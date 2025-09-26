Spectra plant starkes Wachstum

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. KIRCHENTELLINSFURTVom Besprechungszimmer der Spectra GmbH & Co. KG aus hat man einen guten Blick auf die Gebäude der insolventen Manz AG und der Porsche-Tochter und Batteriezellenfirma Cellforce Group GmbH, die mit einer Massenentlassung in den Schlagzeilen war. Die Spectra-Geschäftsführer Jürgen Rauscher und Klaus Rottmayr haben im Gespräch mit dem GEA indes erfreulichere Nachrichten als zuletzt ihre Nachbarn im Industriegebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt (Mahden). Sie kündigen einen ehrgeizigen Wachstumsplan an.

Die Industriecomputer von Spectra seien ein wichtiges Instrument der Digitalisierung bei etlichen Kunden. Künstliche Intelligenz wirke als Beschleuniger. Daher wolle Spectra den Umsatz – auch mithilfe zweier jüngst vollzogener Firmenübernahmen und einer Schweizer Tochter – von 40 Millionen Euro in diesem Jahr auf 45 Millionen Euro in 2026 und auf 50 Millionen Euro in 2027 steigern und profitabel bleiben, erläutern die Firmenchefs. »Wir haben selbst in Krisenjahren immer positive Zahlen geschrieben«, sagt Rottmayr mit Blick auf die seit 1982 andauernde Firmengeschichte.

Spectra sieht sich als ein führender Anbieter im Bereich Industriecomputer für die Automation. Das Unternehmen hat aktuell 99 Beschäftigte. Darunter sind acht Auszubildende. »Wir haben Fachleute für Computer-, Mess- und Kommunikationstechnik. Das macht uns für Kunden interessant«, stellt Rottmayr fest. Spectra beliefere Hersteller von Maschinen, Anlagen und Geräten und bringe dort Computer und weitere Hardware ein.

Zwei Firmen übernommen

Da könne es um die Müllsortierung mit Bildverarbeitung gehen, um eine Kontrollanlage in einer Chipfertigung oder auch um ein sparsames Energiemanagement, ein sicheres Zutrittssystem sowie ein intelligentes Lichtkonzept in der Gebäudeautomation. Auch in der Medizintechnik gebe es Projekte – etwa bei der Ausstattung für die Überwachung von Augenoperationen. Mittelbar, über die Maschinenhersteller, werde über militärische Anwendungen gesprochen.

Die Ingenieure Rauscher, 59, und Rottmayr, 57, begründen die vorgesehenen Umsatzzuwächse auch mit den Übernahmen der Comp Mall Computer-Vertriebs GmbH (München) im Mai und der ICP Deutschland GmbH (Reutlingen) im Juli dieses Jahres. Die Eingliederung von Comp Mall, gegründet 1993, habe zu neuen Kundenbeziehungen und zur Stärkung der technischen Kompetenz geführt. Der Standort München sei aufgegeben worden. Von den sechs Beschäftigten von Comp Mall habe lediglich der bisherige Geschäftsführer Albin Markwardt das Angebot angenommen, für Spectra zu arbeiten. Comp Mall habe 2024 einen Umsatz von 2,5 Millionen Euro erreicht.

ICP Deutschland, seit 1995 am Markt, war bislang eine eigenständige Schwesterfirma von Spectra mit derselben Geschäftsanschrift. Alle zehn Beschäftigten sind den Angaben der beiden Spectra-Geschäftsführer zufolge übernommen worden; auch der bisherige Geschäftsführer Harald Behnstedt sei an Bord geblieben und sei nun, wie Markwardt, für Unternehmensentwicklung zuständig. ICP habe 2024 einen Umsatz von 7,3 Millionen Euro erzielt und, wie Comp Mall, schwarze Zahlen geschrieben. Generell seien Zusammenlegungen ein wichtiges Thema in der Branche, berichten Rauscher und Rottmayr, allein schon wegen der Klärung der unternehmerischen Nachfolge. »Comp Mall hatten wir schon lange auf dem Schirm«, erzählt Rauscher.

3.500 Kunden pro Jahr

Auch das Zusammenfügen des Komponentenlieferanten ICP Deutschland, ursprünglich ein reiner Großhändler für die Produkte einer gleichnamigen taiwanesischen Firma (ICP stand einst für Industrial Computer Products), mit dem Lösungsanbieter Spectra passe in diesem Zusammenhang. »Die größte Einheit wird gestärkt«, sagt Rottmayr.

In der neuen Aufstellung sei Spectra für größere Kunden attraktiver, nennt Rauscher neben dem allgemein zunehmenden Marktpotenzial und den beiden Übernahmen einen weiteren Grund für die Umsatzplanung von Spectra. »Es sind nun größere Einzelprojekte als bisher möglich – auch durch die Übernahme weiterer Aufgaben«, erklärt er.

Aktuell habe die Firma mit (seit dem Jahr 2008) geografischem Sitz in Kirchentellinsfurt und handelsrechtlichem Sitz Reutlingen 3.500 Kunden pro Jahr. Produktmanagement/Marketing und Produktion (jeweils 13 Beschäftigte), Vertrieb und Auftragsbearbeitung (jeweils 12), Technische Unterstützung (10) und Lager (7) sind die größeren Einheiten in Kirchentellinsfurt; die weiteren 17 Beschäftigten dort sind für die allgemene Verwaltung und den Einkauf zuständig.

Österreich und Schweiz

Das Unternehmen hat eine Vertriebsniederlassung in Österreich mit zwei Mitarbeitern und hält 60 Prozent der Anteile an der Spectra AG in der Schweiz (fünf Mitarbeiter). Es gibt eine Minderheitsbeteiligung (über die Serikon Holding) an dem strategischen Partner Ceritek in Taiwan (circa 200 Beschäftigte).

2023 war für Spectra allein (ohne Schweiz) mit einem Umsatz von 35,4 Millionen Euro ein Rekordjahr mit einem veröffentlichten Gewinn von 2,658 Millionen Euro. 2024 sei aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage ein Konsolidierungsjahr mit einem Umsatz von 31,9 Millionen Euro gewesen, so Rottmayr.

Die Serikon Holding GmbH mit derselben Anschrift hält alle Anteile an Spectra. Der Ingenieur Harald Lang, 78, 1982 Mitgründer von Spectra, ist Mehrheitsgesellschafter von Serikon. An der Holding sind zudem seine Frau Ingeborg Lang sowie Rauscher und Rottmayr beteiligt. (GEA)