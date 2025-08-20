Massenentlassung bei Cellforce in Kirchentellinsfurt

Das Cellforce-Werk in Kirchengtellinsfurt, hier noch im Bau, wurde mit großem Medienecho eröffnet. Jetzt, rund zweieinhalb Jahre später, werden am Montag wohl mehr als zwei Drittel der Belegschaft entlassen.

KIRCHENTELLINSFURT. Es ist eine Hiobsbotschaft für die rund 286 Beschäftigten des Cellforce-Werks in Kirchentellinsfurt: Laut Informationen des Reutlinger Generalanzeigers sollen rund 200 von ihnen am Montag in einer Werksversammlung zu der auch die Mitarbeiter der Außenstelle in Mahden eingeladen sind, ihre Kündigung überreicht bekommen. Da sich der Porschekonzern gerade offiziell in Betriebsferien befindet, erreichte die Mitteilung viele über die Presse im Urlaub. Die Entlassung von mehr als zwei Dritteln der Belegschaft legt die Abwicklung des Standorts nahe. Die IG Metall hat am Montag eine Kundgebung geplant. Zuerst hatte der Spiegel über die Kündigungen berichtet.

Der Spiegel beruft sich in seinem Bericht auf eine Mitteilung der Arbeitsagentur aus Reutlingen. Ein Sprecher weist jedoch jegliche Informationsweitergabe zurück. »Wir haben heute schon sehr viele Medienanfragen bekommen, allerdings geben wir prinzipiell aus Datenschutz- und anderen Gründen keine derartigen Informationen heraus«, so die Reutlinger Agentur.

Im Gegensatz dazu kann die IG Metall die Entlassungspläne des Unternehmens bestätigen. Mehrere Mitarbeiter hätten sich bei der Gewerkschaft gemeldet. »Wir haben uns dann direkt an den Porsche-Vorstand und die örtliche Geschäftsführung gewandt. Die lokale und überregionale Politik ist informiert. Wir stehen mit den Vertretern in engem Austausch«, erklärt ein Gewerkschaftssprecher. Zudem seinen Vertreter am Mittwoch vor Ort bei Cellforce gewesen und hätten mit den Mitarbeitern gesprochen. Aktuell seien nicht viele anwesend, da sich ein Großteil des Porschekonzerns aktuell noch in Betriebsferien befinde.

»Die Reaktionen der Mitarbeiter reichen von schockiert bis verärgert«

»Die Reaktionen der Mitarbeiter reichen von schockiert bis verärgert«, berichtet der IG-Metall-Sprecher. Eine kleine Gruppe, die sich aktuell auf Montage befindet, hätte von der geplanten Massenentlassung aus Medienberichten erfahren. Am Mittwoch sei zudem niemand von der örtlichen Geschäftsführung am Standort in Kirchentellinsfurt anzutreffen gewesen, berichtet die IG Metall weiter. Verärgert sei die Gewerkschaft besonders über das »überstürzte und hektische« Vorgehen von Porsche. »Wir haben an die Porsche-Vorstände Michael Steiner und Oliver Blume sowie die Cellforce-Geschäftsführer Markus Gräfe und Sebastian Albani eine E-Mail geschickt, in der wir darum bitten, nichts zu übereilen. Mitte kommenden Monats sind bei Cellforce Betriebsratswahlen geplant. Nach diesen hätte man alles geregelt abstimmen können und Lösungen erarbeiten. Bisher haben wir aber noch keine Rückmeldung bekommen.«

Nun kommt allerdings alles anders. Im Townhall-Meeting am Montag, um 10 Uhr, will ein Teil der Konzern- und Geschäftsführung wohl rund 200 Angestellten die Kündigung aussprechen. Übrig bliebe am Standort im schwäbischen Kirchentellinsfurt dann allenfalls eine kleine Einheit für Forschung und Entwicklung. »Wir bieten für unsere Mitglieder eine Rechtsberatung an. Generell raten wir allen, die Entlassen werden, gegen ihre Kündigung innerhalb einer Drei-Wochen-Frist, Klage beim Arbeitsgericht einzureichen. Sonst wird diese rechtens«, so die IG Metall. Diese plant indes vor und nach der Betriebsversammlung Kundgebungen am Werk. Zu diesen werden Reutlingens Wirtschaftsbürgermeister Roland Wintzen sowie der erste stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Peter Beckert (CDU) erwartet. Auch wird die Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke (SPD) zu den Mitarbeitern sprechen.

Deren Parteigenossin, Landtagskandidatin Ronja Nothofer-Hahn, äußerte sich schon am Mittwoch zu den geplanten Entlassungen. »Die Entscheidung von Porsche zur Schließung von Cellforce ist ein herber Rückschlag und ein fatales Signal, nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für den Standort Baden-Württemberg. Die Landesregierung und der Bund müssen sich fragen, warum in Deutschland ausgerechnet Zukunftstechnologien im Bereich Elektromobilität scheitern, während der Weltmarkt in genau diese Richtung wächst.«

Von einem Konzern wie Porsche erwarte sie, dass er seine Beschäftigten nicht wie Ballast abwerfe. Sozialverträglichkeit müsse der Maßstab für unternehmerisches Handeln sein, gerade wenn sich die Beschäftigten nun auf den Weg zu einer Betriebsratswahl gemacht hätten. Verantwortung für Mitarbeitende ende nicht beim Quartalsgewinn, so Nothofer-Hahn.

Auch die IG Metall ist vom Vorgehen des Konzerns mehr als enttäuscht. »Wir haben das in der Zusammenarbeit mit dem Haus noch nicht erlebt. Zudem soll sogar eine externe Anwaltskanzlei die Kündigungen abwickeln. Für uns geht man so nicht mit Mitarbeitern um.«

Vom Porschekonzern war auch nach mehrfacher Nachfrage keine Stellungnahme zu bekommen. Ein Sprecher erklärte schlicht: »Wir kommentieren den Sachverhalt nicht.«