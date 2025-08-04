Tipps zur Geldanlage: Das sagen Banken in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wir leben in turbulenten Zeiten. Krisen, Kriege und KI-Revolution stellen nicht nur unser Gemüt auf die Probe - sondern auch die Börsen. Niedrige Zinsen und die Inflation führen zusätzlich zu Unsicherheiten. So einfach wie früher ist die Antwort damit auf die Frage nicht, wie man am besten sein Geld anlegt. Die Zeiten des klassischen Sparbuchs sind beim derzeitigen niedrigen Zinsniveau längst vorbei. Pauschal lässt sich die Antwort nach der optimalen Geldanlage nicht beantworten. Zu viele Faktoren spielen dabei eine Rolle. Dennoch gibt es Tendenzen.

Der GEA hat drei Banken und der Verbraucherzentrale um Tipps gebeten. Und nachgefragt, zu welchen Geldanlagen sie in drei verschiedenen Szenarien raten würden. Wie investiere ich am sinnvollsten, wenn ich ein junger Erwachsener bin und schon 10.000 Euro gespart habe (Fallbeispiel 1)? Was mache ich, wenn ich Schulabgänger bin und noch nichts gespart habe, aber schon jetzt für mein Alter vorsorgen will (Fallbeispiel 2)? Und wie lege ich mein Geld an, wenn ich mittleren Alters bin und unerwartet 50.000 Euro geerbt habe (Fallbeispiel 3)? Die Experten haben unterschiedliche Ansätze, aber in einem sind sich alle einig: Es gibt keine Musterlösungen.

Ganzheitliche Anlagestrategie der Sparkasse

Egal ob 10.000 Euro gespart oder noch nichts auf der Seite liegt: Das Wichtigste sei, sich zuerst eine Notfallreserve aufzubauen, sagt Thilo Schmid, Pressesprecher von der Kreissparkasse Reutlingen. Das können zwei bis drei Monatsgehälter sein, oder regelmäßige 50 bis 100 Euro auf ein Tagesgeldkonto. Geht man nun vom jungen Erwachsenen aus, der 10.000 Euro gespart hat, sollte ein Großteil hauptsächlich in breit gestreute globale Aktienfonds investiert werden (aktiv gemanagt oder ETFs). »Der Fokus liegt hier auf dem langfristigen Vermögensaufbau. Daher wird ein höherer Anteil an Aktienfonds oder ETFs emfpohlen, da diese langfristig überdurchschnittliche Renditechancen bieten«, erklärt Schmid. Zusätzlich empfiehlt die Sparkasse ein Viertel bis ein Drittel des Betrags in Misch- und Rentenfonds zu investieren, um das Risiko zu verringern. Ein kleiner Anteil könne in Edelmetallen wie Gold und Silber angelegt werden. »Optional kann man auch eine kleine Position in einen offenen Immobilienfonds investieren«, sagt Schmid.

Habe man noch nichts gespart, stehe der schrittweise Vermögensaufbau im Vordergrund, erläutert Schmid. Die Empfehlung der KSK sei daher eine Mischung aus 70 Prozent Aktien- und 30 Prozent Mischfonds im Sparplan. Diese berücksichtige die lange Anlagedauer. »Das ermöglicht, Marktschwankungen über den sogenannten Durchschnittskosteneffekt effektiv zu nutzen, da durch regelmäßige Investitionen der durchschnittliche Kaufpreis gesenkt wird.« Ergänzend könne in eine betriebliche Altersvorsorge oder ein privates Rentenprodukt investiert werden.

Für den Fall einer Erbschaft im mittleren Alter empfiehlt die Sparkasse die Investition von 35 bis 40 Prozent in Aktienfonds, nachdem wieder rund 10 Prozent als Liquidität eingeplant worden sind. 20 bis 30 Prozent würde sie in Renten- oder Mischfonds investieren. »Bei einem Erbe in dieser Größenordnung steht die ausgewogene Kombination aus Werterhalt, Liquidität und moderatem Wachstum im Vordergrund«, begründet Schmid. Daher sei die Aktienquote in diesem Szenario etwas geringer, als im ersten. Ergänzt werden könne die Anlage mit 10 bis 15 Prozent Immobilienfonds und 5 bis 10 Prozent Edelmetalle. »Diese Struktur berücksichtigt die größere Summe und den möglichen kürzeren Anlagehorizont, ohne jedoch auf Renditechancen zu verzichten.«

Commerzbank setzt auf Dreiklang

Ähnliche Tipps gibt es von der Commerzbank. Zum ersten Fallbeispiel führt Lucca Ruoff, Regionalleiter Wealth Management und Private Banking der Commerzbank Region Reutlingen, aus: »Wir empfehlen einen Dreiklang aus Liquidität, Sicherheit und Rendite.« Um die Liquidität zu sichern, nennt auch er das Tagesgeldkonto als Mittel der Wahl, auf dem 2.000 bis 3.000 Euro »geparkt« werden könnten. Um hohe Rendite zu erzielen, empfiehlt er einen hohen Anteil an aktiv gemanagten Fonds oder ETFs. Diese seien der wichtigste Baustein, um einen Inflationsschutz zu erreichen. »In diesem Bereich könnten etwa 3.000 bis 5.000 Euro investiert werden«, erläutert Ruoff. Er betont, dass sich junge Erwachsene für einen Teil ihres Vermögens auf eine Investition konzentrieren sollten, die ein geringes Risiko habe und das Kapital schütze. »Das kann ein kurzlaufendes Festgeld, eine Staatsanleihe, oder auch Investmentfonds mit geringen Schwankungen sein.« Zudem sollte beachtet werden, ob man kurzfristig über das Vermögen verfügen müsse. Als möglichen Anlagebetrag nennt Ruoff 3.000 bis 4.000 Euro.

