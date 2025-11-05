Kleiner Kreis, große Impulse: Peter Drucker Purpose Summit in Kirchentellinsfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Der Peter Drucker Purpose Summit 2025 ist eröffnet: Zur Begrüßung der Online-Teilnehmer haben sich die beiden Organisatoren Prof. Winfried Weber und Hermann Doppler unter anderem Unterstützung von Bernd Haug, Kirchentellinsfurts Bürgermeister, geholt. Dieser sprach in seinem Grußwort das an, was sowohl Speaker als auch Teilnehmer der diesjährigen Veranstaltung im Kernpunkt beschäftigen dürfte: "Welchen Sinn hat wirtschaftliches Handeln, und wie gestalten wir eine Zukunft, die dem Menschen dient? Dieser und weiteren Fragen widmet sich der Purpose Summit (auf Deutsch: Sinn-Gipfel) in diesem Jahr in einer wirtschaftlich aufregenden, aber vor allem auch schwierigen Zeit.

Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg, findet dazu folgende klare Worte: »Es gibt eine tiefgreifende strukturelle Krise.« Sie betonte, dass Deutschland nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich und politisch die richtigen Weichen stellen müsse, um Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und soziale Stabilität zu sichern – und dass der Summit hier einen wichtigen Impuls setze. Diesen ehrenamtlich initiierten Impuls setzte Weber aus eigener Überzeugung, indem er die Peter Drucker Society in Mannheim gründete und so Druckers Gedanken auch in Deutschland verankerte.

Der Vater des modernen Managements

Der Summit trägt den Namen Peter Drucker. Der 1909 in Österreich geborene und 2005 verstorbene Berater, Philosoph und Jurist gilt als Vater des modernen Managements. Er prägte viele maßgebliche Konzepte, die bis heute in Unternehmen weltweit angewendet werden. Darunter das Management by Objectives (MBO), das auf klaren, gemeinsam gesetzten Zielen beruht, oder die Dezentralisierung, die Verantwortung in die Hände der Teams legt – Ansätze, die Unternehmen zu erfolgreicherem Arbeiten befähigen sollen. Im Kern errichtete Drucker das Fundament für modernes Management – eines, das Strategie, Organisation und Menschen gleichermaßen berücksichtigt. Weber betonte dabei, dass Druckers Ansatz stets praxisnah gewesen sei.

Der Summit greift all diese Prinzipien auf. Ziel ist letztlich, eine Plattform zu bieten, auf der verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen, um aktuelle Themen und Perspektiven zu beleuchten. Zu erörtern, was gute Führung in der heutigen Zeit eigentlich bedeutet – und wie eine neue Kultur, die Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit miteinander verbindet, aussehen kann.

Drei Tage voller Foren und Podiumsdiskussionen

So bietet der Summit eine lebendige Mischung aus Theorie, Praxis und Austausch – und bleibt damit seinem Anspruch treu, Zukunft zu denken. Am ersten Tag standen Impulse für verantwortungsbewusste Führung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Mittelpunkt. Am zweiten Tag dreht sich alles um die fünf Säulen für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit, mit Diskussionen zu Innovation, Unternehmensnachfolge, Energieversorgung und Regulatorik. Den Abschluss bildet am dritten Tag das kreative Format »Sounds of Change«, in dem gezeigt wird, wie Musik als praktisches Management- und Entwicklungstool eingesetzt werden kann – etwa um Teamgeist zu stärken, Kreativität zu fördern oder Stress abzubauen.

Die Online-Veranstaltung ist dabei nicht nur für Experten offen, sondern für alle Interessierten – von Führungskräften über Gründer und Studierende bis hin zu Menschen, die sich schlichtweg für Wirtschaft, Management, Industrie oder gesellschaftliche Verantwortung interessieren. Weber betont: »Wir sind in allen Sphären unterwegs.« (GEA)