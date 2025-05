Kreissparkasse Tübingen steigert Kreditvolumen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Kreissparkasse Tübingen, größtes Kreditinstitut mit Sitz im Landkreis Tübingen mit 34 Geschäftsstellen, blickt auf eine positive Geschäftsentwicklung in 2024 zurück. Der Jahresüberschuss liegt mit circa 2,5 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Dabei seien 16,1 Millionen Euro Steuern (Vorjahr: 13,6 Millionen Euro) berücksichtigt. Die Bilanzsumme habe sich leicht erhöht auf 6,49 Milliarden – nach 6,27 Milliarden Euro im Vorjahr.

Das Geldhaus erzielte demnach im Jahr 2024 einen Zinsüberschuss von 126,7 Millionen Euro (Vorjahr: 131,7 Millionen Euro) und ordentliche Erträge in Höhe von 37,2 Millionen Euro (Vorjahr: 36,8 Millionen Euro). Der Aufwand hat sich den Angaben zufolge durch Lohnkostensteigerungen, höhere Verwaltungskosten und Investitionen in die Infrastruktur auf 91,5 Millionen Euro (Vorjahr: 82,3 Millionen Euro) erhöht.

129 Immobilien vermittelt

Das Kreditvolumen sei 2024 auf knapp 4,8 Milliarden Euro gesteigert worden – nach 4,7 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Positiv sei auch das Baufinanzierungsgeschäft mit Privatkunden gewesen: Habe das Neugeschäft in 2023 noch 186 Millionen Euro betragen, sei es in 2024 mit 255 Millionen Euro oder 37 Prozent signifikant gestiegen. Deutlich verhaltener dagegen die Nachfrage nach Investitionskrediten des Mittelstands und Handwerks: Neben den Unsicherheiten aufgrund einer lahmenden Konjunktur sowie globaler Spannungen seien auch deutlich gestiegene Lohn- und Materialkosten hierfür verantwortlich gewesen. Nach einem Rückgang der Kundeneinlagen in 2023 hätten die Einlagen in 2024 um knapp 150 Millionen Euro auf 4,6 Milliarden Euro zugelegt. Auch die Zahl der Girokonten sei angestiegen: von 129.648, auf 132.770 Konten.

Das betreute Wertpapiervermögen betrug laut Pressemitteilung Ende 2024 1,1 Milliarden Euro. Dieses Vermögen wurde demnach in 23.036 Depots betreut (Vorjahr: 21.546 Depots). Der Absatz beim Bausparen habe bei knapp 80 Millionen Euro und damit 9 Millionen Euro über dem Vorjahr gelegen. Das Ergebnis von 98 Immobilienvermittlungen in 2023 sei im Jahr 2024 mit 129 Vermittlungen deutlich übertroffen worden. Der Versicherungsbestand habe sich in 2024 um 1.398 Verträge auf 42.374 Verträge erhöht.

Zunahme bei Mitarbeiterzahl

In stark zunehmendem Maße waren die digitalen Angebote gefragt. 93.554 Kundinnen und Kunden nutzten bei der Kreissparkasse Tübingen das Online-Banking (Vorjahr: 89.208). Besonders im Fokus stehe dabei die Sparkassen-App. In 2024 seien es 47.236 App-User (Zuwachs um 33,1 Prozent gegenüber 2023) gewesen. Auch die Bereitstellung von Dokumenten auf dem digitalen Weg habe zugenommen. Die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des elektronischen Postfachs erhöhte sich den Angaben zufolge um 7,9 Prozent auf 100.109.

Die Kreissparkasse Tübingen beschäftigt 875 Menschen (Vorjahr: 857). Die Zahl der Auszubildenden und Studierenden darunter wurde von 44 im Jahr 2023 auf 48 im Jahr 2024 gesteigert. (GEA)