Smart-Stores: Mehr Nahversorgung oder mehr Umsatz

REUTLINGEN. Befürworter von sogenannten Smart-Stores, unbemannten Nahversorgern, finden viele positive Attribute für die Läden, die auf Selbstbedienungskassen und Videoüberwachung setzen. Mal als nachhaltiger Hofladen mit regionalen Produkten, mal als klassischer Drogeriemarkt oder Discounter, ihre Zahl wächst. Denn Zeit ist eine immer knapper werdende Ware. Sich beim Einkaufen dann noch nach Öffnungszeiten richten, wenn doch so viel Schöneres zu tun ist, wollen viele nicht mehr. Nicht umsonst boomen Automaten, Spätis und der Onlinehandel. Die Frage ist, ob Bequemlichkeit der richtige Treiber in diesem Thema sein sollte.

Sicher gibt es Regionen, wo es für kleine Märkte schlichtweg kein Personal gibt. In Nordnorwegen sind die personal-freien Märkte in schwachbevölkerten Landstrichen ein Segen. Und auch in Deutschland gibt es Orte, wo sie dringend gebraucht würden. Doch muss es dann gleich der Service rund um die Uhr und damit auch am Sonntag sein? Am Ende bleibt das wohl eine Ermessensentscheidung der Politik - so wie bei Bäderregelungen oder verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen. Hier gab es früher schon Proteste.

Die Verantwortlichen müssen sich bei ihrer Entscheidung besonders eine Frage stellen: Welches Signal eine rapide Ausweitung von Öffnungszeiten und Smart-Stores sendet. Denn diese könnte für einen rasanten Jobabbau im Handel sorgen, der Staatsgelder kostet und sicher keine Abhilfe für den Fachkräftemangel in anderen Branchen schaffen wird.

