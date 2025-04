Reformer der Sparkassenlandschaft aus Metzingen wird 80

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/STUTTGART. Der heute in Metzingen wohnende Heinrich Haasis ist eine der prägendsten Persönlichkeiten der baden-württembergischen, der bundesdeutschen und der internationalen Sparkassenorganisation. Am Ostermontag (21. April) wird er 80 Jahre alt. Mehr als fünf Jahrzehnte war er im öffentlichen Dienst, in der Kommunal- und Landespolitik und vor allem in Spitzenpositionen der Sparkassenorganisation ein unermüdlicher Gestalter.

Der Diplom-Verwaltungswirt war Bürgermeister von Bisingen (Zollernalbkreis, 1971 bis 1981) und Landrat des Zollernalbkreises (1981 bis 1991) sowie Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg von 1976 bis 2001 – und dabei ab 1981 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion.

1991 übernahm Haasis das Amt des Präsidenten des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbands und arbeitete auf eine umfassende Konsolidierung der Sparkassenorganisation in Baden-Württemberg hin. Schrittweise wurden die öffentlichen Versicherungsgruppen im Land 1998 zur SV Sparkassenversicherung in Stuttgart zusammengeführt. 2004 erfolgte im Zusammenschluss mit der SV Sparkassenversicherung Hessen-Nassau-Thüringen die erste länderübergreifende Fusion mit Sitz in Stuttgart.

1999 wurden die Südwest-LB, die Landesgirokasse und die Landeskreditbank zur Landesbank Baden-Württemberg fusioniert, deren erster Verwaltungsratsvorsitzender Haasis war. Auf den 1. Januar 2000 wurden dann die LBS Baden und die LBS Württemberg zur Landesbausparkasse Baden-Württemberg zusammengeführt. Und schließlich entstand unter Haasis’ Führung im Jahr 2001 durch die Fusion des Badischen Sparkassen- und Giroverbands und des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbands der Sparkassenverband Baden-Württemberg. Damit legte er den Grundstein für eine schlagkräftige, geeinte und zukunftsorientierte Sparkassenorganisation im Land. Diese tief greifenden und in schneller Folge erzielten Strukturveränderungen gelten heute als Meilensteine in der Geschichte der Sparkassenorganisation.

Von 2006 bis 2012 war Haasis Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). In dieser Rolle initiierte er zentrale Reformen, die die Sparkassenlandschaft bundesweit modernisierten und ihre Position im europäischen Wettbewerbsumfeld stärkten.

Auch international hat sich Heinrich Haasis mit Nachdruck für die Belange regionaler Finanzinstitute eingesetzt. Als Präsident des Weltinstituts der Sparkassen von 2012 bis 2018 und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (bis Ende Juni 2024) hat er die Prinzipien des gemeinwohlorientierten Bankings weltweit vertreten und gefördert.

Für sein Wirken wurde Heinrich Haasis vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (1999) und der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg (2002). Zudem ist Haasis Ehrenbürger der Gemeinde Bisingen. (GEA)