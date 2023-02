Keine Konsumflaute bei Metzinger Modekonzern Hugo Boss

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Geschäftsjahr der hohen Inflation getrotzt und Umsatz und Ergebnis deutlich nach oben geschraubt. Dabei verzeichnete das Unternehmen eine starke Dynamik im vierten Quartal, wie Hugo Boss am Dienstag in Metzingen mitteilte. So legte der Umsatz in diesem Zeitraum um 18 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu und überschritt erstmal die Milliardenmarke in einem Quartal. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg um vier Prozent auf 104 Millionen Euro.

Auch im Gesamtjahr war bei Hugo Boss nichts von einer sinkenden Konsumstimmung zu spüren. Der Umsatz stieg den vorläufigen Zahlen zufolge um 31 Prozent auf 3,65 Milliarden Euro. Das Ebit sprang um 47 Prozent auf 335 Millionen Euro. Damit übertraf der Modekonzern seine erst im November erhöhte Prognose. Die Bilanz zum Geschäftsjahr einschließlich Nettoergebnis will Hugo Boss am 9. März vorlegen. (dpa)