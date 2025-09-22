Metallindustrie: Sorge um Jobs in der Region

Martin Holder (links) ist Vorsitzender und Jan Vetter ist Geschäftsführer der Bezirksgruppe Reutlingen des Arbeitgeberverbands Südwestmetall. Unser Foto zeigt sie vor dem Verbandsgebäude an der Schulstraße.

REUTLINGEN. Die wirtschaftliche Lage bereitet Marin Holder und Jan Vetter große Sorgen. Die Auftragseingänge seien unbefriedigend, Deutschland habe ein Kosten- und damit ein Wettbewerbsproblem, stellen Vorsitzender Holder und Geschäftsführer Vetter von der Bezirksgruppe Reutlingen des Arbeitgeberverbands Südwestmetall im Gespräch mit dem GEA fest. »Es gibt Betriebe in der Region, die sehr konkrete Pläne für Verlagerungen und Personalabbau haben. Beschäftigung wird zunehmend nicht mehr hier aufgebaut«, sagt Vetter und verweist auf Begegnungen und Telefonate mit Vertretern der Mitgliedsbetriebe.

Die Produktion liege um etwa 20 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2028. »Es ist eine strukturelle Krise, die sich nicht von heute auf morgen in Luft auflöst und die von uns allen viel abverlangt«, erklärt Holder. Er beklagt überbordende Bürokratie, hohe Energie- und Lohn(neben)kosten sowie eine erdrückende Steuerlast. Hinzu kämen die Herausforderungen des Übergangs auf Elektromobilität und die gestiegenen US-Zölle: »Wir hängen in Baden-Württemberg extrem am Auto. Die Auswirkungen der Zölle auf die mittelständischen Unternehmen werden sich erst in den nächsten Monaten abzeichnen. Doch solche Unsicherheitsfaktoren machen Unternehmer pessimistisch.«

Vetter merkt an, dass die Beratung der Mitgliedsbetriebe zu Personalsteuerungsinstrumenten und Personalabbau durch Südwestmetall zugenommen habe. »Die Beratung zu Kurzarbeit hat abgenommen. Jetzt wird an den Stellschrauben gedreht, um Personalkosten zu sparen. Da geht es um Ergänzungstarifverträge, aber auch um Massenentlassungsanzeigen.«

Vertrauen in Politik schwindet

Holder berichtet, dass etliche Betriebe in der Region massiv in die Transformation in Richtung Elektromobilität investiert hätten. Doch der Markt habe sich nicht so (schnell) entwickelt wie erhofft. »Das eine oder andere Unternehmen verhungert am langen Arm. Da zerrinnt die Zeit zwischen den Fingern.« Es seien Fehler in der Politik gemacht worden, fügt er hinzu und kritisiert unter anderem die hohen Strompreise und den mangelhaften Ausbau der Ladeinfrastruktur hierzulande.

»Der Personalabbau in der Region treibt mich um«, sagt der aus Reutlingen-Sickenhausen stammende Holder, Jahrgang 1958, der 51 Jahre lang für die Reutlinger Maschinenfabrik Wafios gearbeitet hat – vom Lehrling bis zum Vorstand – und nun, als Ruheständler, im Beirat und als Berater des Vorstands für seinen ehemaligen Arbeitgeber wirkt. »Das Vertrauen in die Politik schwindet von Tag zu Tag auch in der Unternehmerschaft. Ich habe kein gutes Gefühl, dass die große Wende in den nächsten Wochen stattfindet«, formuliert er in seinem Ehrenamt als Südwestmetall-Bezirksvorsitzender, das er seit 2020 ausübt. Er beklagt die große Zurückhaltung bei Investitionen.

Vetter bemängelt die Gewichtung der Politik, schimpft über das Lieferketten- und über das Tariftreuegesetz und ergänzt: »Wo die Umsatzsteuer niedriger ist, wird mehr investiert.« Die Politik sollte zudem akzeptieren, dass die Zweige der Sozialversicherung ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem hätten: »Die Lohnzusatzkosten müssen runter.«

Zur Zukunft der Tarifbindung

Auf die Frage, was Unternehmer und Manager ändern könnten, antwortet Holder: »In den Führungsetagen der Konzerne ist in den vergangenen Jahren nicht alles richtig gemacht worden.« Auf den Vorhalt, dass sich manche Managergehälter trotz bescheidener Unternehmensergebnisse im Vergleich zu den Entgelten von Arbeitnehmern um ein Vielfaches erhöht hätten, entgegnet Vetter: »Die Gehälter der Top-Manager sind an Unternehmensergebnisse gebunden. Manager haben großes Interesse, dass es den Unternehmen gut geht.« Das Verantwortungsbewusstsein für Arbeitsplätze sei vorhanden. Es habe in der jetzigen Krise lange Zeit im Sinne der Fachkräftesicherung keinen Personalabbau gegeben.

Der promovierte Jurist Vetter, Jahrgang 1972, ist seit 2011 Geschäftsführer von Südwestmetall in Reutlingen, der nach Mitgliedsbetrieben größten der 13 Bezirksgruppen des Verbands in Baden-Württemberg. Zu Beginn seiner Amtszeit gehörten lediglich 40 Betriebe dem nicht tarifgebundenen Unternehmerverband Südwest an. Inzwischen sind es mit 164 mehr als vier Mal so viele. 18 hauptamtliche Beschäftigte kümmern sich unter Vetters Leitung von der Reutlinger Schulstraße aus um insgesamt 256 Mitgliedsbetriebe mit zusammen 61.300 Arbeitnehmern. 92 dieser Betriebe mit zusammen 40.000 Beschäftigten gehören dem tarifgebundenen Verband Südwestmetall an. Geografisch ist die Bezirksgruppe zuständig für die Landkreise Reutlingen, Tübingen, Zollernalb, Calw, Freudenstadt und Sigmaringen (Nord).

Die Tarifbindung hat Vetter und Holder zufolge dann Zukunft, wenn es gelingt, die Marktbewegungen abzubilden. Dafür seien moderate Tarifabschlüsse notwendig. Die Möglichkeiten, in Tarifabschlüssen zu differenzieren und zu flexibilisieren, müssten sich weiterentwickeln.

Südwestmetall mit Sitz in Stuttgart ist Ansprechpartner für Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in arbeits- und sozialrechtlichen, tarifvertraglichen und sozialpolitischen Fragen. Der Verband ist auch Sprachrohr für die Mitgliedsbetriebe gegenüber Gewerkschaften, Staat und Öffentlichkeit. (GEA)