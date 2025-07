Scheidender IHK-Präsident Erbe: Kämpfer für die Region Neckar-Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Christian Otto Erbe steht seit 16. Juli 2010 als ehrenamtlicher Präsident an der Spitze der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen. Schon bevor die Vollversammlung, das Parlament der regionalen Wirtschaft, am Donnerstag, 24. Juli 2025, über seine Nachfolge entscheidet, kann er auf erfolgreiche 15 Jahre zurückblicken. Der 13. Präsident in der seit dem Jahr 1855 andauernden Geschichte der IHK Reutlingen war bei vielen herausfordernden (Krisen-)Themen ein geschätzter Ansprechpartner für Politik, Verwaltung und Medien. Er hat durch zahlreiche Impulse dazu beigetragen, die Standortqualität für die Unternehmen in der Region Neckar-Alb zu stärken, hat für diesen Wirtschaftsraum und IHK-Bezirk in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb gekämpft. Erbe hat auch die IHK Reutlingen selbst inhaltlich, organisatorisch und baulich neu ausgerichtet.

Erbe, 63, wohnt in Reutlingen und steht im Hauptberuf als geschäftsführender Gesellschafter in fünfter Generation dem 1851 gegründeten Familienunternehmen Erbe Elektromedizin in Tübingen vor. Bei der IHK Reutlingen ist er seit 2010 als Präsident Nachfolger von Eberhard Reiff. Am 22. Juli 2015 und am 28. Juli 2020 wurde er im Amt bestätigt. Die Klärung seiner Nachfolge sei Aufgabe der vor wenigen Wochen gewählten Vollversammlung, »der ich nicht mehr angehöre«, wie er im Gespräch mit dem GEA feststellt. Wie berichtet, gibt es eine Bewerbung unter den langjährigen Vollversammlungsmitgliedern. Diese Unternehmerpersönlichkeit möchte jedoch (aktuell) nicht, dass die Wahlberechtigten von der Kandidatur aus der Zeitung erfahren.

Schnittstelle zur Wissenschaft

Dass er es mit so vielen Themen zu tun haben wird, hat sich Erbe vor der Übernahme des Präsidentenamts nicht vorgestellt. Doch es gab die Eurokrise ab 2010 und die Nuklearkatastrophe von Fukushima (Japan) in 2011 als Beginn der Energiewende. Die Flüchtlingswelle ab 2015 brachte Fragen für den heimischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt mit sich. Auch mit der Entscheidung zum Brexit in 2016, also zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs, stellten sich manche Probleme für IHK-Mitgliedsbetriebe – ebenso durch die Corona-Pandemie von 2020 und durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine (seit 2022), ganz zu schweigen vom Strukturwandel in der Automobilindustrie durch den Wechsel der Antriebsart.

Erbe hat als Interessenvertreter der Wirtschaft Aspekte der Globalisierung, des demografischen Wandels, der Bildung und der Wissenschaft sowie der Verkehrsinfrastruktur und der Digitalisierung immer hoch gewichtet. In seiner Zeit ist die IHK Reutlingen deutlich politischer geworden. Er hat jedoch stets aus der Perspektive des ehrbaren Kaufmanns, der Handlung und Haftung vereint, sorgfältig und umgänglich argumentiert, um für seine Positionen zu werben, zum Beispiel auch für eine bessere Willkommenskultur in der Region für Zugewanderte, um den Fachkräftemangel zu lindern.

Die IHK Reutlingen eröffnete 2012 ein Institut für Wissensmanagement und Wissenstransfer als Schnittstelle, um die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen der Region und der Wirtschaft zu verbessern. 2018 entstand ein Start-up-Standort im Technologiepark Tübingen-Reutlingen der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA), um Daten aus dem All für Geschäftsanwendungen auf der Erde zu nutzen.

Da die Aufgaben zunahmen und die IHK-Zentrale an der Hindenburgstraße in Reutlingen zu klein wurde und technisch veraltet war, hat die Kammer sie unter Präsident Erbe 2018/2019 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Als Ausweichquartier stellte Erbe Räumlichkeiten seiner Firma in Tübingen-Derendingen zur Verfügung. Im Rückblick sagt er: »Wir waren das einzige Unternehmen mit einer IHK auf dem Firmengelände. Die IHK-Beschäftigten haben seinerzeit die Betriebsgastronomie bei Erbe genossen.«

Kontakte zur Landesregierung

Christian Otto Erbe (parteilos) war acht Jahre lang auch ein wichtiger Ansprechpartner für die Landesregierung. Von 2016 bis 2022 als Vizepräsident und von 2022 bis 2024 als Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags war er maßgeblicher Repräsentant von Industrie und Handel im Südwesten für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). »Da erfährt man, was geht, und was nicht geht«, erzählt er.

Erbe ist in Tübingen aufgewachsen und hat dort Abitur gemacht. Er studierte in Karlsruhe und Berlin Wirtschaftsingenieurswesen und Betriebswirtschaftslehre. 1992 stieg er im elterlichen Betrieb ein, leitete erst von Wien aus das Osteuropageschäft und von 1995 an von Atlanta aus das Nordamerikageschäft. 2003 kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe. Er ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

Er habe versucht, bei der IHK Reutlingen das zu leisten, »was mir zeitlich möglich war«, sagt Erbe. Im Zweifel hätte indes die Firma Vorrang gehabt, denn die ernähre die Familie. Zwischen 2010 und 2025 wuchs die IHK von 37.000 auf 44.000 Mitgliedsbetriebe. Die Beschäftigtenzahl hat sich von 85 auf 170 verdoppelt. Erbe Elektromedizin wuchs indes etwa um den Faktor drei von 600 auf über 1.800 Beschäftigte. (GEA)