Schwörer will Präsident der IHK Reutlingen werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/HOHENSTEIN.. Johannes Schwörer, 58, geschäftsführender Gesellschafter des Fertigbauunternehmens Schwörer Haus KG mit Sitz in Hohenstein-Oberstetten, kandidiert für das Ehrenamt als Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen. Dies bestätigte der Jurist und langjährige IHK-Vizepräsident am Dienstag auf Anfrage des Reutlinger General-Anzeigers. Bisher ist er nach Informationen dieser Zeitung der einzige Bewerber für die Position.

Schwörer wollte bislang, dass die wahlberechtigten Vollversammlungsmitglieder von seiner Kandidatur nicht aus der Zeitung erfahren. Inzwischen habe die IHK jedoch mit der Einladung zur Vollversammlung durch Übermittlung seines Lebenslaufes über seine Bewerbung informiert, »sodass es keinen Grund mehr für Zurückhaltung gibt«.

Die im Mai neu gewählte Vollversammlung der IHK Reutlingen wird am Donnerstag, 24. Juli 2025, erstmals zusammenkommen und dabei unter anderem über die Nachfolge von Christian Otto Erbe, 63, entscheiden. Erbe, geschäftsführender Gesellschafter der Erbe Elektromedizin GmbH in Tübingen, kann nach 15-jähriger Amtszeit satzungsgemäß nicht mehr als Präsident wiedergewählt werden. Er gehört der neuen Vollversammlung, die aus 53 Personen besteht und die aus ihren Reihen die Präsidentin oder den Präsidenten bestimmen wird, nicht mehr an.

Passionierter Musiker und Sportler

Schwörer wurde 1967 in Stuttgart geboren. Er ist mit drei Brüdern und drei Schwestern in Abtsgmünd (Ostalbkreis) aufgewachsen. Nach Abitur in Aalen-Wasseralfingen und Bundeswehr-Grundwehrdienst als Funker bei den Panzergrenadieren in Bruchsal und Ellwangen studierte er von 1988 bis 1992 in Tübingen Rechtswissenschaft.

Es folgten das Referendariat am Oberlandesgericht Stuttgart und das zweite Staatsexamen. Wenn ihn sein Onkel Hans Schwörer (1923-2007), Mitgründer von Schwörer Haus, 1995 nicht in die Firma geholt hätte, wäre er wohl zur Oberfinanzdirektion gegangen, hat er dem GEA einst erzählt. Seit Anfang 1998 steht er der Schwörer Haus KG, der wichtigsten Firma der Unternehmensgruppe, als geschäftsführender Gesellschafter vor. 2001 übernahm er die Geschäftsführung weiterer Firmen des Unternehmensverbunds mit aktuell 1.745 Beschäftigten.

Seit 2005 ist er Mitglied der Vollversammlung der IHK Reutlingen sowie Vorsitzender des IHK-Gremiums für den Landkreis Reutlingen, seit 2010 ist er auch IHK-Vizepräsident. Seit dem Jahr 2008 ist er zudem Präsident des Hauptverbands der Deutschen Holzindustrie. Schwörer ist verheiratet und hat zusammen mit seiner Frau Christine drei Töchter und einen Sohn. Er spielt Geige und Saxophon, Klavier, Trompete und Orgel, fährt gerne Rad und Ski, hat einen braunen Gürtel in Karate und deutlich mehr als Anfängerwissen im Schach.

Sechs Bewerbungen für Vizepräsidenten-Posten

Wie der GEA weiter erfahren hat, gibt es bislang vier Bewerberinnen und zwei Bewerber als Vizepräsident(inn)en der IHK Reutlingen – die Satzung sieht bis zu sieben Vizepräsident(inn)en vor. Demnach kandidieren die bisherigen Vizepräsidentinnen Daniela Eberspächer-Roth (geschäftsführende Gesellschafterin der Profilmetall GmbH, Hirrlingen) und Verena Hertsch (Inhaberin Möck Lebensmittel e.K., Reutlingen) ebenso für eine weitere Amtszeit wie der bisherige Vizepräsident Robin Morgenstern (Vorstandsvorsitzender der Morgenstern AG, Reutlingen).

Lucia Schmid (geschäftsführende Gesellschafterin der Emil Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG, Sonnenbühl-Willmandingen) und Kathrin Völker (Geschäftsführerin der Voelker GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Reutlingen) bewerben sich erstmals als Vizepräsidentinnen, und Joachim Link (Geschäftsführer der Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, Meßstetten-Tieringen) kandidiert erstmals als Vizepräsident. Die bisherigen Vizepräsidenten Thomas Lindner (Albstadt), Hans-Ernst Maute (Bodelshausen) und Stefan Wolf (Bad Urach) haben nicht mehr für die Vollversammlung kandidiert.

Für die genannten Positionen kann es auch am Wahltag noch Bewerbungen geben. Von den 53 Vollversammlungsmitgliedern sind im Mai 20 erstmals gewählt worden. (GEA)