Hat man noch nichts gespart, setzt man bei der Commerzbank in Fallbeispiel 2 auf ein Anlagekonzept aus zwei Bausteinen. Angenommen werde eine monatliche Sparrate von 150 Euro, die auf die zwei Bausteine aufgeteilt werde. Ruoff empfiehlt, 100 Euro davon in eine private Rentenversicherung zu investieren. Die restlichen 50 Euro sollten in einem Wertpapier-Sparplan angelegt werden. »Mit diesem Konzept bleibt der junge Erwachsene flexibel und kann auf verschiedene Ereignisse in seinem Leben kurzfristig reagieren«, betont Ruoff.

Weniger konkret äußert sich Ruoff zu den Möglichkeiten im dritten Fallbeispiel. »Eine konkrete Anlageempfehlung kann nur im Rahmen eines individuellen Beratungsgesprächs gegeben werden.«

Vermögensstrukturierung bei der Volksbank

Jan Herrmann, Bereichsleiter Privatkunden der Volksbank Ermstal-Alb (Metzingen), hält sich ähnlich vage – und gibt keine konkreten Tipps für die Fallbeispiele. »Da gibt es zu viele Ableitungen und daher kann man das nicht einfach beantworten«, erklärt er. Generell lege die Volksbank aber großen Wert auf Vermögensstrukturierung. »Da spielt das Alter und das Vermögen keine Rolle.« Sein Credo ist, dass das »Rezept« immer gleich sei, sich nur die Mengen der Zutaten änderten. Unter Berücksichtigung des jeweiligen Wohlfühlfaktors – also wie viel Risiko man eingehen oder wie viel Geld man schnell zur Verfügung haben wolle – sei eine Investition in alle fünf Anlageklassen sinnvoll.

Ein zentraler Punkt für die Geldanlage sei die Laufzeitenorientierung. Für lange Zeiträume werden Wertpapiere empfohlen, für kurze Zeiträume Tagesgeldkonten oder Bankanlagen. Allerdings weist Herrmann darauf hin, dass im liquiden Vermögen derzeit keine Zinsen zu erzielen seien und klassisches Festgeld aufgrund der Inflation nicht ausreiche.

Ein wichtiger Grundsatz sei stets die breite Streuung des Portfolios, um Unsicherheiten zu minimieren. Zudem empfehle die Volksbank eine Kombination aus Einmalanlage und monatlicher Besparung, um den Durchschnittskosteneffekt zu nutzen.

Pragmatische Verbraucherzentrale

Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sieht die Ratschläge der Banken kritisch: »Das Geschäft mit Zukunftssorgen und der Angstmacherei vor einer riesigen Vorsorgelücke boomt«, sagt er. »Oft empfehlen die Verkäufer eine private Rentenversicherung, mit vermeintlicher staatlicher Förderung und angeblichen Steuervorteilen.« Davor warne er aber. In erster Linie würden diese Personen ihre Provision maximieren wollen.

Seine Ratschläge sind daher für alle Fallbeispiele dieselben. Wenn man keine Schulden habe, so Nauhauser, dann lohne es sich, alles in Aktien-ETFs zu stecken, sofern man Wertschwankungen von bis 50 Prozent aussitzen könne. Bei geringerer Risikobereitschaft empfiehlt sich laut Nauhauser eine Mischung aus ETF und Festgeld. Gold könne man mit maximal 10 Prozent des Anlagebetrags beimischen.

Priorität habe aber eines: Schuldentilgung und der Aufbau eines Notgroschens. »Bevor die jungen Erwachsenen Geld anlegen, sollen sie zunächst prüfen, ob es teure Kredite gibt. Dazu zählt auch ein Bafög Darlehen«, erklärt Nauhauser. Meist sei es rentabler, diese zuerst zurückzuzahlen. Anschließend sie der Aufbau eines Notgroschens auf einem Tagesgeldkonto wichtig. Schließlich könnten Beträge, auf die man mindestens fünf Jahre nicht angewiesen sei, vollständig in Aktien-ETFs investiert werden.

Nur grobe Richtlinien

Wichtig ist den Banken zu betonen, dass die aufgezeigten Vorschläge nur sehr grobe Richtlinien sind und keinesfalls eine persönliche Beratung ersetzen. Zu vielschichtig sind die Faktoren, die eine optimale Geldanlagestrategie beeinflussen. Erst, wenn bekannt ist, welche Parameter vorherrschten (Risikobereitschaft, Anlagehorizont, verfügbares Vermögen, private Situation und weiteres), könne eine effektive Investition stattfinden. Eines ist aber klar: Es lohnt sich, sich zu informieren. (GEA)