Personalabbau: Curevac aus Tübingen senkt Verluste

TÜBINGEN. Das biopharmazeutische Unternehmen Curevac aus Tübingen konnte vor der Übernahme durch den Mainzer Konkurrenten Biontech im zweiten Quartal – trotz sinkender Umsätze – den operativen Verlust eindämmen.

»Mit dem Abschluss eines bindenden Kaufvertrags mit Biontech wollen wir zwei sich hervorragend ergänzende deutsche Unternehmen zusammenführen, die gut positioniert sind, um langfristig Mehrwert für ihre Aktionäre zu schaffen. Gemeinsam sind wir davon überzeugt, dass wir Patienten mit mRNA-basierten Immuntherapien erhebliche Vorteile bieten und unser volles Potenzial in einem zusammengeführten Unternehmen ausschöpfen«, sagte der Vorstandsvorsitzende von Curevac, Alexander Zehnder. »Die geplante Transaktion wird einige der besten mRNA-Wissenschaftler Europas zusammenbringen. Sie kann bedeutende Chancen für unsere gemeinsamen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsplattformen schaffen.«

Alexander Zehnder ist Vorstandsvorsitzender von Curevac. FOTO: WEISSBROD/DPA

Im zweiten Quartal sank der Umsatz von Curevac von 14,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,2 Millionen Euro. Damit beliefen sich die Umsätze im ersten Halbjahr 2025 auf 2,1 Millionen Euro, ein Rückgang von 92 Prozent zum Vorjahr, als 26,8 Millionen Euro zu Buche schlugen. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr sei in erster Linie auf geringere Umsätze mit dem britischen Pharmariesen Glaxo Smith Kline (GSK) nach der Umstrukturierung der Partnerschaft im Juli 2024 von einer Kooperations- in eine Lizenzvereinbarung sowie auf geringere Umsatzerlöse mit dem Schweizer Biotechnologieunternehmen CRISPR Therapeutics zurückzuführen.

Der Umsatz mit GSK sank im ersten Halbjahr von 17,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 0,5 Millionen Euro. Der Umsatz mit CRISPR ging von 9,2 Millionen Euro auf 1,6 Millionen Euro zurück.

Strategische Restrukturierung

Der operative Verlust verringerte sich im zweiten Quartal 2025 von 73,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 61,7 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr sank damit der operative Verlust von 146,9 Millionen Euro auf 116,5 Millionen Euro. Curevac habe den im Rahmen der strategischen Restrukturierung geplanten Personalabbau abgeschlossen, was zu einem Rückgang der Personalaufwendungen geführt habe. Früheren Angaben zufolge beschäftigt das Unternehmen 800 Mitarbeiter, ein Jahr zuvor waren es noch 1.100.

Die liquiden Zahlungsmittel von Curevac beliefen sich Ende Juni 2025 auf 392,7 Millionen Euro und verringerten sich damit im Vergleich zu 481,7 Millionen Euro Ende 2024. Im ersten Halbjahr 2025 wurden die operativen Mittelabflüsse hauptsächlich für laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eingesetzt, um die Kandidaten in den Bereichen onkologische Präzisions-Immuntherapien und prophylaktische Impfstoffe voranzutreiben und Curevacs mRNA-Technologie weiterzuentwickeln. (uli)