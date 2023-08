L-Bank fördert Firmen in Reutlingen und der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres förderte die L-Bank 450 Unternehmen aller Branchen im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen, gab die L-Bank bekannt. Dieser umfasst die fünf Landkreise Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb. Das ausgereichte Darlehensvolumen lag bei fast 151 Millionen Euro und damit wie in allen anderen Kammerregionen unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Insgesamt wurden Investitionen von 214 Millionen Euro angeregt. Knapp 290 neue Arbeitsplätze seien dadurch geschaffen worden. Unter den geförderten Unternehmen seien 127 Gründer. Sie erhielten Darlehen von mehr als 32 Millionen Euro. An 323 etablierte mittelständische Unternehmen seien Fördermittel in Höhe von rund 118 Millionen Euro ausgezahlt worden.

Im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Reutlingen (IHK) förderte die L-Bank 310 Unternehmen. Das ausgereichte Darlehensvolumen habe bei fast 88 Millionen Euro gelegen und wie in allen anderen Kammerregionen unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Insgesamt seien Investitionen von rund 129 Millionen Euro angeregt worden. Fast 220 neue Arbeitsplätze seien dadurch geschaffen worden. Unter den geförderten Unternehmen sind 98 Gründer. Sie erhielten Darlehen von fast 25 Millionen Euro. An 212 etablierte mittelständische Unternehmen wurden Fördermittel in Höhe von gut 63 Millionen Euro ausgezahlt.

Die Finanzierungsangebote der L-Bank richten sich an alle, die ein Unternehmen gründen oder übernehmen wollen oder einen bereits etablierten Betrieb führen. (GEA)