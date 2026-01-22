Mahnende Worte beim Neujahrsempfang der Kammern in der Reutlinger Stadthalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Donnerstagabend versammelte sich Prominenz aus Politik und Wirtschaft beim alljährlichen Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer Reutlingen in der Stadthalle. Rund 500 Gäste durfte IHK Präsident Johannes Schwörer begrüßen, wenngleich mit mahnenden Worten: »Schon beim Neujahrsempfang im vergangenen Jahr haben wir uns über die wirtschaftlich schwierige Lage ausgetauscht, und wir waren uns einig, dass sich hier in Deutschland etwas ändern muss.« Doch an den politischen Rahmenbedingungen habe sich nur wenig geändert, beklagt Schwörer.

Wie groß die Not in Mittelstand und Handwerk sein muss, lässt sich schon daran erkennen, dass der IHK-Präsident mit Staunen auf Donald Trump blickt, der exakt am Datum der Neujahrsempfangs 2025 sein Amt als US-Präsident antrat - wenn auch nur in Bezug auf die Umsetzungsgeschwindigkeit, mit der Trump seine Reformen in Angriff nimmt. »Ein kleines Stückchen davon wäre auch in Deutschland dringend notwendig«, meint Schwörer.

Schwierige wirtschaftliche Lage

Es ist zunächst ein eher düsteres Bild, das Schwörer von der wirtschaftlichen Situation Deutschlands zeichnet. Insolvenzen und Stellenabbau sowie die Verlagerung von Betriebsteilen ins Ausland sei nicht nur bei den Konzernen ein Thema, sondern längst auch in Mittelstand und Handwerk angekommen. Dabei lobt er jedoch auch die Region und das Land für ihre Innovationskraft, Hidden Champions und erfolgreichen Start-ups. All dies biete die besten Voraussetzungen für den nächsten wirtschaftlichen Aufschwung, wenn nur die Regierung endlich die dringend benötigten Reformen anpacke.

Die hohen Energiepreise seien ein bedeutender Wettbewerbsnachteil. Und zwar für alle Unternehmen, auch jenseits des beschlossenen Industriestrompreises. »Daher bleibt eine Senkung der Energiekosten für alle Betriebe ganz oben auf unserer politischen Agenda«, sagt Schwörer. Nur mit Kopfschütteln verfolgt der IHK-Präsident die aktuelle Diskussion über die Erbschaftssteuerreform. Er könne nicht nachvollziehen, wie man Steuererhöhungs-Debatten in Zeiten lahmender Konjunktur und drohender Betriebsverlagerungen ins Ausland führen kann. »Wer Aufschwung will, muss Steuern senken – nicht umgekehrt!«

Mehr Entscheidungsspielräume

Und natürlich darf auch das leidige Thema Bürokratieabbau nicht fehlen. »Wir brauchen den Befreiungsschlag und der beginnt für mich damit, dass wir wieder Entscheidungsspielräume ermöglichen. Unsere Beamtinnen und Beamten, und ich sage das mit Wertschätzung, sollen entscheiden dürfen, sollen sich nicht bis ins letzte Komma absichern müssen, sondern sollen den gesunden Menschenverstand einsetzen und die Wirtschaft stärken, anstatt sie zu behindern«, fordert Schwörer.

»Ohne einen starken Wirtschaftsstandort und starke Unternehmen sind sowohl Arbeitsplätze als auch der Sozialstaat gefährdet. Diese Botschaft müssen wir alle zusammen in die Gesellschaft tragen – am Frühstückstisch mit der Familie, in jedem Meeting im Betrieb und bei jedem Treffen mit den Freunden abends im Sportverein.« Doch dazu müsse die Gesellschaft auch verstehen, wie Wirtschaft funktioniert. »Eine ökonomisch gebildete Gesellschaft bietet zwar keine Garantie für kluge Politik, aber sie dient mindestens der Immunisierung gegen Weltfremdheit und Fremdenhass. Wer die Spielregeln nicht kennt, verliert. Und wer verliert, sucht sich Sündenböcke.« Der bekennende Optimist Schwörer ist jedenfalls fest entschlossen mit »Innovationsfreude, Tatkraft und Mut« für den Standort und die Region zu kämpfen.

