Rekordjahr für die Messe Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die Messe Stuttgart blickt auf ein Rekordjahr zurück. Noch nie in ihrer 105-jährigen Geschichte hatte sie ein besseres Ergebnis vorzuweisen. Der Umsatz wurde auf 228,5 Millionen Euro gesteigert. Auch der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist mit 49,5 Millionen Euro so hoch wie nie. »Wir haben an der 200er-Marke schon öfter gekratzt, jetzt haben wir es geschafft«, sagt Geschäftsführer Roland Bleinroth stolz. Über 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher kamen zu den Veranstaltungen auf dem Gelände. Rund 20.000 Unternehmen stellten aus. »2024 war für uns ein Ausnahmejahr«, betont Bleinroth. Insgesamt fanden 62 Messen in Stuttgart statt. Zusätzlich organisierte die Messe Stuttgart 19 Veranstaltungen an anderen Standorten.

Der wichtigste Grund für den Erfolg liege im stark zyklischen Charakter des Messegeschäfts, so der Messechef. 2024 stellte ein »Sechs-Jahres-Hoch« dar. Gerade Jahre seien aufgrund des zweijährigen Turnus vieler großer Messen grundsätzlich umsatzstärker als ungerade. Dazu komme die Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz (R+T), die in ihrem dreijährigen Rhythmus auch in das Jahr 2024 fiel. »Ehrlicherweise muss man sagen: Weitere Verschiebungen aus den Coronajahren kamen auch dazu«, erläutert Bleinroth. Einige Messen, die aufgrund der Pandemie nicht im Jahr 2022 oder 2023 abgehalten werden konnten, wurden in das vergangene Jahr gelegt. Weitere Produkte wie die etablierten Leitmessen Intergastra und AMB, genauso wie erfolgreiche Gastmessen wie die Logimat und neu entwickelte Messeformate wie die Hy-fcell und die Quantum Effects trugen ebenso zum Erfolg bei, wie es von Seiten der Messe heißt.

Ausland gewinnt an Bedeutung

Zudem gewinne das Ausland immer mehr an Bedeutung, sagt Bleinroth. Mit über zehn Prozent ausländischen Besuchern bei den Messen wurde in den Jahren 2023/24 ein neuer Höchstwert erreicht. Auch der Anteil internationaler Aussteller wuchs auf über 30 Prozent. »Unser Anspruch ist es, Stuttgart als internationale Plattform weiter zu stärken«, so Bleinroth. »Aber auch im strategischen Ausbau unseres Auslandsgeschäfts.« Tochtergesellschaften hat die Messe in Indien, China, USA und der Türkei. Geschäftsführer Stefan Lohnert verkündet: »Nächste Woche wird der türkische Bäckereiverband ein langjähriges Engagement mit der Messe Stuttgart unterzeichnen und die Ibaktech, die Bäckereimesse in Istanbul, verstärken.«

»Es gibt aber auch einen Wermutstropfen«, sagt Bleinroth. Auf das Sechs-Jahres-Hoch folge das Sechs-Jahres-Tief. Der zyklische Charakter des Messegeschäfts erlaubt für 2025 keine guten Prognosen. »Da wird es wieder deutlich nach unten gehen«. Der Umsatz wird auf 133,1 Millionen Euro geschätzt, nach Zinsen, Steuern und Abschreibung geht das Unternehmen sogar von einem Verlust von 9,2 Millionen Euro aus.

Nachhaltigkeit zentrales Thema

Neben wirtschaftlichen Erfolg bleibt Nachhaltigkeit ein zentrales Thema der Messe Stuttgart. Dazu zählen der Ausbau der Photovoltaikflächen, die schrittweise Umrüstung auf LED-Beleuchtung, aber auch die Dekarbonisierung des Geländes. »Bis 2027/28 wollen wir den Gasverbrauch um 60 Prozent reduzieren«, sagt Geschäftsführer Thomas Glawa.

Die wichtigste Baustelle der Messe nimmt derweil Formen an. Bis Ende 2026 soll der Bahnhof direkt auf der Messepiazza fertiggestellt sein und die Messe direkt an den Regional- und Fernverkehr anschließen. »Dann braucht man vom Hauptbahnhof Stuttgart nur noch sechs bis acht Minuten an die Messe«, erläutert Glawa. Er werde als »verkehrstechnisches Katapult« dienen.