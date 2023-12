So hat sich Wolfgang Grupp von seiner Trigema-Familie verabschiedet

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN. Wolfgang Grupp ist einer der schillerndsten deutschen Mittelständler, sein Unternehmen sitzt im schwäbischen Burladingen im Zollernalbkreis. Bekannt wurde er durch kultige Fernsehspots und markige Sprüche. Lange Zeit wirkte es, als könne der Trigema-Chef nicht loslassen. Doch dann hieß es: Der 81 Jahre alte alleinige Geschäftsführer und Inhaber übergibt die Geschäftsführung an beide Kinder. Sein Sohn Wolfgang Grupp jun. (32) werde zum 1. Januar 2024 persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführer. Die Tochter Bonita Grupp (34) werde zum gleichen Zeitpunkt Mitglied der Geschäftsführung. Jetzt verabschiedete sich der »König von Burladingen« nun von seiner Betriebsfamilie.

1.000 Euro Bonus für Trigema-Mitarbeiter

In seiner Ansprache dankte Grupp den Mitarbeitern »für alles, was Sie in all den Jahren auf sich genommen haben, damit wir die zum Teil nicht einfachen Jahre jeweils positiv hinter uns bringen und nunmehr mit Zuversicht in die Zukunft blicken können«. Als kleines Dankeschön erhalte jeder Vollzeitmitarbeiter, der mindestens ein volles Jahr bei Trigema beschäftigt ist, mit der nächsten Lohnabrechnung 1.000 Euro zusätzlich, Teilzeitkräfte anteilig. »Wer dieses Jahr erst eingestellt wurde und Lehrlinge erhalten 100 Euro.«

Grupp werde sich nach 54 Jahren als persönlich haftender Inhaber und Geschäftsführer aus dem operativen Geschäft zurückziehen. »Ich werde auch weiter im Unternehmen sein, aber die Entscheidungen und die Verantwortung haben nun meine Frau und meine Kinder«, sagte er und ergänzte: »Ich bin sicher, dass meine Frau, meine Tochter und mein Sohn, die Geschäftsführung im Bewusstsein, dass sie damit auch die Verantwortung für unsere Mitarbeiter haben, gerne übernehmen und mit Selbstverständlichkeit das, was ich ihnen vorgelebt habe, nämlich die Sicherung der Arbeitsplätze, auch weiterhin garantieren werden.«

Foto: Trigema Foto: Trigema

Kinder wollen für die Belegschaft da sein

Wolfgang Grupp warb bei der Belegschaft außerdem, dass sie auch seiner Tochter, seinem Sohn und seiner Frau ihr Vertrauen schenkt, »damit auch die nächste Generation Trigema in eine sichere Zukunft führen kann«. Wolfgang Grupp junior bedankte sich im Namen seiner Schwester und seiner Mutter für das Vertrauen und sagte: »Wir treten diese Aufgabe mit größtem Respekt, aber auch großer Freude an. Wir stehen vor spannenden Herausforderungen, aber ich bin überzeugt, dass wir mit Teamarbeit, Innovation und Entschlossenheit auch diese wie in den letzten Jahrzehnten gut meistern werden. Wie es auch mein Vater immer war, werden auch wir immer für Sie da sein.« (GEA)