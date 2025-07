Studie: Nachfrage nach Immobilienfinanzierung zieht an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In Baden-Württemberg leben nur etwa 6 Prozent der Bevölkerung in Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern – was nicht verwundern darf, da nur in Stuttgart mehr als eine halbe Million Menschen leben. Hingegen wohnen rund 70 Prozent in Kleinstädten oder im ländlichen Raum, wie eine Studie von Yougov verrät. Bundesweit hatten 2.485 Personen an der Umfrage im Auftrag der Commerzbank teilgenommen, davon 210 in Baden-Württemberg.

Das Fazit hat Lucca Ruoff als Finanzplaner und Direktor des Wealth Management sowie Private Banking der Commerzbank zusammen mit Pressesprecherin Sandra Kobus in dem Finanzinstitut in Reutlingen präsentiert: »Der Wunsch nach Eigentum ist groß«, sagte Ruoff, »auch wenn die Zinsen weiterhin hoch, die wirtschaftliche ebenso wie die geopolitische Lage schwierig sind«.

Das Immobilieninteresse sei auch deshalb gestiegen, weil sich die Menschen im Ländle laut Ruoff ein Stück weit an die hohen Bauzinsen gewöhnt hätten – und die Hoffnung auf fallende Immobilienpreise geschwunden sei. Hinzu komme, dass der Leitzins mittlerweile von der Europäischen Zentralbank wieder gesenkt werde und sich die Bauzinsen nun bei knapp unter 4 Prozent befänden.

Preise für Wohneigentum stark gestiegen

Laut der Umfrage haben bei der jetzigen Umfrage in Baden-Württemberg 27 Prozent gesagt, »dass sie sich auf absehbare Zeit keine Immobilie leisten können«, so Lucca Ruoff. Das Erstaunliche daran: Der Wert lag bei der gleichen Umfrage im Jahr 2022 noch bei 52 Prozent. Hingegen könnten sich nun bundesweit wie auch im Ländle 30 Prozent vorstellen, in nächster Zeit Wohneigentum zu erwerben. »2023 war diese Nachfrage noch extrem schlecht«, sagte Ruoff.

Und die Preise für Wohneigentum seien seit 2015 enorm gestiegen – nämlich von durchschnittlich 3.000 Euro pro Quadratmeter auf nahezu das Doppelte in diesem Jahr für eine 80 Quadratmeter-Wohnung. Also von rund 240.000 Euro auf knapp 480.000. Auffällig sei, dass die Bautätigkeit in ganz Deutschland stark nachgelassen hat. »Etwa 80 Prozent der Immobilienfinanzierungen, die wir vergeben, sind für Bestandsimmobilien«, sagte Sandra Kobus.

Laut Umfrage würden 81 Prozent sagen, dass das vorhandene Wohnraumangebot zu knapp sei. »76 Prozent finden die Immobilienpreise zu hoch«, so Lucca Ruoff. 49 Prozent der Baden-Württemberger seien laut dieser repräsentativen Umfrage zufrieden mit ihrer Wohnsituation. »Drei Viertel der Befragten leben auf dem Land und wollen dort auch bleiben«, so Kobus.

Interessenten gut informiert

Und dennoch gebe es Wohnraummangel, ganz besonders in den Städten wie auch in den jeweiligen »Speckgürteln«. Das liege natürlich auch daran, dass zu wenig gebaut werde. Wenn sich nun aber Menschen für eine Finanzierung interessieren, »dann sind sie zumeist recht gut informiert«, sagte der Commerzbank-Finanzplaner. Er ist für die Region zwischen Reutlingen, Albstadt, Kirchheim, Esslingen, Göppingen und Böblingen, Leonberg zuständig.

Jeweils rund 60 Prozent der Befragten sei bekannt, dass Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer und Notarkosten anfallen und dass der Einsatz von an die 30 Prozent Eigenkapital empfohlen werde. Aber: Nur rund 29 Prozent wüssten über die große Anzahl an Fördermitteln Bescheid.

Die Art der genutzten Kreditarten seien mit 32 Prozent klassische Hypothekendarlehen, 21 Prozent Bauspardarlehen und 19 Prozent Fördermittel. Nachhaltigkeit spiele bei den Finanzierungen auch weiter eine Rolle, mit knapp 50 Prozent Bedeutung der Energieeffizienz eines Gebäudes sei der Wert aber um rund 10 Prozent gefallen im Vergleich zur Umfrage von vor drei Jahren.

Besonders gefreut hat sich Ruoff, dass eine »umfassende und kompetente Beratung« von 37 Prozent der Befragten auf Platz 1 gesetzt wurde – allerdings nur ein Prozent vor dem »Vergleich verschiedener Angebote« und der »Berechnung von Finanzierungskosten«. (GEA)