gehörende Kremer GmbH mit Sitz im hessischen Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) hat beim Amtsgericht Tübingen Insolvenzantrag gestellt. Von der neuen Situation ihres Arbeitgebers sind 43 Beschäftigte in der Kleinstadt 50 Kilometer nordöstlich von Frankfurt betroffen. Sie erhalten für die Monate September, Oktober und November Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit. Dies teilte der vom Gericht zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Stuttgarter Rechtsanwalt Martin Mucha auf Anfrage des GEA mit.

Wie berichtet, hatte die seit dem Jahr 1910 bestehende Reiff-Gruppe Ende Juli bekannt gegeben, dass für die Muttergesellschaft Reiff Holding GmbH & Co. KG (Reutlingen, zwei Beschäftigte) und für die wichtigste am Markt auftretende Firma, die Reiff Technische Produkte GmbH (Reutlingen, 450 Beschäftigte an acht Standorten, davon 415 in Reutlingen), Sanierungen in Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angestrebt werden.

Vorläufiger Insolvenzverwalter

Entsprechend sind die Geschäftsführungen der beiden Reutlinger Unternehmen weiterhin verwaltungs- und verfügungsberechtigt. Sie werden nach früheren Angaben von den Restrukturierungsexperten Holger Leichtle, 54, und Thomas Rieger, 43, beide von der Kanzlei Görg (Stuttgart), unterstützt. Das Insolvenzgericht hat Mucha, 55, von der Kanzlei Grub Brugger (Stuttgart) in diesen beiden Insolvenzfällen zum vorläufigen Sachwalter ernannt. In dieser Funktion überwacht Mucha die Verfahren im Interesse der Gläubiger.

Ende Juli hatte es auf Nachfrage dieser Zeitung geheißen, die Tochterfirma Kremer GmbH in Wächtersbach, seit dem Jahr 1995 Teil der Reiff-Gruppe, sei nicht vom Insolvenzverfahren betroffen. Mucha erklärte dieser Zeitung nun, man sei zunächst davon ausgegangen, dass es bei Kremer (Umsatz 2024: 16 Millionen Euro) ohne Insolvenzverfahren weitergehen könne. Kremer sei jedoch »auch ein Teil der komplexen Gruppenfinanzierung von Reiff«. Daher sei die Firma in Hessen nun in den Sog der beiden Eigenverwaltungs-Eröffnungsverfahren geraten. Da die gesetzlichen Vorgaben für einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung nicht vorgelegen hätten, sei für Kremer ein Regelinsolvenzverfahren beantragt worden.

140.000 Produkte

Deshalb wurde Mucha im Fall Kremer zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt – und nicht zum vorläufigen Sachwalter. Der Stuttgarter Rechtsanwalt, der auch Insolvenzverwalter bei der (noch) börsennotierten Reutlinger Maschinenbaufirma Manz AG ist, hob indes hervor, dass Kremer bereits zuvor, also vor dem Insolvenzantrag, Teil der nach wie vor laufenden Überlegungen und Verhandlungen für die dauerhafte Zukunft der Reiff-Gruppe gewesen sei.

Die Reiff-Gruppe ist im technischen Handel spezialisiert auf Antriebs-, Fluid- und Dichtungstechnik sowie auf Anwendungen aus Gummi und Kunststoff. Beim Verkauf von 140.000 verschiedenen Produkten nimmt Reiff seinen Kunden auch Produktionsschritte ab, zerspant, montiert, klebt, schweißt, verschraubt und hat eigene Fertigungen für Hochdruck- und Hydraulikschläuche sowie für Profile. Die Reiff-Gruppe erreichte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 148 Millionen Euro – nach 165 Millionen Euro und 180 Millionen Euro in den beiden Vorjahren.

Das Reutlinger Familienunternehmen hatte 2017 seine Reifensparte und 2021 seinen Geschäftsbereich Elastomertechnik verkauft. Die heutige Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik mit Sitz in Reutlingen und 500 Beschäftigten gehört zum japanische Bridgestone-Konzern. Sie ist nicht von einem Insolvenzverfahren betroffen. (GEA)