Sicherheit als Standortfaktor

Auf einen wichtigen Standortfaktor, den viele neben Infrastruktur, Energiekosten und Fachkräften kaum auf dem Schirm haben - nämlich die Sicherheit - kam dann Andreas Stenger, Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, zu sprechen. Die Kriminalität verändere sich, sagt der Chef einer Behörde mit rund 1.400 Mitarbeitern. »Sie findet nicht länger irgendwo im Dunkeln statt, sondern ist in den Lieferketten und Datenspeichern unserer Unternehmen angekommen.« Neben etwa 800 Kriminalisten, beschäftige das LKA auch zahlreich andere Spezialisten, wie Profiler, Steuerexperten oder Informatiker.

»Cyberkriminalität ist ein sich dynamisch entwickelndes Phänomen, hochprofessionell mit eigener Wertschöpfungskette«, erklärt Stenger. Es komme vor, dass im Zuge von Ermittlungen Daten im Petabyte-Bereich anfallen. »Das entspricht einem Stapel DIN-A4-Seiten, der von der Erde zum Mond und wieder zurück reicht.« Solche Datenmengen seien auch für seine 130 spezialisierten Mitarbeiter nur noch mithilfe von KI effektiv zu bewältigen. Der Schaden der in Deutschland durch Cyberkriminalität entstehe, habe in den vergangenen vier Jahren jeweils über der Marke von 200 Milliarden Euro gelegen, sagt Stenger. »Das sind rein rechnerisch etwa 200 Euro Schaden pro Bürger und Monat.«

Hohe Dunkelziffer bei Cyberkriminalität

Auf Jahressicht sei etwa jedes zweite Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs geworden - das wären in Baden-Württemberg rund 250.000 Unternehmen. »Angezeigt wurden jedoch nur 15.000 Fälle.« Er könne nur jedem betroffenen Unternehmen raten sich an das LKA zu wenden. »Das LKA hilft diskret und weiß wie die Täter vorgehen.« Teilweise verfüge es auch über die notwendigen Schlüssel, um per Ransom-Ware verschlüsselte Daten zu decodieren. »Jede Anzeige hilft auch anderen Unternehmen dabei, solche Fälle zu vermeiden.«

Zu den Aufgabenbereichen des LKA zählt auch der Kampf gegen die hybride Bedrohung aus Spionage, Sabotage und Desinformation, mit der ausländische Mächte versuchen, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu untergraben. Dazu zählen beispielsweise sogenannte Troll-Armeen, die ganz bewusst Hass und Hetze in den sozialen Medien verbreiten.

Hybride Bedrohungslage

Relativ neu sei das insbesondere von Russland genutzte Konzept des »Wegwerf-Agenten«, erklärt Stenger. Dabei werden statt gut ausgebildeten Geheimdienst-Mitarbeitern häufig Kleinkriminelle auf Honorarbasis für bestimmte Jobs angeheuert. Werden diese erwischt, können sie so gut wie nichts verraten und müssen auch nicht teuer freigekauft werden. Stenger berichtet von einem Fall mit einer Serie von Fahrzeugen deren Auspuff mit Bauschaum gefüllt wurde und in deren unmittelbarer Nähe Flyer aufgefunden worden seien, die einen Bezug zum damaligen Wirtschaftsminister Robert Habeck hatten. Als Täter wurde eine Gruppe vom Westbalkan identifiziert, die aussagten, dass sie vom russischen FSB angeheuert worden waren. Der Preis pro beschädigtem Auto - 90 Euro. Ein geringer Preis für die Saat des Hasses auf Grüne und Klimaschützer, die der FSB dafür bekommen hat und mit dem er zur Spaltung unserer Gesellschaft beiträgt. Doch im großen und ganzen sei es um den Standortfaktor Sicherheit im Südwesten gut bestellt, meint Stenger. Über alle Delikte hinweg betrage die Aufklärungsquote 63 Prozent.

Schlussredner Alexander Wälde, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen zeigte sich sehr angetan vom Vortrag des LKA-Präsidenten, »nur frisurenmäßig könnte man da noch etwas tun«, scherzt der Friseurmeister aus Freudenstadt. Ansonsten könne er seinem IHK-Kollegen Schwörer in fast allen Forderungen zustimmen. Darüber hinaus wünscht er sich vor allem mehr gesellschaftliche Wertschätzung für das Handwerk und das Unternehmertum im Allgemeinen. (GEA)