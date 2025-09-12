Reutlinger IHK: Wie regionaler Handel heute funktionieren kann

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wir wollen die positiven Seiten des Handels in den Vordergrund stellen«, so Christoph Heise, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Reutlinger Industrie- und Handelskammer (IHK), beim Handelsforum am vergangenen Donnerstag. In Zeiten von Inflation und Onlinehandel werde es den regionalen Einzelhändler zwar nicht gerade einfach gemacht, »doch wir müssen daran glauben, dass das funktionieren kann.« Daher feiert die IHK in der Hindenburgstraße fünf Erfolgsgeschichten aus der Region und hoffe damit, für etwas Aufbruchsstimmung zu sorgen.

Die eingeladenen Betriebe »Wörner Dessous« aus Reutlingen, »Die Halle« (Tübingen), »Muschler Mode« (Mössingen), »ML Shop« (Straßberg-Winterlingen) und Möbel Rogg (Balingen) plaudern im Gespräch mit Soufiane Behar, Host des Podcasts »Sofagelaber«, vor 50 erschienen Gästen über ihre Entstehungsgeschichte und Erfolgsgeheimnisse. Dass es hierfür nicht immer einen perfekt durchdachten Plan braucht, beweisen Silke Brucklacher und Christina Wilhelm von »Wörner Dessous« in der Reutlinger Wilhelmstraße. Das Duo hatte neben ihrem jahrelang bestehenden Dessous-Geschäft vor knapp einem halben Jahr einen Pop Up-Store für Bademode nebenan eröffnet. Das Konzept war ein voller Erfolg »und einen wirklichen Business-Plan haben wir bis heute nicht«, erzählt Brucklacher, die nach ihrer Schulzeit bei Wörner begann.

»Das ist mit positivem Stress verbunden«

»Als es zu Schließungen bei Breuninger und Kaufhof kam, waren wir plötzlich die einzigen, die Bademode in der Innenstadt verkaufen«, erinnern sich die beiden Unternehmerinnen. Der Kundenanlauf stieg - und damit auch der Aufwand. »Unsere Mitarbeiter springen zwischen den beiden Geschäften hin und her. Das Ganze ist mit viel positivem Stress verbunden«, berichtet Christina Wilhelm. Trotz Ende der Badesaison soll der Pop Up-Store in der hinteren Wilhelmstraße bestehen bleiben: Das Wörner-Team kooperiert ab Oktober mit dem Betzinger Outdoor-Geschäft »Albdraufgänger«, »davon weiß noch nicht einmal unser Steuerberater«, scherzt Silke Brucklacher.

Die Spontanität und Planungsunsicherheit eines Pop-up-Stores wäre vermutlich nichts für Silke Beck, die ab kommendem Jahr den Mössinger Betrieb »Muschler Mode« übernimmt und dafür bereits alle Vorbereitungen getroffen hat. Für die gebürtige Krefelderin wird es die erste Erfahrung auf dem Chefsessel. Dazu gehören vor der offiziellen Übernahme schon »zähe Gespräche mit der Bank und viele Termine.« Ihr Tipp für eine erfolgreiche Unternehmensübernahme? »Habt keine Angst, euch Hilfe zu suchen. Ohne Unterstützung würde ich das niemals hinbekommen.« Nur so könne sie sich ihren Traum seit Kindheitsjahren nun endlich erfüllen.

»Wir fühlen uns mehr als Gastgeberinnen«

Keinen Wechsel sondern eine Zusammenführung gab es bei Heike Pissors und Corinna Rabe vom Tübinger Concept Store »Die Halle.« Bei einem Concept Store handelt es sich um Läden mit einer auf den ersten Blick ungewöhnlichen Mischung aus Produkten. Ob Schmuck, Mode, Möbel oder Bücher: Hier sollen die unterschiedlichsten Dinge in einer gemütlichen Atmosphäre entdeckt werden. »Wir vereinen in unserem Geschäft alles, was wir uns selbst kaufen würden und finden damit Kunden mit demselben Geschmack, die dann zu Fans werden«, erklärt Pissors, Gründerin des Kinderladens »Titiwu«. Sie vereinte ihr Geschäft mit Corinna Rabes Unternehmen »Frau Rabe« im Französischen Viertel - dazu kommt noch ein Café, dass die Tübingerinnen in der »Halle« leiten. Ihr Konzept beschreiben sie als »slow Shopping.« »Wir fühlen uns mehr als Gastgeberinnen, statt Verkäuferinnen«, berichtet Rabe, »die Kunden sollen nicht merken, dass hier eigentlich drei verschiedene Geschäfte dahinterstecken«, stattdessen solle alles miteinander verschmelzen.

»Den Menschen zeigen, dass man es drauf hat«

Selbst die Tübinger Südstadt würden die meisten wohl nicht gerade als »1A-Lage« beschreiben, Nina Lorch-Beck aus Winterlingen sieht ihr Familiengeschäft »ML-Shop« sogar als »1Z-Lage.« Sie betreibt das Schmuckgeschäft im Zollernalbkreis in zweiter Generation und setzt auf »individuelle und menschliche Arbeit.« Ihr sei es wichtig, dass sich ihre Kunden durch und durch wohlfühlen, denn nur mit loyalen Stammkunden könne das Geschäft überleben. »Hochwertige Ware an diesem Standort zu verkaufen braucht eine Menge Mut«, gesteht sie - für die Familie Lorch hat sich dieser Mut ausgezahlt.

Dass Kundennähe dennoch nicht unbedingt alles ist, weiß auch Julian Rogg, der in den vergangenen Jahren die Online-Präsenz vom Balinger Möbelhaus seiner Familie aufdrehte. Online-Shop, Social Media-Auftritt und Werbedrehs: »Der Aufwand ist gigantisch«, so Rogg, »aber wir leben in einer Welt, wo wir so etwas nun mal machen müssen.« Den Kunden frühzeitig auf das Unternehmen aufmerksam zu machen, ist das Ziel. Dafür gilt es, ständig in Bewegung zu bleiben und die eigenen Websites und Kanäle möglichst attraktiv für Algorithmen zu machen. »Wir dürfen keine Scheu vor Social Media haben«, sagt der Geschäftsführer, »es ist wichtig, den Menschen zu zeigen, dass man es drauf hat.« (GEA)